Kätilö Niina kertoo, mikä isien lausahdus synnytyssalissa saa verenpaineen nousuun: ”Voin sanoa, ettei naurata”

Nämä asiat huolestuttavat: Täytyykö olla alasti, mitä jos sattuu vahinko?

Kotikätilönä ja synnytysvalmentajana työskentelevä Jenna Hellstén muistuttaa, että synnytykseen kannattaa valmistautua kunnolla.

– Ei isoihin urheilusuorituksiin ja peleihinkään kukaan lähde valmistautumatta ja luottamalla siihen, että sitten pelikentällä joku ohjaa ja opettaa. Ei siis kannata täysin luottaa siihen, että kätilö hoitaa, vaan kannattaa itse ottaa vastuuta ja selvittää asioita myös etukäteen.

Valmistautuminen voi auttaa myös synnytyspelkoihin.

– Hyvin valmistautumalla tietää, mitä omassa kehossa tapahtuu ja miten sitä pystyy hengityksen ja rentoutuksen avulla itse hallitsemaan. Tämä myös takaa varmasti nopeamman ja lempeämmän synnytyskokemuksen.

Synnytysvalmennukseen osallistuminen on myös sopiva hetki kysyä asioista, jotka voivat hävettää tai tuntua vierailta.

Hellsténin mukaan monia mietityttää esimerkiksi vieraiden ihmisten edessä täysin alasti oleminen.

– Synnytyksessä ei tarvitse olla täysin alasti, jos se ei tunnu hyvältä. Voi pukea päälleen vaikkapa oman synnytysmekon, urheilurintaliivit tai sairaalan pyjaman. Synnytystilanteessa ja kätilöön paremmin tutustuessa rentoutuu kyllä niin hyvin, että jännitys tästä katoaa.

Myös ulostaminen synnytyksen aikana huolestuttaa monia.

– Aivan ponnistusvaiheen lopussa kun vauvan pää painaa peräsuolta kunnolla, saattaa sieltä pieni kikkara tullakin, mutta se kuuluu asiaan. Kätilö hoitaa sen kuitenkin pois ilman, että synnyttäjä välttämättä huomaa koko asiaa, Hellstén rauhoittelee.

Ammattilaiset myös toivovat, että kun synnytys on ohi, ihmiset osaisivat nauttia hetkestä.

Hektinen nykyaika on nimittäin tehnyt osasta ihmisiä niin levottomia, että pysähtymistä ei osata edes synnytyssalissa.

– Siksi painotan kaikille, että nyt on hetki pysähtyä, ihailla vauvaa ja fiilistellä. Niin sanottu kultainen tunti eli hetki, jolloin uusi vauva on syntynyt, on aikaa, jota ei koskaan saa uusintana, kätilö Niina Ore muistuttaa.

