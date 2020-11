Vaasalaisen Isan vauva kuoli kohtuun päivää ennen laskettua aikaa – puhuu kokemuksistaan illalla tv:ssä

Taivaallista menoa -ohjelman jaksossa Isa Muotio kertoo kokemastaan surusta.

Raskaus oli sujunut hyvin.

Isa Muotio alkoi ihmetellä päivää ennen laskettua aikaa, miksei hän tunne vauvansa liikkeitä päivän aikana. Lapsi oli tosin aktiivisempi illan ja yön aikana. Kun liikkeitä ei tuntunut yölläkään, hän huolestui.

Sairaalan synnytysosaston tutkimuksissa lapselta ei löytynyt sydänääniä. Perhe sai huoneen sivusta, ettei heidän tarvinnut olla lähellä tuoreita vanhempia tai kuulla vauvan itkua. Heitä tulivat katsomaan sosiaalivirkailijat, sairaalapsykologi ja -pappi. Muotio kuvailee Taivaallista menoa: Suremme kuolleita enkelilapsiamme -ohjelmassa olleensa niin sokissa, että kaikki tuntui vain epätodelliselta.

Työstäessään asiaa hän tunsi itsensä yksinäiseksi ja pelkäsi tehneensä jotakin väärin.

Myös sairaalapappi ja kätilö kertovat kokemuksistaan ohjelmassa.­

Pikkusisarta Luna-enkelilapselleen odottava Muotio osallistuu muiden äitien kanssa Vaasan keskussairaalassa hiljaiseen hetkeen ennenaikaisesti kuolleiden lasten muistoksi. Ohjelmassa nähdään Muotion haastattelun ohella neljän lapsen ja neljän enkelilapsen äidin Piritta Pitkämäki-Ihatsun ja Toivo-enkelilapsen äidin Jonna Jantusen haastattelut.

Kätilö Paula Myllärille tehtävä on yksi raskaimmista. Erityisen vaikeaa se on täydellä osastolla. On vaikea hypätä tilanteesta toiseen, jos toinen synnyttäjistä synnyttää kuolleen lapsen ja toinen odottaa iloa.

Sairaalapappi Rose-Maj Friman on huomannut, kuinka tärkeitä hiljaiset hetket ovat.

– Sureville pitää antaa tilaa yhdenvertaisesti riippumatta siitä, onko elämä ollut lyhyt vai pitkä.

Taivaallista menoa: Suremme kuolleita enkelilapsiamme, maanantaina 9.11. Teema & Fem klo 18.30