”Moni ’mökkilokki’ on yrittänyt tulla viikonlopuksi täysihoitoon kahvipaketin kanssa” – napakka ilmoitus päätti passauksen

Kuuluuko vieraita passata ja hyysätä mökillä? Kysymys aiheutti lukijoissa erimielisyyttä.

Julkaisimme viime viikolla artikkelin, jossa Ilta-Sanomien lukijat avautuivat perheen kesken mökillä sattuneista erimielisyyksistä ja riitatilanteista.

Juttu keräsi paljon kommentteja. Niissä lukijoita puhutti varsinkin mökkivieraiden ”palveleminen ja passaaminen” – aiheesta keskusteltiin kommenttikentässä sekä puolesta että vastaan.

Osa haluaa tarjota mökillään vieraille ”täysihoidon”, osa taas haluaa sukulaisten ja tuttavien tuovan kaiken itse mukanaan. Vastauksissa eroa oli myös siinä, oliko vieras kutsuttu vai päätynyt itse kutsumaan itsensä.

– Teen kaikki työt mökillä yksin. Vieraat eivät ole valittaneet, kun kannan vedet saunaan, lämmitän saunan, tarjoan oluet ja laitan sääskisavut palamaan, jotta ruoat ja juomat olisi mukavampi nauttia. Ainoat kommentit, joita vierailta olen saanut, ovat liittyneet siihen, mitä pitäisi vielä tehdä, kommentoi eräs Ilta-Sanomien lukija.

Toinen lukija kiirehti vastaamaan kommenttiin ja antamaan neuvon:

– Seuraavan kerran, kun vieraat tulevat, heittäydy mukavaan tuoliin viinilasin kanssa. Toivota vieraat tervetulleiksi ja sano, että täällä on itsepalvelu. Ja jos ruokia ja juomia ei ole mukana, käykää hakemassa. Ilmoita vielä vieraille, mihin aikaan haluat saunoa ja ruokailla.

Mökillä riittää puuhattavaa, jossa toivoisi vieraidenkin auttavan.

”Emme halua sukulaisia tai tuttavia passattaviksi”

– Meille mökki ei ole mikään edustusmökki, eli olemme siellä vain oman pienen perheemme kanssa viettämässä työstä lomaa. Emme halua sinne sukulaisia tai tuttavia passattaviksi.

– Meidän mökille tulevat itse itsensä kutsuneet yllätysvieraat saavat tuoda omat ruokansa ja lämmittää saunan itse. Jos joku tulee ilman omia ruokia ja juomia, niin seuraavalla kerralla tuo ne varmasti mukanaan. Kutsutuille vieraille toki tarjoamme kaiken.

– Meidän mökillä saa tehdä ja touhuta, mutta saa myös vain olla ja juoda olutta. Meillä käy vieraita ja se on kivaa. Tarjoamme mielellään täysihoidon. Joskus jotkut tyrkyttävät rahaa ruoista, mutta emme ota niitä vastaan.

– Onneksi sukulaiset eivät ravaa kylässä ja käyvät muutenkin harvakseltaan. En jaksaisi laittaa parasta pöytään ja passata heitä. Ajatuksen sanominen ei tunnu lainkaan pahalta.

Eräs suomalaismökkeilijä kommentoi tekevänsä omia mökkiaskareitaan juuri silloin, kun itse haluaa. Vieraat eivät saa vaikuttaa asiaan.

”Ilmoitimme, että kannattaa ajoissa varata huone läheisestä hotellista”

– Mökillemme ei onneksi tule vieraita, sillä kesämökkimme sijaitsee Ahvenanmaalla. Onneksi toinen mökkimme on niin pieni, ettei sinnekään mahdu vieraita. Moni ns. ”mökkilokki” on kuitenkin yrittänyt tulla viikonlopuksi ”täysihoitoon” kahvipaketin kanssa. Kun ilmoitimme, että kesäaikaan kannattaa varata ajoissa hotellihuone läheisestä hotellista, eivät ole enää yrittäneet.

– Olemme lapsettomana pariskuntana yleensä viettäneet juhannuksen kaupungissa, mutta kerran päätimme ottaa vuokramökin pariksi viikoksi. Sen kuultuaan miehen serkku huudahti ilahtuneena: ”Ai, mekin sitten varmaan voimme tulla sinne juhannukseksi!” Kyseessä oli kolmilapsinen perhe. Onneksi mökissä oli kahdeksan vuodepaikkaa. Tuliaisiksi perhe toi kaksi pakettia nakkeja – ei omia vuodevaatteita, ei juomia, ei mitään muuta. Löhösivät verannalla ja joivat jääkaapin tyhjäksi. Lapset nahistelivat ja kiukuttelivat ikävystyneinä, kun ei ollut tekemistä. Minä sitten tein nakkikeittoa päivälliseksi, lounaaksi ja illalliseksi, kun meilläkin sattui olemaan nakkeja pari pakettia omasta takaa. Mieheni serkku tokaisi: ”Etkö osaa ravintolakokkina muka muuta ruokaa tehdä?” Tarinan opetus: pidä mökkisi sijainti aina salaisena.

– Vuosikaudet passasin ukon siskoa miehineen. Tein valmiit ruuat ja keitin kahvit herkkuineen. Nyt heillä on oma mökki, jonne meitä ei ole kutsuttu kertaakaan syömään valmiiseen pöytään.

”On myös ihmisiä, jotka tykkäävät hyysätä muita”

– Kaikesta huolimatta on myös olemassa niitä ihmisiä, jotka tykkäävät hyysätä muita. On mukavaa kokkailla isolle porukalle. On myös ihmisiä, jotka loukkaantuvat, jos vieras tuo mukanaan ruokatarpeita. Tällaiset ihmiset ajattelevat, että luulevatko vieraat ettei heillä ole varaa ruokkia muita. On kohteliasta osallistua mökin hommiin ja kysyä ensin emännältä, tarvitseeko jotain tuoda tullessa.

– Jos menemme ystävien mökille korkeintaan yhdeksi yöksi ja vain kutsuttuna ohikulkumatkalla, tarjoamme ruoat koko porukalle ja osallistumme saunan lämmitykseen. Annamme isäntäväelle kopan olutta ja otamme itsellemme omat ruoat mukaan. Mukavaa on ollut ja seuraavana päivänä matka jatkuu yleensä hyvillä mielin.

– Aikoinaan, kun tein kesäisin karavaanarireissuja, kutsuin itseni tuttujen mökille kylään, jos mökit osuivat reitin varrelle. Olimme omavaraisia ja haluttuja kyläilijöitä, emmekä rasittaneet isäntäväen omaa yksityisyyttä liioin. Kutsuun kyllä sisältyi taka-ajatuksia – olin rakennusalalla ja pidin aina omaa, jonkinasteista työkalupakkia mukana.

”Teen moottorisahalla töitä silloin, kun itse haluan”

– Pienenä vinkkinä muuten, että aikuisia ei tarvitse passata. Jos ei yhtään auteta missään ja odotetaan valmista, niin antakaa odottaa ihan rauhassa. Voihan sitä myös reilusti sanoa, että tulkaapas nyt auttamaan siinä ja siinä hommassa.

– Itse ilmoitin vieraille, että jos tarvitsette jotain, lähin kauppa on 21 kilometrin päässä. Ilmoitin myös kaupan ja viinakaupan aukioloajat. En lähde kuskiksi ja teen pihatöitä moottorisahalla silloin, kun itse haluan.

