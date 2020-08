Pitkää puhetta pitänyt pappi sai lapselta napakan palautteen – kirkossa istuneet pidättelivät nauruaan

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat jälleen hauskoista ja liikuttavistakin letkautuksista, joita ovat lapsilta kuulleet. Jotkut sutjaukset eivät ole unohtuneet vuosikymmenienkään jälkeen.

Joskus lapsilta kuulee myös mitä kauneimpia kehuja, kuten kahdessa lukijan kertomuksessa ilmenee.

Äkkiä se sanko tänne!

Kävimme aikoinaan erään museon järjestämässä perhetapahtumassa. Siellä oli myös talutusratsastusta. Toiseksi vanhin tyttäremme oli onnesta pakahtua, kun pääsi oikealla hevosella ratsastamaan.

Illuusio kuitenkin koki kolauksen, kun yllättäen hevonen kyykkäsi kuin koira ja alkoi pissaamaan, reippaansti. Tyttäremme huusi satulasta: "Hei! Ei, ei nyt kyllä istuta tähän, liiku liiku, kuuletko!”

Sanoimme, että ei hätää, hepalla tuli vain pissahätä. Tähän tytär hihkui kovalla äänellä, samalla kurkkien hevosen ohi: "Kylläpä sitä tuleekin hitsin paljon, tuokaa nyt joku ihmeessä sanko tänne!” Ihmisillä oli hauskaa ja kamerat räpsyivät. Taluttaja pahoitteli tapahtunutta, mutta minkäs hädälle voi.

Vanha sketsi hallussa

Tyttäreni oli menossa mökiltä kotiin oman tyttärensä ja tämän noin 5-vuotiaan kaverin kanssa. Koska autossa oli aika lämmin, hän kysyi tytöiltä, minkälainen olo takapenkkiläisillä oli. "Happi loppuu ja pierettää", kuului tyttären kaverin määritelmä.

Nootti äidille

Äiti istui noin 3-vuotiaan pojan kanssa etupenkillä ja bussi teki hätäjarrutuksen. Napero lensi mukkelis makkelis lattialle – ilman vahinkoa, onneksi.

Myöhemmin lapsi toisteli asiaa kovalla pikkulapsen äänellä: ”Pidä parempaa huolta pennustasi.”

Pappi voisi jo lopettaa

Alakouluikäinen serkkuni kyllästyi kirkossa, kun papin saarna tuntui lapsen mielestä pitkästyttävältä ja etenevän hitaasti. Kun saarnassa tuli pieni, muutaman sekunnin mittainen tauko, hän huusi kirkkaalla lapsen äänellä: "Joko se pappi nyt loppui?".

Seurakunnalla oli naurussa pidättelemistä.

Liian vähän aikaa

Tyttäreni oli noin 4-vuotias katsellessaan tv:stä hiihtokilpailua Sarajevon olympialaisista. Marja-Liisa Kirvesniemi hiihti maaliin voittajana ja heittäytyi maahan hirveän loppukirin uuvuttamana. Siihen tyttäreni: "Minkä takia niille annetaan niin vähän aikaa, että niille tulee noin kiire...?"

Sama tyttö pohdiskeli ruokapöydässä kauan istuskeltuaan, että "kumma juttu, kun syö oikein kauan, niin maito lämpenee ja ruoka jäähtyy..."

Hengenpelastaja

2,5-vuotias tyttömme on kovasti säikkynyt kaikkia pörriäisiä kesän jälkeen, sillä ampiainen pisti häntä. Myös kärpäset ovat ihan järkyttävän pelottavia hänen mielestään.

Muutama viikko sitten kärpänen pörräsi olohuoneessa ja isänsä koitti ottaa sitä kiinni. Tyttö itki hysteerisenä ja kapusi isänsä syliin turvaan. Samassa isä sai kärpäsen liiskattua. Tähän tyttömme nyyhkyttäen: "Kiitos iskä, pelastit mun hengen!".

Parempi peli kuin muilla

Serkkupojat tulivat kylään ja kehuskelivat siinä, että heillä on PC-peli Hugo III tai joku vastaava. Poikani kateellisena: "Mullapa on jääkalhu kaksytkaks!" Jäi serkuilta monttu auki.

Äidin selittely sai nauramaan

Vietettiin lapseni synttäreitä ja vieraina oli päiväkotikavereita. Tein ensimmäisen kerran suklaakuorrutteisen kakun ja sen pinta koveni kivikovaksi. Vitsailin sitä leikatessa, että tähän tarvittaisiin nyt järeämpiä työkaluja pinnan rikkomiseen: Akkuporakone, saha tai lekaa apuun. 4-vuotias poika nauraa hekotteli pöydässä niin, että varmaan mahaankin jo sattui, mutta tokaisi sieltä naurun keskeltä, ettei ymmärrä mistään mitään ja ei tiennyt miksi nauroi.

Pyhän hengen nimeen

3-vuotias Leo kävi serkun ristiäisissä. Kun pappi sanoi: "Isä, Poika ja Pyhä henki", poikaa alkoi naurattaa. Illalla nukkumaan mennessä hän sanoi isälle vakavana: "Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen."

Aikani maapallolla

Kuuden vuoden ikäinen veljenpoika söi makkaraa laskettelunsa lomassa ja mietti: "Minäki oon nyt ollu jo kuusi vuotta maapallolla."

Pahemminkin olisi voinut käydä

Naapurin lapsi karkasi kotipihaltaan ja ajoi pyörällä hirveää vauhtia suoraan pihallamme kiveen ja lensi siitä ruusupuskaan. Säikähtäneenä menin tarkastamaan vammoja. Lapsi selvisi pintanaarmuilla, mutta polkupyörän etukumi oli puhjennut. Kun äitinsäkin selvisi paikalle, huokaisin vieläkin täristen helpottuneena, että tuossa olisi voinut käydä pahemminkin. Lapsi siihen ilahtuneena: "Niin, olisi voinut toinenkin kumi puhjeta".

Toimiva taktiikka

Olin 8-vuotiaan poikani kanssa hevostallilla. Poika piteli hevosta ja sanoi: ”Kun mä tuijotan tätä hevosta silmiin, se rauhoittuu. Seuraavan kerran kun sä äiti suutut, niin mä tuijotan sua silmiin.”

Hain tuoma

Pienenä tyttönä kysyin ukilta, että toiko haikala minut? Haikaraa tietysti tarkoitin, mutten vain saanut ärrää suustani. Ukki vastasi: "Kyllä se hai sinut toi tonne mökin rannalle." Nauretaan vieläkin!

Sepaluksen tehtävä

Poikani tuumasi pienenä, noin 30 vuotta sitten: ”Sepalus on pippelin koti”.

Maailman ihanin nainen

3-vuotias poika pyysi tätiään laittamaan talvisydämellä tuikut palamaan. Täti teki niin ja poika sanoi tädille, että hän on maailman ihanin nainen, kun laittoi tuikut palamaan. Tuo pojan sanoma lämmitti muidenkin sydäntä.

Kauneimmat sanat

Oli talvi ja 4-vuotias oli äidin ja siskon kanssa mummolassa. Kotimatkalla lapsi oli yhtäkkiä sanonut äidilleen: ”Rakastan mummoa niin paljon kun on lunta, ja sitä on paljon.” Tuo on kauneinta, mitä yksikään mies on minulle sanonut. Olen lähes kuuskymppinen mummo.