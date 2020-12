Älä huoli, muillakin on kaaos! Suomalaiset esittelevät aidot, sotkuiset kotinsa: ”Ennen lasta olin tarkka siisteydestä”

Ei sisustuskuvia vaan elävää elämää. Tällaista on arki suomalaisissa lapsiperheissä – ilman filttereitä.

Alatko sinäkin stressata, kun joku haluaa tulla kylään? Somevirtaa selatessa käsitys elämän realiteeteista hämärtyy.

On täydellisiä matkoja, täydellisiä koteja ja täydellisiä perheitä.

Eikä sotkua missään!

Etenkin lapsi- ja eläinperheissä tosiasia kuitenkin on, että aina asiat eivät pysy järjestyksessä.

Ajoittainen sotku on osa elämää.

Annoimme arjen rohkeille suomalaisille puheenvuoron. Tätä on arkirealismi kodeissa:

”Siisteysvaatimukseni ovat lieventyneet”

Kissat pesiytyvät lattialle unohtuneisiin laatikoihin ja lapsen lelut ovat osa sisustusta.

Tällaista on elämä Siiri Krohnin kodissa, jossa vallitsi aikaisemmin tarkkaakin tarkempi järjestys. Puhdasta oli aina kaappien sisuksia myöten.

Lapsen syntymä sekoitti pakkaa.

– Ennen lasta olin tarkka kotini siisteydestä. Siisteysvaatimukseni ovat hieman lieventyneet, Krohn paljastaa.

Siiri Krohn nauttii edelleen siisteydestä, mutta antaa itselleen anteeksi, jos kaikki ei ole enää tip top.

– En ole vielä löytänyt tehokasta tapaa pitää kotia siistinä lapsiperhearjessa. Onneksi kotiamme on hoitamassa kaksi ihmistä, eikä kodin siisteydestä tarvitse huolehtia yksin.

Krohn on todennut, että tärkeintä on tässä elämäntilanteessa pitää järjestyksessä keskeiset paikat, kuten keittiö ja kylpyhuone. Muuten on ihan ok todeta: ”Siivoan tuon myöhemmin.”

Lapsen lelut ovat lattialla osana sisustusta. Pötkö-kissa on vallannut lapsen paikan.­

Siiri Krohn rakastaa siistiä kotia, mutta lapsen syntymän jälkeen koti ei ole aina tip top. Tämä tavarakasa löytyi wc-pöntön takaa.­

Laatikot jäivät lattialle tavaroiden purkamisen jälkeen. Ei mennyt aikaakaan, kun kissat löysivät laatikoista itselleen pesäpaikan.­

Lelumyrskyä odotellessa

– Elämä ja leikit saavat näkyä!

Tätä mieltä on kaksivuotiaan tyttären äiti Sanna, joka odottaa miehensä kanssa uutta perheenlisäystä.

Likaa ei tähänkään kotiin kaivata, mutta se ei haittaa, jos olohuoneeseen kerääntyy päivän aikana leluja. Ne kerätään iltaisin pois.

– Sitten katsotaan, minkälainen lelumyrsky seuraavana päivänä koittaa.

Jatkuvasta tavaroiden järjestelystä on luovuttu energiasyistä.

– Se olisi loputon työmaa, Sanna toteaa.

”Elämä ja leikit saavat näkyä”, Sanna toteaa.­

”Kaikesta epäjärjestyksestä ei voi syyttää perheen pienintä. Vierassänky on täynnä pyykkiä ja jos jonkinlaista työkalua”, Sanna myöntää.­

Sanna kuvailee olohuoneeseen kerääntyviä tavaroita lelumyrskyksi.­

”Siisteys vaihtelee väsymys- ja stressitasojen mukaan”

Yksi- ja kolmevuotiaiden tyttöjen äiti Emilia on ottanut sydämen asiakseen puhua rehellisesti lapsiperhearjesta. Blogissaan Unelma5 hän kertoo rehellisesti, miten haastavaa kodin pitäminen aina siistinä lasten kanssa on. Emilia muistuttaa, että täydelliset somekodit voivat luoda turhia paineita vanhemmille.

– Aloin puhua asiasta ensi kertaa julkisesti sen jälkeen, kun eräs ystäväni masentui esikoisensa syntymän jälkeen. Yksi syy masennukseen oli se, ettei hän pystynytkään vauvan kanssa tekemään kaikkea, Emilia kertoo Ilta-Sanomille.

