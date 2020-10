Aadalla, 22, on neljä lasta – sai ensimmäisen 16-vuotiaana ja tapasi heti perään uuden miehen: ”Sukulaiset kauhistelivat”

Aada tuli ensimmäisen kerran raskaaksi 16-vuotiaana. Uutinen oli vaikea pala sulatettavaksi sukulaisille.

Espoolainen Aada Rosenberg ilmoitti jo pikkutyttönä äidilleen, mikä oli hänen tulevaisuutensa isoin unelma.

”Haluan kymmenen lasta”, Aada pamautti.

Suvulle oli silti yllätys, kun lapsirakas tyttö ilmoitti 16-vuotiaana olevansa raskaana.

– Olin aina ihaillut teiniäitejä, joten halusin itsekin olla nuori äiti. Opiskelu ei oikein kiinnostanut, mutta olin aina ollut luonteva lasten kanssa. Tajusin, että tämä on minun juttuni.

Äitinä oleminen on ihmeellistä ja rankkaa, Aada muistuttaa.­

Aadan ensimmäinen lapsi oli toivottu, mutta kaikki lähipiirissä eivät nielleet raskausuutista pureksimatta.

– Sukulaiset kauhistelivat, sillä en ollut suorittanut opintoja loppuun. Heidän mielestään olin äidiksi liian nuori, nyt 22-vuotias Rosenberg kertoo.

Lapsen tulo laittoikin lähihoitajaopiskelut tauolle. Kun lapsia siunautui ensimmäisen jälkeen kolme lisää, tauko venyi kuuden vuoden mittaiseksi.

Aviomies löytyi, kun lapsi oli 4 kuukautta

Nuoruusvuosiin kuului toinenkin myllerrys.

Aada erosi ensimmäisen lapsensa isästä raskausaikana. Tulevan aviomiehensä Topin hän tapasi, kun Jessika-tytär oli neljän kuukauden ikäinen.

Lapsiperheen arki ei Topia jännittänyt.

– Alusta asti oli selvää, että haluamme myös yhteisiä lapsia. Meille vanhemmuus on ollut tosi luonnollista, sillä emme halua juosta baareissa.

Aada Rosenberg kertoo olleensa aina luonteva lasten kanssa.­

Nykyään Aada Rosenberg on jälleen lähihoitajaopiskelija, ja neljän pienen lapsen äiti.

Jessika, 6, Vanessa, 4, Luka, 2 ja Aava, 1, ovat vanhemmille kaikki kaikessa.

– Lapset ovat isoin lahja, mitä elämässä voi saada. Sitä rakkauden määrää ei voi kuvitella ennen kuin saa oman lapsen, Aada Rosenberg sanoo.

Arki edellyttää huolellista suunnittelua

Vaikka lasten tulo on lisännyt kiitollisuutta elämää kohtaan, Aadan lapsuudenhaave on asettunut realistisempiin mittakaavoihin.

Kymmentä lasta pariskunnalle tuskin on tulossa, sillä neljässäkin riittää työtä. Vuosia jatkunut univaje ja sotkuinen koti ovat perheessä jo tuttuja juttuja, ja niihin voi suhtautua huumorilla.

Arkensa sattumuksista Aada kertoo TikTok- ja Youtube-tileillään.

Vaikeampaa on hyväksyä se, että aika ei riitä kaikkeen.

– Meillä on neljä eri-ikäistä lasta, joilla on kaikilla erilaiset tarpeet. Heidän huomioimisensa vaatii arjelta todella paljon suunnittelua, Aada huomauttaa.

Aada ja Topi Rosenberg tapasivat Tinderissä, kun Aadan ensimmäinen lapsi oli neljän kuukauden ikäinen. Nykyään pariskunta on naimisissa.­

Osasta unelmia on myös täytynyt luopua lasten tähden.

Omistusasunto olisi kiva, mutta riittävän isoon asuntoon on tällä hetkellä varaa vain vuokralla.

”Äitinä oleminen on ihmeellistä”

Aika näyttää, kasvaako perhe tulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa perheenlisäystä ei ole tulossa, sillä Aada toivoo pääsevänsä kiinni työelämään ja saavansa uusia kontakteja myös kodin ulkopuolelta.

– Olen silti todella ylpeä itsestäni, että olen pystynyt tähän. Lasten kasvattaminen nuorena ei ole helppoa.

Teiniäitiyttä Aada ei kenellekään suosittele. Siihen voi kuitenkin ryhtyä, jos tietää mitä tuleman pitää. Leikistä ei ole kyse.

– Äitiys kyllä iskee vastoin kasvoja. Lapset voivat olla erilaisia. Koskaan ei voi olla varma, että juuri sinun lapsesi olisi helppo.

Silti, ja ehkäpä juuri siksi lapsiperhe-elämän kaikkien sävyjen takia äitiys on juuri sitä, mitä Aada on toivonut.

– Äitinä oleminen on ihmeellistä.

Myös sukulaiset ovat oppineet iloitsemaan Aadan puolesta.

– He ovat todella onnellisia siitä, että meillä on lapset. Ja täytyy myöntää, että minullakin on ollut näyttämisen halua. Olen halunnut osoittaa, että pärjään.

Oletko saanut lapsen poikkeuksellisen nuorena tai vanhana? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@is.fi.