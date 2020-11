Pikkupojan heittämä ”vehjevertaus” sai koko autollisen nauramaan vedet silmissä: ”Isosisko nolona”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Pikkutyttönä mummolassa olin lehmiä katselemassa ja tartuin paimenpoikaan, eli sähkölankaan. Eno oli läheisellä pellolla, ja juoksin itkien taloon kertomaan äidille, että eno heitti minua kivellä. En siitä sähköstä tiennyt mitään.”

Pirjo

”Siskokset olivat 3- ja 4-vuotiaita, heidän serkkupoikansa vajaa kolme vuotta. Tytöt leikkivät prinsessaleikkiä mummilla ja papalla, juoksivat siinä edestakaisin ja huusivat: ’Olen prinsessa, prinsessa!’ Poika juoksi perässä ja kailotti: ’Linsessa, linsessa!’ Mummi korjasi, että tytöt ovat prinsessoja ja pojat prinssejä. Sitten taas juostiin ja pikkumies huusi: ’Pinssi, pinssi!’”

Pappa

”Istuimme autossa perheeni ja tuttavien kanssa ja olimme juuri lähteneet pois katsomasta watercrossia. Äitini kertoi automatkalla, kuinka pikkuveljeni (6 v.) oli kertonut, että moottorikelkkoja pitää lämmitellä. Pikkuveljeni siihen niin ylpeänä lisäsi: ’Kaikki vehkeet pitää lämmitellä, myös pippeli.’ Siinä sitten naurettiin vedet silmissä.”

Isosisko nolona

”8-vuotias veljenpoika hillui jouluaattona munasillaan pitkin asuntoa. Mummi totesi hänelle: ’Housut jalkaan tai kissa tulee ja vie sun pippelin.’ Veljenpoika tähän napakasti: ’Ei kun se syö papan pippelin, kun se on paksumpi.’”

Onko koolla väliä?

”4-vuotias lapsenlapseni meni paikalliselle kirpparille ja tuumasi ovella kovaan ääneen äidilleen, että tämäkö se on se tori.fi.”

mummo

”Heimo 5 v. ja Maisa 4 v. saivat yhteisen joululahjan. Heimo avasi lahjan ja selitti innoissaan siskolle: ’Me saatiin playboy-peli.’ Paketissa oli kuitenkin PlayStation.”

epämääräiset lahjat

”Nuorin tyttöni, 6 vuotta, oli sanonut lapsenvahdille Frozen-leffaa katsoessa: ’Äitylin halit on lämpimiä, pidän niistä. Olen Olaf.’ Kun lapsenvahti yöllä lähtiessä kertoi, oli ihana kuunnella.”

Äityli

”10-vuotias pikkuveljeni oli saanut paljon herkkuja ja tutki yhtä saamaansa pakettia. ’Mitä tässä on?’ hän kysyi. ’Tryffeleitä’ lahjan antaja vastasi. Pikkuveli oli hiukan harmissaan ja sanoi: ’Mutta kun minä en oikein tykkää sienistä.’”

Ei ne ollut sieniä

”Pienempänä tuumasin rintsikoista, että ne ovat ’tissipaita’.”

Pienenä sanottua

”Mielestäni silloin parivuotiaan tyttäreni verbi ’tietoilla’ on niin oiva, että se on jäänyt sittemminkin perheemme käyttöön, kun joku on tietokoneella. Hän kysyi aikanaan, että ’mitä isi tietoilee?’ kun isä istui tekemässä töitä tietokoneella.”

Tietoilla