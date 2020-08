Lapsi yskii, mutta toisen lapsen korona­testi on negatiivinen, mitä teen? THL antoi uudet ohjeet

IS kokosi vastaukset viiteen kysymykseen lapsiin ja koronaan liittyen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti tiistaina lapsiin liittyviä koronaohjeitaan. Kokosimme päivitetyistä ohjeista vastaukset viiteen kysymykseen.

Milloin lapsi pitää viedä koronatestiin?

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Jos oireilu kuitenkin on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vuorokauden aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Voiko lieväoireinen lapsi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen?

Lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita.

Jos lapsi on käynyt testissä ja tulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Voiko lapsen viedä kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos oireet ovat poistuneet, mutta lasta ei ole testattu tai testitulos ei ole ehtiny tulla?

Jos lapsen oireet väistyvät kokonaan ennen testausta, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Lapsella on infektio-oireita, mutta toisen perheenjäsenen koronatesti on negatiivinen. Pitääkö lapsi viedä testiin?

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei tarvitse testata.

Miten muiden perheenjäsenten tulee toimia lapsen testitulosta odotellessa?

Jos muu perhe on oireeton, voi elämää jatkaa normaalisti. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu.

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.