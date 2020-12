Kun Jaakob Rissasesta, 19, tuli isä, hän jännitti, mitä kymmenet tuhannet someseuraajat siitä sanovat

Vanhemmuuteen pitää asennoitua oikein, 19-vuotias Jaakob Rissanen korostaa.

Pohjois-Karjalan maaseudulta kotoisin oleva Jaakob Rissanen on 19-vuotias sosiaalisen median vaikuttaja. Vaikka Rissanen aloitti sisällöntuottamisen vasta reilu vuosi sitten, esimerkiksi TikTokissa hänellä on jo 76 000 seuraajaa.

Instagramissa Rissasen elämää seuraa puolestaan puolestaan 34 000 ihmistä.

Rissanen on suosittu, sillä kuvaa tavallista arkeaan rennolla otteella. Hän on kuin kuka tahansa nuori mies – sillä erotuksella, että heinäkuussa Rissasesta ja tämän kumppanista Ritasta tuli vastasyntyneen vauvan vanhemmat.

”Itsestäänselvyys”

Rissanen kertoo Ilta-Sanomille, että hän ja Rita ovat pitäneet yhtä noin neljän ja puolen vuoden ajan.

– Kumpikin meistä on aina tykännyt lapsista ja toivonut perheenlisäystä. Olemme molemmat olleet pienestä saakka lasten ja vauvojen ympäröimiä, joten lastenhoitokin on tullut tutuksi, Rissanen mainitsee.

Tämän vuoksi tieto raskaudesta ei vuosi sitten tuntunut liian järisyttävältä tai maailmaa keikauttavalta. Rissanen kuvailee olleensa alusta asti innoissaan tulevasta perheenjäsenestä. Olo oli lähinnä tyyni ja odottavainen.

– Ei mulla ollut mitään ongelmaa sen suhteen missään vaiheessa. Päinvastoin: se, että lapsia joskus tulisi perheeseen, oli itsestäänselvyys.

Raskausaika sujui helposti. Pariskunta päätti, että ottaisi ilon irti lapsettomasta ajasta ennen syntymää.

– Itse asiassa oltiin Ritan kanssa menossa melkein vuorokauden ympäri, Rissanen naurahtaa.

– Viikkoa ennen synnytystä oltiin jopa toisessa kaupungissa kavereiden kanssa. Osattiin varautua siihen, että elämä tulisi synnytyksen myötä ainakin hetkeksi pysähtymään, joten haluttiin vielä nauttia siitä, että voi mennä ja tulla.

Ihmeellinen ja uusi ihminen

Synnytykseen Rissanen ei päässyt koronarajoitusten vuoksi mukaan, sillä saliin pääsi synnyttäjän lisäksi vain yksi tukihenkilö. Pari oli päättänyt, että mukaan menisi Ritan doula.

Tuore isä kiiruhti paikalle heti synnytyksen päätyttyä. Hetki, jona Rissanen näki lapsensa ensimmäisen kerran, on piirtynyt mieleen pysyvästi.

– Siinä oli ihmeellinen ja uusi ihminen, johon piti alkaa ajan kanssa tutustua. Vaikka asiaan oli valmistautunut, se tuli silti täysin uutena juttuna, johon ei täysin voinut etukäteen varautua.

Vaikka Rissanen jakoi koko raskausajan sosiaalisessa mediassa arkeaan, yhtä asiaa hän ei paljastanut: nimittäin tulevaa isyyttään. Vielä synnytyksen jälkeenkin hän peitteli perheonneaan pari kuukautta.

– En halunnut tulla julkisuuteen silloin, koska oli parempi viettää raskausaika ja vauvan ensimmäiset kuukaudet rauhassa, ilman mitään hässäkkää, Rissanen perustelee.

– Haluttiin Ritan kanssa tottua tilanteeseen kahdestaan ja opetella uutta arkea, ennen kuin tuotiin asia seuraajien tietoon. Silloin oltiin valmiimpia ottamaan arvostelua ja kritiikkiä vastaan.

Tasa-arvoisia vanhempia

Rissanen myöntää, että kaikkein eniten hän jännitti lapsiasiassa juuri seuraajiensa reaktioita.

Onneksi vastaanotto oli kuitenkin lämmintä. Vaikka ilkeää ja kyseenalaistavaa kommenttia tulee edelleen päivittäin, kokonaisuudessaan reaktiot olivat korkeintaan yllättyneitä.

– Kaikki tuntuivat olevan ihan ihmeissään siitä, mitä oli tapahtunut.

Tästä huolimatta Rissanen on huomannut, että Suomessa on edelleen vallalla käsitys siitä, että nuoret vanhemmat ovat automaattisesti huonompia kuin vanhemmat, joilla ikää on karttunut enemmän.

– Toisin sanoen 19-vuotias isä ei voi olla yhtä perillä ja valmistautunut kuin vaikka kolmekymppinen, Rissanen kuvailee.

– Toivoisin, että tähän ajatusmalliin tulisi pian muutosta. Mielestäni kaikki vanhemmat ovat ihan samalla viivalla eli uuden tilanteen edessä. Ei siinä ratkaisevana tekijänä ole välttämättä ikä.

Arki jaetaan tasan

Jaakobin ja Ritan lapsiperhearki on nyt pyörinyt jo useamman kuukauden ajan. Tilannetta helpottaa se, että molemmat voivat olla kotona hoitamassa lasta.

Askareet ja vauvanhoito jaetaan tasaisesti. Ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen valvomiset suunniteltiin niin, että Rita heräsi öisin ja Jaakob jatkoi vauvanhoitoa aamusta. Näin äiti pystyi nukkumaan aamupäivällä univelkaansa pois.

– Iltavirkulle heräämiset ovat totta kai olleet vähän haastavia. Mutta toisaalta kun on näin nuori, niin väsyttää vähemmän.

Kuukaudet ovat osoittaneet Rissaselle sen, ettei vauva tarkoita automaattisesti pelkkää kotiin jäämistä ja kaikkien menojen heittämistä romukoppaan.

Vaikka nuoret vanhemmat eivät ole vielä vieneet lasta hoitoon kuin kerran pariksi tunniksi, he ovat silti voineet vierailla ystävien luona tavalliseen tapaan.

– Koska me emme juhli tai käy juurikaan baareissa, vauva menee siinä samalla tavalla kuin me itsekin. Toki se on huomattu, että kaveripiiri on muuttunut sen henkiseksi, että se koostuu ihmisistä, jotka pitävät lapsista.

Kaikkinensa Rissanen kokee, ettei elämä muuttunut läheskään yhtä mullistavasti kuin hän oli olettanut. Hän nauttii vauvanhoidosta, mutta kokee, että pystyy yhä elämään nuoruuttaan.

– Vanhemmuuteen pitää asennoitua oikein. Ihmiset aina puhuvat, että lapsen takia menettää vapautensa. Mutta kyllä minä vieläkin elän nuoruuttani. Ero on se, että nyt lapsi tulee etusijalle kaikessa. Se ei kuitenkaan haittaa, vaan kuuluu asiaan ja arkeen, josta nautin täysillä.