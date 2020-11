Ik, idk, tt, bb... Vanhemmat kertovat, mitä eivät todellakaan tietäisi ilman lapsiaan

Tiedätkö mitä tarkoittaa ik ja idk? Lue tämä artikkeli, niin opit.

Lapsen saaminen ei ole yksisuuntainen tie.

Myös lapsi opettaa aikuista, eikä vain toisinpäin.

Moni vanhempi on huomannut, että lapsilta oppii paljon sellaista, mitä ilman voisi pudota kärryiltä nykyajasta.

Ja ennen kaikkea: lapset opettavat meistä itsestämme ja elämästä yleensä.

Kysyimme yhdeksältä vanhemmalta, mitä he ovat oppineet lapsiltaan.

Tällaisia vastauksia saimme:

”Äiti, et osaa laulaa”

– Olen oppinut lapsiltani aivan valtavasti itsestäni, kertoo kahden pienen pojan äiti Hannele.

Joskus lasten huomiot ovatkin varsin armottomia. Äiti on nimittäin tajunnut, ettei ainakaan lastensa mielestä osaa laulaa.

– ”Äiti hiljaa” kuuluu heti, kun yritän edes hyräillä.

Lapset ovat myös tarkkoja siitä, että äiti noudattaa liikennesääntöjä pilkuntarkasti. Autossa käydään usein muun muassa seuraavanlaisia keskusteluita:

”Äiti, tuossa oli tops-melkki, etkä sinä edes pysähtynyt.”

”Pysähdyinpäs!”

”Et kunnolla. Minä kellon iskälle.”

Äiti ottaa lapsiltaan oppeja vastaan, mutta aivan kaikki ei häneltäkään mene läpi.

– Minua on valistettu, että suihkun lattialle on eri kätevä pissata, kun ei tarvitse edes vetäistä.

”Olisin aika kuutamolla ilman lapsiani”

Kahden lapsen äiti Anu, 45, on opetellut lastensa myötä leikkimään – ja näin ollen tunnistamaan ja nimeämään esimerkiksi huomattavan määrän dinosauruksia!

– Sittemmin opit ovat muuttuneet. Tällä viikolla teinit ovat opettaneet muun muassa käyttämään paremmin iPhonen ominaisuuksia ja WhatsAppia.

Ovatko nämä lenkkarit nuorisorikolliskengät? Sitä haastateltava ei suostunut paljastamaan.­

Anu kertoo myös oppineensa, minkälaiset kengät jalassa näyttää nuorison mielestä nuorisorikolliselta (merkki on salaisuus) ja mitä TikTokissa kannattaa seurata.

– Olen myös oppinut, mitä tarkoittaa tt (Tiktok), ik (I know), idk (I don’t know), bb (bye bye), millainen tyyppi on hypebeast ja että n-sanan sanominen suomeksi tai englanniksi on nolointa ja kamalinta, mitä on.

– Olisin usein aika kuutamolla ilman lapsiani, 12- ja 14-vuotiaiden lasten äiti myöntää.

Skutsi sattuu turkulaisen korviin

Emma muutti Helsinkiin ja huomasi, että lapset alkoivat puhua sujuvasti Stadin slangia.­

Turusta Helsinkiin pari vuotta sitten muuttanut Emma, 37, on huomannut kasvattavansa helsinkiläisiä lapsia. Aina äitikään ei pysy perässä 5- ja 8-vuotiaan lastensa tavassa käyttää kieltä.

– Joskus mietin, että mitä te nyt oikein laulatte, kun lapset käyttävät varsinaista JVG-kieltä. Massi (raha) ja skutsi (metsä) sattuvat niin korviini, Emma sanoo ja nauraa.

Voikin olla, että äiti oppii lastensa myötä itsekin Stadin slangia –ainakin sitten, kun pääsee ensijärkytyksestään.

”Lasten kautta on päässyt ihan uudenlaisin maailmoihin”

– TikTok- ja Snapchat-jutuista olisin ilman lapsia ihan ulkona, tunnustaa kolmen lapsen äiti Fanny, 43.

Kymmenenvuotiaan, 13-vuotiaan ja 16-vuotiaan lapsen äiti on päässyt lastensa harrastusten kautta sisälle aivan uudenlaisiin maailmoihin.

