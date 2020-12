Joulutarinakalenterin luukku 10: Kotini on joululinnani

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Chiamaka Kia Nzenwan, 10, tarina.

Ennen kun perheeni lähti joululomalle, muut olivat innoissaan, mutta minä en ollut.

Minä sanoin äidilleni että en halua olla lomalla vaan kotona, mutta äitini väitti vastaan, että sinä tulet ja sillä selvä.

Sen jälkeen menin huoneeseen. Minä sanoin itsekseni että minä en lähde minnekään.

Mutta seuraavana päivänä, kun perheeni oli menossa lomalle, jotain hämmentävää kävi: he unohtivat minut tänne kotiin.

Olin innoissani kun sain olla kotona. Nyt hauskuus voi alkaa.

Sillä välin minun äiti ja perheeni olivat lentokoneessa jo. Minun äitini tunsi että jotain puuttui.

Sitten hän tiesi että hän unohti minut kotiin. Sitten isäni puuttui asiaan. Hän sanoi äidille että ei hätää, hän pärjää hyvin. Äiti yritti rentoutua.

Kun olin kotona, en tiennyt mitä tekisin, oli tylsää. Menin syömään, sen jälkeen menin katsomaan televisiota.

Kotona oli aika hiljaista. Sitten minä mietin että ehkä kannattaisi kutsua minun kaverit yökylään. Mutta he eivät päässet. Itkin, kun he eivät päässet, koska oli tylsää.

Kun minun perheeni oli hotellissa, äitini mietti, olenko kunnossa. He menivät syömään. Äitini oli masentunut. He lähtivät sitten nukkumaan.

Minäkin sitten menin nukkumaan surullisena. Seuraavana aamuna menin syömään aamupalaa ja yritin soittaa äidilleni, mutta en tiedä miksi en kehdannut.

Äiti yritti myös soittaa minulle mutta en vastannut.

Äiti keksi, että menisi takaisin lentokentälle ja lähtisi kotiin. Kun äiti oli siellä, niin lentoemäntä sanoi, että kaikki paikat on varattu.

Äitini suuttui. Hän sanoi, että on pakko päästä lentokoneeseen.

”Olen pahoillani, mutta ehkä pääset huomiseen lentokoneeseen joka lähtee 14.00.”

Sitten paikalle tuli joku mies. Hän kysyi äidiltäni, että haluatko tulla minun kyydilläni. Äitini sanoi että todellakin tulen.

Jotkut rosvot tulivat minun kotiini. Olin pelokas ja surullinen. Mutta onneksi olin tehnyt ansan heille. Kun he tulivat sisälle, niin heidän päälle tuli kananmunia. Myös he liukastuivat Fairyyn.

Minä aloin nauramaan. He ehkä kuulivat nauruni. He tiesivät että täällä oli joku. He lähtivät heti pois.

Äiti oli melkein kotona, ja perheeni tulisi äitini perästä. Minun piti siivota minun ansani nopeasti.

Ja kerkesin.

Minun äitini tuli ja olin innoissani, kun hän tuli. Minun äitini sanoi, että muut tulevat kohta.

Sitten meidän jouluvietto voi alkaa.

Chiamaka Kia Nzenwa, 12, Kotka

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.