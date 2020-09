Marco, 26, lähti kumppanuusvanhemmaksi tosi-tv-ohjelmaan ja pettyi pahasti – nyt rinnalla on uusi nainen ja vauvahaaveet odottavat täyttymystään

Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmasta tuttu Marco Monthan, 26, on löytänyt uuden naisen, jonka kanssa hän ottaa ensiaskeleita kohti kumppanuusvanhemmuutta.

Marco Monthan muistetaan ohjelmasta Lapsi tuntemattoman kanssa, jossa hän haaveili lapsesta kuopiolaisen Hannan kanssa. Pari kuitenkin lähti eri teilleen. Nyt Marco on löytänyt ihmisen, jonka kanssa hän ottaa ensiaskeleita kohti kumppanuusvanhemmuutta.­

Viime keväänä esitetty tosi-tv-ohjelma jäi monen mieleen. Nelosen esittämän Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman idea perustui maailmalla yleistyvään co-parentingiin eli kumppanuusvanhemmuuteen.

Kumppanuusvanhemmuudessa lasta toivovat sopivat keskenään lapsen hankkimisesta ja kasvattamisesta, mutta eivät lähtökohtaisesti asu yhdessä tai ole keskenään rakkaussuhteessa.

Yksi ohjelmaan osallistuneista oli helsinkiläinen Marco Monthan, 26, joka esiintyi ohjelmassa kuopiolaisen Hannan parina. Hyvin alkanut yhteinen taival päättyi kuitenkin erimielisyyksiin. Hanna päätyi hankkimaan lapsen lopulta yksin.

Uusi yritys uuden kumppanuusvanhemman kanssa

Myös Marcon elämässä puhaltavat nyt uudet tuulet. Ilta-Sanomille Monthan vahvistaa, että on löytänyt uuden ihmisen, jonka kanssa hän ottaa ensiaskeleita kohti kumppanuusvanhemmuutta.

– Nainen ei halua esiintyä julkisuudessa, mutta sen voin kertoa, että hän on samaa ikäluokkaa minun kanssani. Lisäksi hänkin kuuluu sateenkaariväkeen. Koemme, että voimme auttaa toinen toistamme yhteisessä unelmassa.

Yhteinen taival on toki vasta alussa. Keväällä tavannut pari on halunnut tutustua rauhassa toisiinsa.

– Sen voin paljastaa, että tämä toinen kumppanuusvanhempi asuu Tampereella ja on todella vahva persoona. Ja minähän rakastan vahvoja persoonia, kunhan ihmisellä on myös taitoa ottaa toiset henkilöt huomioon.

Pettyi ohjelmaan ja someherjoihin

Viime keväänä päättynyttä Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmaa Marco ei sen sijaan muistele mielissään.

Mies on sitä mieltä, että ohjelma toi melko yksipuolisesti esille Hannan näkemyksiä suhteen ongelmakohdista. Omia ajatuksiaan Marco ei saanut mielestään riittävästi kuuluville.

Ikävimmiltä ovat tuntuneet someen ja keskustelupalstoille kirjoitetut tuntemattomien herjat.

– En tiedä miksi olin niin tyhmä, että lähdin leikkiin mukaan. Mutta tulipa opittua kovemman kautta. Hannan kanssa emme ole enää missään väleissä.

”Pitää olla henkisesti valmis”

Vaikeudet ovat kuitenkin opettaneet paitsi elämästä myös siitä, mitä kumppanuusvanhemmuus todella vaatii.

Tärkeintä on miettiä omia arvojaan: mitkä ovat itselle tärkeitä asioita, mistä ei kannata joustaa?

– Itse olin esimerkiksi valmis muuttamaan Kuopioon Hannan ja lapsen takia. Jälkikäteen ajateltuna minun ei olisi pitänyt olla siihen valmis.

Kumppanuusvanhemmuus ei ole helpoin mahdollinen tie, Marco muistuttaa.

– Se on rinnastettavissa parisuhteeseen. Jos tähän haluaa lähteä, pitää olla henkisesti valmis käymään todella paljon keskusteluja läpi. Niitä tulee miettiä monelta eri kantilta.

Vauvakadosta puhutaan paljon. Siksi Marco Monthan on sitä mieltä, että myös julkiselta puolelta voisi olla hyvä saada apua.”Tulevasta lapsesta tulee aikoinaan kuluttaja ja veroja maksava henkilö”, Monthan muistuttaa.­

Tule apuun, yhteiskunta

Yhteiskunnalta Marco Monthan toivoisi tukea myös heille, jotka eivät kuulu perinteisen perhekäsityksen piiriin. Yksityisklinikalla yksi inseminaatio voi maksaa lähemmäs 2 000 euroa. Vauvakadosta kärsivässä yhteiskunnassa olisikin satsaus tulevaan, että perheenlisäyshaaveita tuettaisiin myös julkisella puolella.

– Uusi kumppanini on hakenut apua Taysista, mutta hänelle on vastattu, että tässä tilanteessa kannattaa kääntyä yksityisten klinikoiden puoleen. Julkisella puolella hoitoon pääsee vain, jos raskauden todennäköisyys on lääketieteellisistä syistä pieni. Meillä ei ole tätä ongelmaa.

Kumppanuusvanhemmuus tuntuukin Marcon mukaan olevan terveydenhuollon ammattilaisille vieras juttu. Vielä vieraammaksi se on osoittautunut, kun ammattilaisille on selvinnyt, että kyseessä on sateenkaaripari. Marco kertoo kohdanneensa useita hämmentyneitä asiakaspalvelijoita soitellessaan yksityisklinikoille asiasta.

– Olisi hienoa, jos valtio voisi auttaa tässä asiassa. Rahallinen satsaus kannattaa, sillä tulevasta lapsesta tulee aikoinaan kuluttaja ja veroja maksava henkilö. Uskoisin, että ensimmäisenä työvuotenaan hän on saanut valtiolle maksettua takaisin häneen satsatun summan.

