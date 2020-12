Joulutarinakalenterin luukku 6: Joulun yllätys

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Petra Sandelinin, 12, tarina. Ehdit osallistua 7.12. asti!

Olipa kerran pieni tyttö, jonka nimi on Karo. Karo pitää siitä, kun saa olla perheensä kanssa, mutta varsinkin jouluna. Hänen perheensä on aina pitänyt joulusta, mutta tänä jouluna hänen sisko Jara on kumppanillaan ja äiti on töissä. Silti Karo uskoo, että voi saada kaikki jouluksi kotiin.

– Hei Jara voisitko olla joulupäivänä kanssamme ja mennä sitten vasta poikaystävällesi, Karo kysyi.

– En voi olen jo sopinut hänen kanssa, että olen siellä joulun, sanoi Jara.

– Okei ei sitten, Karo sanoi harmissaan.

Sen jälkeen Karo meni kysymään äidiltään:

– Äiti voisitko olla tämän kerran pois töistä?

– Karo, minä lupaan, että yritän tulla kotiin ennen iltaa, sanoi äiti.

Karo ajatteli, että joulua ei olisi ilman koko perhettä ja meni omaan huoneeseen.

– Eihän kukaan kertonut Karolle yllätyksestä, kysyi äiti.

– En ainakaan minä, sanoi Jara.

– Enkä minä, sanoi Misa ja isä yhtä aikaa.

– Hyvä, koska yllätys saa Karon onnelliseksi, sanoi äiti.

Karo meni huoneeseensa lukemaan tylsää kirjaa, jotta hän nukahtaa helpommin, koska hän halusi nukkua, jotta voisi unohtaa koko päivän.

Jouluaattona. Karo heräsi pirteänä, koska muisti hänen ainoa toiveensa, joka on, että hän saa viettää joulua perheensä kanssa ja nähdä hymyt heidän suillaan.

– Mikä noin hymyilyttää, isä kysyi.

– Joulu on kaikista ajoista paras, Karo sanoi iloisesti.

– Minä tiedän, isä sanoi ja halasi Karoa.

– Menikö äiti jo töihin, Karo kysyi.

– Joo hän meni jo aamulla, koska hänen piti ensin viedä Jara, sanoi isä.

– Okei, Karo sanoi vähän masentuneesti.

Kahdeksan tunnin päästä. Karo oli huoneessaan katsomassa tabletilla joulurakkauselokuvia, kun hänen isä huusi hänelle alakerrasta:

– Karo tule alas katsomaan minun ja Misan kanssa elokuvia.

– Tullaan iskä, huusi Karo isälleen.

Kun Karo oli tulossa alas portaita isä, äiti, Jara ja Misa yllätti hänet huutamalla:

– Hyvää joulua.

– Äiti eikö sinun pitäisi olla töissä ja Jara eikö sinun pitäisi olla poikaystävälläsi, sanoi Karo yllättyneenä.

– Minulla ei edes ollut töitä, sanoi äiti.

– Minä sanoin poikaystävälleni että minun pitää olla täällä tänä jouluna, mutta minun pitää olla heillä ensi jouluna, sanoi Jara.

– Tämä on silti ihanaa, kun saan olla kanssanne jouluna, sanoi Karo.

He kaikki rupesivat nauramaan, koska heillä ei ole koskaan ollut hauskempaa ikinä.

Petra Sandelin, 12, Sievi

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu. Ehdit osallistua 7.12. asti!

