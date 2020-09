Kun puoliso kyllästyttää, mutta halu pitää perhe koossa voittaa kaiken: ”Toimii meillä”

”Emme tunne enää mitään toisiamme kohtaan. Meillä on kuitenkin kiva perhe”, yksi lasten takia huonoon liittoon jääneistä selittää.

Vauva.fi-keskustelupalstalla sanallisen arkkunsa avaavat nyt ne, joiden tunteet puolisoa kohtaan ovat lässähtäneet, mutta ero ei kiinnosta.

Keskustelua käydään kahdessa keskustelunavauksessa.

Joskus liitosta ei lähdetä, sillä vanhemmat ajattelevat, että näin on lapsille parempi.

Mikään parisuhde tämä ei ole

– En ole tyytyväinen elämäämme. Tapasin viime viikonloppuna ihanan miehen, joka tietysti pisti miettimään, lähdenkö vihdoin tästä liitosta, sillä se ei enää paremmaksi muutu. Terapioita on kokeiltu, ei apua. Ei läheisyyttä, seksiä en halua itse, mies kohtelee kuin koiraa. Silti ero on valtavan iso päätös, ja lasten etu tulisi olla ykkösenä. Mutta mikään avioliitto tai parisuhde tämä ei ole, sen voin sanoa.

”Nyt kun lapsi on aikuinen, laitoin eron vireille”

– Jäin ylläpitämään ”perhettä” välinpitämättömän miehen kanssa. Nyt kun lapsi on nippa nappa aikuinen, laitoin eron vireille. Lapseni on kommentoinut moneen otteeseen, että ero olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten.

Jokaisen vanhemman velvollisuus on ajatella myös omaa tunneilmastoaan, ei siirtyä kuvittelemaan pelkästään lapsen/lasten ”parasta”. Vanhemman jatkuva turhautuneisuus ja pettyneisyys kyllä välittyy lapselle, joka saattaa kuvitella, että osasyy näihin tunnetiloihin on hänessä. Lopputuloksena saattaa olla reipas ja kiltti lapsi, joka yrittää ”pelastaa” suhdetta tai kodin ilmapiiriä.

Eropäätös on uskomattoman vaikea

– Se on ihan uskomatonta, kuinka vaikeaa eropäätös on pienten lasten äitinä tehdä. Pinnallisesti kaikki on hyvin, ei voisi olla paremmin. Mutta pinnan alla kaikki on pielessä: ei mitään tunteita miestä kohtaan, kosketuskin ällöttää. Pärjään oikein hyvin ilman seksiä, kun omia haluja ei ole ollenkaan.

Mietin eroa jatkuvasti, mutta en pysty tekemään sitä päätöstä. Sen sijaan toivon, että mies päättäisi lähteä itse, jäisi kiinni pettämisestä tai jopa kuolisi, että tilanne hoituisi itsestään. Lasten takia roikun tässä varmaan niin kauan, että ovat tarpeeksi vanhoja.

”Toimii meillä”

– Olen itsekin välinpitämätön. Toimii meillä. Molemmat elävät omaa elämäänsä, mutta olemme kuitenkin perhe, isä ja äiti lapsillemme.

”Ehkä olisi ollut parempi erota aiemmin”

– Ajattelin että pääsen helpommalla, kun en vaadi liikoja. Lakkasin odottamasta, että mies osallistuu lapsen tai kodin hoitoon. Harrastin lapsen kanssa, hoidin arjen niin, että lapsella oli arki kunnossa. Lakkasin yrittämästä lähentyä miestä, joten seksi loppui siihen. Hän vietti yhä enemmän aikaa omissa oloissaan ja harrastuksissaan.

”En tiedä, oliko lapselle hyötyä siitä, että sinnittelin. Ehkä olisi ollut parempi vain erota aiemmin, eroonhan tämä päätyi joka tapauksessa”, yksi keskusteluun osallistuneista kertoo.­

Näin meni monta vuotta, ja olisi varmaan mennyt kunnes lapsi muuttaa kotoa, mutta miehen alkoholinkäyttö vain lisääntyi ja paheni. Hänestä tuli niin ilkeä, että lopulta erosin hänestä.

En tiedä, oliko lapselle hyötyä siitä, että sinnittelin. Ehkä olisi ollut parempi vain erota aiemmin, eroonhan tämä päätyi joka tapauksessa.

Ero tietäisi taloudellisia ongelmia

– Emme tunne enää mitään toisiamme kohtaan. Meillä on kuitenkin kiva perhe. Yksi teini ja kaksi ala-asteikäistä. Lisäksi erossa tulisi rahallisia vaikeuksia, kun molempien tulot nappaa juuri hyvin elämäntapoihimme. Olemme tyytyväisiä ratkaisuumme.

Kun ikää tulee, kynnys lähteä kasvaa

– Mulla on tällainen ystäväperhe, heillä kaksi lasta. Pelkkiä kämppiksiä, mutta tottuneet toisiinsa ja velvollisuudentunne pitää yhdessä. Silti tiedän, että mies on ollut uskoton ainakin pariin otteeseen. Pitkiä sivusuhteita vielä. Saas nähdä miten pitkään jatkavat, toisaalta kun ikää tulee lisää, kynnys lähteä kasvaa.

