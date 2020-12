Vaimo ravisteli unissaan puhuneen miehen hereille – sanojen kauhu paljastui vasta aamun radiouutisten jälkeen

Ilta-Sanomien lukijat intoutuivat kertomaan erikoisia tarinoitaan, joille he eivät ole vielä tähän päivään mennessä löytäneet selitystä.

Oletko joskus miettinyt, onko kokemillasi asioilla tai tapahtumilla jokin selittämätön merkitys? Erikoisia tilanteita sattuu taatusti kaikille, mutta sen, kutsuuko niitä yliluonnollisiksi asioiksi, mielikuvituksen tuotteeksi vai hassuiksi sattumiksi, voi päättää itse.

Kokosimme tähän juttuun outoja kokemuksia, joihin Ilta-Sanomien lukijat kertovat törmänneensä. Päätä itse, mitä mieltä niistä olet.

Yllä olevalta videolta voit kuunnella myös yhden oudon kokemuksen, johon eräässä perheessä oli lukijan mukaan törmätty.

Voiko onnettomuuden arvata ennalta?

”Vaimoni herätteli minua aamulla. Totesin sekaisin ja puoliunessa, että tällä hetkellä merestä nostetaan ruumiita. Vaimoni kysyi, mistä nuo ruumiit tulevat. Vastasin, että Virosta ja Ruotsista. Oli Estonia-aamu. Olimme täysin tietämättömiä tapahtuneesta, kunnes avasimme radion.”

Minulle tuttua

”Ajan autolla paljon. Muutaman kerran on tullut maantienopeudessa olo, että nyt pitää hiljentää ja paljon, ilman mitään näkyvää, mistä olisi voinut ennakoida. Joka kerta hiljentämisen jälkeen muutamia sekunteja myöhemmin on tapahtunut jotain poikkeavaa, että jos en olisi etukäteen hiljentänyt, niin olisin ollut peltiruusuna auton kanssa tienlaidassa. Milloin on tullut elukkaa tielle, milloin vastaantulija ei ole osannut arvioida etäisyyksiä oikein. Kerran on myös peuran väistäminen pelastanut nokkakolarilta vastaantulijan kanssa, kun ohitti yhdistelmää mäessä. Voi olla myös silkkaa tuuria, mutta lotossa sitä ei sitten olekaan.”

Tien päällä joka päivä

”Kerran olin lasteni ja mieheni kanssa kotona ja sanoin miehelleni, että nyt on sellainen tunne, että mun isällä ei ole kaikki ihan kunnossa. Aamulla isä soitti, että oli ajanut autokolarin ja oli sairaalassa. Puistattaa vieläkin se, miten voi noin kauhea tunne tulla ennen kun tapahtuu.”

Jenskubensku

Jos vaisto sanoo, että nyt kannattaa hiljentää, silloin kannattaa todellakin hiljentää.­

”Tuttavat olivat lähdössä Estonialla, liput olivat valmiina. Kunnes edellisenä yönä ennen lähtöä saivat puhelun täysin tuntemattomalta ihmiseltä, joka kehotti heitä olemaan lähtemättä, koska laiva tulee uppoamaan. Perhe ei lähtenyt laivalle.”

Savesta by The bell

”Isoisäni oli kotonani 1980-luvulla. Heräsi ja kertoi nähneensä yöllä veljensä hukkuvan. Aamulla myöhemmin saimme viestin, että hänen veljensä kuoli samana yönä sydänkohtaukseen.”

JuTA

Tuolla näkyy jotain outoa...

”Kävelin rankkasateessa kotiini ja oikaisin matkaa rautatietä pitkin. Tulin sillalle ja näin kaksi manttelipukuista sotilasta kypärät päässään ja aseet tanassa, kuin vartiossa. Näky meni nopeasti ohi. Myöhemmin kerrottiin, että sota-aikaan siihen oli pudotettu kaksi desanttia, jotka tappoivat metsämökin asukkaat vieraineen.”

Luonto lähellä

”Tämä tapahtui viime viikolla. Olimme vaimoni kanssa sukulaisissa, kirjaimellisesti keskellä metsää. Menimme ennen nukkumaanmenoa puskapissalle, kun vaimoni kysyi, näetkö tuon valon tuolla metsässä? No näinhän minäkin sen. Selkeä hehkulampun valo paloi siinä noin 30–40 metrin päässä keskellä ei mitään. Seuraavana päivänä menimme metsään katsomaan, josko siellä olisi joku lamppu. Ei ollut. Ja outoahan se olisi ollut, kun ei siellä ole taloja, ei sähköjä, ei mitään. Valo ei voinut tulla kuusta, eikä myöskään ollut taskulampun valo. Jäi kyllä mietityttämään, että miten keskellä pimeää metsää voi palaa porstuan valo.”

Oliko se menninkäinen?

