Aivan tavallinen tapa koulun myyjäisissä yllätti Suomeen muuttaneen Hayleyn totaalisesti: ”Niin ei koskaan tapahtuisi Australiassa!”

Australialainen Hayley, 29, toteutti unelmansa ja muutti Suomeen.

Australiasta kotoisin olevan Hayley Syrjäsen, 29, unelma oli jo teini-iässä selvä. Hayley halusi muuttaa Suomeen, sillä Australiasta nähden kaukana pohjoisessa sijaitsevan maan luonto, metsät ja kauniilta kuulostava kieli kiehtoivat.

Unelma kävi toteen, sillä nykyään Hayley asuu Porissa 9-vuotiaan tyttärensä kanssa. Lähihoitajaopintojen lisäksi Hayley työskentelee palveluavustajana.

Ensimmäisen kerran Hayley matkusti Suomeen vuonna 2009 vaihto-oppilaaksi. Vuoden aikana hän tapasi tulevan suomalaisen aviomiehensä.

Pari päätyi perustamaan perheen Australiassa, mutta muutti Suomeen viime vuonna. Hayley kuvailee muuton sujuneen yllättävän helposti.

– En voinut uskoa, kuinka helppoa Suomesta oli vuokrata asunto Australiaan verraten.

Hayley kuvailee suomalaisten ottaneen hänet vastaan avosylin ja ystävällisesti, eikä Australiaan paluu olekaan käynyt mielessä,

– Palatessani vaihto-opiskelujen jälkeen Australiaan ikävöin Suomeen. Tunsin olevani liian ”suomalainen” sopiakseni Australian yhteiskuntaan, kylmää säätä rakastavaksi introvertiksi itseään kuvaileva äiti pohtii.

”Suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen enemmän vapautta ja itsenäisyyttä”

Vaikka Hayley on sopeutunut Suomeen hyvin, on vastaan tullut myös pieniä kulttuurishokkeja. Yksi suurimmista kulttuurieroista on joulun viettäminen. Joulua vietetään Australiassa paahtavassa kuumuudessa, kun Suomessa taas useimmiten lumisessa pakkassäässä.

– Australiassa ihmiset ovat jouluisin yleensä melko iloisia ja äänekkäitä. Vaikka myös suomalaiset joulut ovat onnellisia, tuntuvat ne vakavammilta kuin Australiassa.

Myös lastenkasvatustavoissa on eroja ja yllätyksiä maiden välillä.

– Suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen enemmän vapautta ja itsenäisyyttä jo nuoremmassa iässä. Australiassa on epätavallista, että alle 10-vuotias lapsi kävelee yksin kouluun tai on yksin kotona. Australia on hyvin turvallinen maa, mutta ei yhtä turvallinen kuin Suomi.

Yksi kasvatuksellinen ero herättää ristiriitaisia tunteita

Hayley on myös huomannut, että monet suomalaiset lapset saavat oman puhelimen aikaisemmin kuin lapset Australiassa. Hän uskoo tämän johtuvan osittain juuri suomalaisten lasten itsenäisyydestä.

– Me annoimme tyttärellemme puhelimen hänen täyttäessään kahdeksan. Puhelin oli vanha malli ilman kameraa ja nettiä, kun taas tyttäreni kavereilla on täällä Suomessa älypuhelimet. Haluaisin tyttäreni sopivan muiden lasten joukkoon, mutta samalla pidän häntä liian nuorena omistamaan älypuhelimen, Hayley pohtii.

Nämä asiat yllättivät koulumaailmassa

Myös totaalisia yllätyksiä on riittänyt, erityisesti koulumaailmasta.

– Eräs päivä tyttäreni koulun myyjäisissä 7-vuotiaiden lasten annettiin ostaa ja juoda kahvia. Niin ei koskaan tapahtuisi Australiassa!

Hayley on myös yllättynyt siitä, ettei suomalaisten vanhempien tarvitse kirjoittaa lupalappua jokaiselle koulun luokkaretkelle.

– Australiassa vanhemmilla ja opettajilla on ehdottomasti enemmän ”paperisotaa”.

Kerroimme aiemmin, kuinka Englannista Suomeen tullut au pair ihmetteli pelkästään lapsille kokattavaa ruokaa – erityisesti laatikkoruokia.

– Lapsista voi tulla hiukan nirsoja sen takia, joten minusta olisi parempi, että lapset söisivät samaa ruokaa ja samaan aikaan kuin vanhemmat, mikäli se on mahdollista, au pairina työskennellyt nainen pohti.

Hayleyllä puolestaan riittää vain kehuvia sanoja, kun puheeksi tulee suomalainen ruoka.

– Minä ja tyttäreni pidämme suomalaisesta ruoasta, koska kumpikaan meistä ei pidä vahvasti maustetusta ruoasta. Syömme kotona pääasiassa kasvisruokaa – onneksi täällä on helppoa löytää kasvisruokavaihtoehtoja, Hayley kiittelee.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 26.10.2019.

Hayley on kertonut elämästään Suomessa myös blogissaan Becoming Finnish.

Oletko muuttanut ulkomailta Suomeen? Mitkä suomalaiset tavat sinua ihmetyttävät? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@is.fi.