Emilia on saanut suorapuheisuudestaan kahdenlaista palautetta. Joidenkin mielestä Emilian koti ei ole riittävän sotkuinen, jotta hän voisi kirjoittaa asiasta. Enemmistö on kuitenkin kiitellyt Emiliaa siitä, että hän uskaltaa näyttää, miltä kodissa oikeasti näyttää.

– Yksi ystäväni sanoi, että uskaltaa olla siivoamatta kotiaan kokonaan, kun tulen kylään, kun olen puhunut tästä asiasta niin avoimesti.

Omassa kodissaan Emilia noudattaa seuraavaa periaatetta: sen sijaan, että kodissa pyrkisi aina täydelliseen siisteyteen, Emilia yrittää lisätä kotiin kauniita asioita. Leikkokukat ja kynttilät piristävät.

– Päivittäin siivoan pois ne kaikista eniten sotkuisuuden tunnetta tuovat elementit. Kakkavaipat menevät aina heti roskikseen, ja kakka- ja oksennusvahingot siivotaan heti, mutta kaikki muu siisteys vaihtelee väsymys- ja stressitasojen mukaan.

Emilia toivoo, etteivät äidit ja isät ota paineita täydellisistä somekodeista.­

Stressitaso ja kiire määrittää, miten ahkerasti kotona siivotaan.­

Leluja ei tarvitse aina siivota pois.­

Emilia siivoaa päivittäin pois eniten sotkuisuuden tunnetta tuovat elementit.­

Sotkun määrä vaihtelee, Emilia kertoo.­

”Leikkijutut eivät kestä lopun elämää”

Espoolainen kolmen pienen lapsen äiti Anna tietää, minkälaista hulabaloota arki lasten kanssa voi olla. Siksi hän ei koe tarpeelliseksi siivota leluja joka ilta takaisin paikoilleen.

– Mielestäni lasten leikkiminen on niin tärkeää, ettei sitä kannata estää rajoittamalla lelujen käyttämistä. Poikkeuksena ovat lauta- ja palapelit, jotka on syytä korjata takaisin laatikkoon aina käytön jälkeen. Muuten niillä ei voi enää jatkossa pelata, kun palaset ovat kadoksissa.

Turhaa sotkusta stressaamista Anna ei harrasta, mutta vähintään kerran viikossa kotona tyhjennetään lattia leluista imurointia varten.

– Ajattelen kuitenkin niin, että nämä leikkijutut eivät kestä lopun elämää.

Blogissaan Lapsiarkea Anna vinkkaa äideille ja isille listan kotitöistä, joita voi tehdä hyvällä omatunnolla vähemmän.

Tällainen työ on vaikka lakanoidenvaihto.

”Leikkijutut eivät kuitenkaan kestä lopun elämää”, Anna muistuttaa.­

Sotkusta ei tarvitse stressata.­

Kun kotona on kolme lasta, lattioille kerääntyy väistämättä leluja.­

”Alkaa stressata, kun joku haluaa kylään”

Sini Tuulian kodissa imuri ”laulaa” joka päivä, mutta tavaraa kertyy silti lattioille. Kolmen pienen lapsen, 10-kuukautisen, neljävuotiaan ja viisivuotiaan, kodissa sekamelskaan suhtaudutaan rennosti.

– Oikeastaan siinä kohtaa alkaa vasta stressata, kun joku haluaa tulla kylään. Yritän päästä ajatuksesta eroon ja pikkuhiljaa olen päässytkin. Olisi raskasta pitää kulissia yllä, Sini Tuulia sanoo.

Siivous tuo kuitenkin mielihyvää, Sini Tuulia kertoo. Tosiasia kuitenkin on, että isolla porukalla kyseessä on vain pieni ilon hetki.

– Ja sekin aika yksinkertaisesti vaan on aina lapsilta pois. Supersiivoaminen ja sisustaminen ovat minun prioriteettilistallani aika viimeisillä sijoilla. Omasta mielestäni on jopa vähän kodikkaampaa, kun elämä näkyy kodissa. Se on meidän tyyli ja tapa elää.

”Elämä saa näkyä”, sanoo Sini Tuulia.­

Sotku alkaa stressata vasta, kun joku on tulossa kylään.­

Lasten elämän jäljet tuovat kodikkuutta.­

Jaa meille kaunistelematon kuva kotisi sotkuista osoitteeseen maarit.rasi@is.fi ja kerro lyhyesti elämäntilanteestasi ja suhteestasi sotkuun ja siisteyteen. Saatamme julkaista kuvasi jutussamme.