Mielikuvitus lähtee pimeässä helposti laukalle.­

Lemmikin aavistus

”Koirani oli lopetettu vanhana ja sairaana. Olin illalla menossa nukkumaan ja sammuttamassa juuri valoja, kun tunsin oikeaa jalkaani vasten pyyhkäisyn, kuten koirani oli aina tehnyt ohi kulkiessaan. Sytytin valot heti, koska käsi oli edelleen katkaisijalla. Missään ei näkynyt mitään. Silti tunne jalkaa vasten pyyhkäisseestä koirasta oli todellinen. Silloin tiesin, että hän oli käynyt vielä hyvästelemässä.”

Nuku hyvin Klara

”Meillä oli aikoinaan villakoira, joka oli täysin isäni perään. Eräänä päivänä koiramme alkoi ulvomaan taivaalle lähes kuin susi melko kammottavallakin äänellä, perheemme ihmetellessä ikkunasta hauvamme outoja touhuja. Sama toistui seuraavana ja sitä seuraavana päivänä – kunnes isäni sinä iltana kuoli sydäninfarktiin kesken koti-illan. Koskaan ennen ei koiramme siten ollut ulvonut, eikä koskaan sen jälkeen.”

koiran aavistus

Koirat aistivat asioita, jotka ihmiseltä jäävät huomaamatta.­

”Moskovassa kerrostalon 14. kerroksessa asuessani olin yksin kotona tyttöystäväni ollessa viettämässä iltaa kavereiden kanssa. Noin yhden aikoihin yöllä olin jo käynyt nukkumaan, kun koiramme alkoi yhtäkkiä haukkua vimmatusti. Ajattelin, että se haluaa ulos ja lähdimme alakertaan, jossa ulko-ovella tyttöystäväni odotti ilman avaimia. Ovikellomme ei toiminut ja puhelinkin oli äänettömällä. Miten lie koira tajusikaan. Sai ison luun palkkioksi kun ei emännän tarvinnut hakea yösijaa hotellista.”

Koiralle kiitollinen

Viesti jostain muualta?

”Olin 15 vuotta sitten onnettomuudessa, tipuin monta kerrosta alas. Sairaalassa lääkärit vaan ihmettelivät, kuinka olen elossa ja miten vammani ovat pienet, eikä ollut edes ”juopon tuuria”. Kuntouduin hienosti ja seuraavana kesänä näin edesmenneen kaverini tädin. Hänen kanssaan juteltuani kävi ilmi, että kaverini serkku näki unta kaveristani ja hän unessa sanoi, että hänellä on vielä yksi tehtävä maan päällä, ennen kun pääsee jatkamaan matkaa. Seuraavana iltana tipuin. Kai sitä vähän voi ihmeisiin uskoa.”

Mamma82

”Serkkuni kuoli yllättäen. Seuraavana yönä, kun serkku oli kuollut, olin yksin kotona mennyt nukkumaan. Keskellä yötä syttyi kaikki valot palamaan makuuhuoneessa. Valokatkaisijat ovat kolmen metrin päässä sängystä. Sinä yönä ei uni enää tullut.”

Tämä on ateistille paha

Valot syttyivät keskellä yötä yks kaks yllättäen.­

”Asun lapsuudenkodissani ja isäni kuoli kun olin kahdeksan vanha. Tuohon aikaan yleisesti poltettiin talon sisällä, niin kuin myös isäni tuprutteli piippua. Nyt 45 vuotta myöhemmin olen usein kuullut yläkerrasta askelia ja samalla haistanut voimakkaan piipun hajun. En oikein usko mihinkään yliluonnolliseen, mutta pirun outoahan tuo on. Silti aina kun se tapahtuu en kyllä pelkää lainkaan.”

Mihinsitäuskois

”Olimme kaverin kanssa pilkillä. Äkisti aurinko meni pilveen ja alkoi sellainen jääkiteiden piiskaava sade, joka pyyhki pitkin maisemaa ja poskia. Kaveri katosi kuin avantoon. Rämmiskelin talvitamineissa autolle ja odottelin, josko Veikko vielä ilmaantuisi ja pääsisimme ihmisten ilmoille. Aloin jo nakutella kännykästä kohmesormin Veikon numeroa, kun takalasista kuului napakka kopaus. Nousin ylös autosta ja kiirehdin sen taakse. Siellä ei ollut ketään! Katselin jäätuiskussa ympärilleni ja palasin autoon – Veikko istui siinä ja sanoi, että lähdetään jo. Minä siihen, että sopii, olen odottanut sinua viisi minuuttia. Veikko sanoi: Kake, älä puhu höyläämätöntä paneelia, minä olen istunut tässä koko ajan ja odotellut sinua. Jälkeenpäin kuulin, että lähistöllä olisi kadonnut iäkäs pilkkimies, jonka auto oli parkissa aika lähellä omaamme. Ja auto vielä samaa merkkiä kuin omani. Oli se outo yhteensattuma.”

Pilkkimies