Suurin oppi on kuitenkin tämä:

– Lapsilta olen oppinut paljon kärsivällisyyttä ja elämäniloa. Lisäksi olen oppinut hyväksymään omaa epätäydellisyyttäni paremmin, Fanny toteaa.

Lapset opettivat fanikulttuurista

Myös 9- ja 10-vuotiaiden poikien äiti Vilja, 38, on päässyt lasten kautta sisälle maailmoihin, joista ei tietäisi mitään ilman jälkikasvua.

– Lapset intoilivat Among us -pelistä. Nyt pelaamme sitä välillä yhdessä.

Vilja on oppinut jotakin myös fanikulttuurista, sillä hän ei itse fanittanut nuorena oikein mitään.

Jälkikasvua puhuttelevat muusikoista Marshmello ja tubettajista Zounaas – nekin nimiä, jotka eivät välttämättä sano vanhemmalle sukupolvelle mitään. Ainakaan, jos ei ole lapsia.

”Olen oppinut rauhallisuutta”

Kymmenenvuotiaan Luca-pojan äiti Marika, 40, kertoo oppineensa lapseltaan rauhallisuutta. Poika on opettanut, että kaikesta ei tarvitse stressata.

Korona-ajankin poika ottaa äitiään rauhallisemmin.

– Kun kauhistelen esimerkiksi lähiopetusta näinä aikoina, poikani toteaa, että kyllä etäopetukseen siirrytään sitten, kun tilanne on oikeasti paha. Hänen luottavainen ja positiivinen ajattelunsa tarttuu usein itseenikin.

”Hän sanoo sen niin jämäkästi, että kuulijalle ei jää mitään epäselvää”

Kahden pienen tytön, kolme- ja kymmenvuotiaan, äiti Taija kertoo Ilta-Sanomille ihailevansa ennen kaikkea lastensa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Lasten käsissä tavarat saavat aina uusia käyttötarkoituksia, eivätkä ideat tunnu loppuvan kesken.

Samanlaista omatoimisuutta on havaittavissa myös kolmevuotiaan tyttären puheissa. Vaikka äiti on yrittänyt opettaa lastaan sukupuolineutraaliudesta, oppi ei ole mennyt perille.

– Tytär sanoo usein: ”Pojat ovat poikia ja tytöt tyttöjä.” Hän sanoo sen niin jämäkästi, että kuulijalle ei jää mitään epäselvää. Hän on niin onnellisen ja ylpeän näköinen omasta oivalluksestaan.

Äiti pohtii, että havainto taitaa liittyä kiinnostukseen omaa anatomiaa kohtaan.

– Vaikka hän on suurimman osan elämästään leikkinyt autoilla, kokee hän tärkeäksi erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan.

TikTok, Snapchat ja tubettajat. Ilman lapsia moni aikuinen putoaisi näistä kuvioista täysin.­

”Aikuiset voivat tehdä isompia lumiukkoja”

Kahden lapsen äiti Tuula, 40, kertoo oppineensa lapsiltaan tietynlaista elämänasennetta, jossa kaikesta löytää aina uuden kulman elämään.

Tuula muistelee oivallusta, jonka hänen tyttärensä sanoi 4-vuotiaana. Silloin tyttö totesi, että hän haluaisi olla jo aikuinen. Vastaus yllätti äidin täysin, sillä se oli kaikessa luovuudessaan mahtava.

– Aikuiset voivat tehdä isompia lumiukkoja, lapsi tokaisi.

”Jos huumoria ei ymmärrä, voi olla hankalaa”

15- ja 18-vuotiaiden tyttöjen äiti Marjut, 43, on oppinut, että lapset lukevat aikuisia kuin avointa kirjaa.

– Sitä ei kannata ikinä aliarvioida. Aitous ja rehellisyys on parasta. Tunteet saavat ja niiden pitää näkyä. Jos hermostuu, sitten pyydetään anteeksi ja selitetään, miksi pahoitin mieleni.

Lapset ovat opettaneet äidille myös huumoria.

– Nuoret käyttävät paljon sarkastista huumoria. Jos sitä huumoria ei yhtään ymmärrä, niin voi olla aika hankalaa.

Mitä sinä olet oppinut lapsilta? Tai tiesitkö jo, mitä tarkoittavat ik ja idk? Kerro se alla kommenteissa!