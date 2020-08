Äiti meni pankkiin ja lapset keksivät sillä aikaa oivan nuuhkimisleikin: ”Olisin voinut vajota maan alle häpeästä”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

Epämääräiset ohjeet papalle

– Milla. 3, Sofia, 4, olivat mummolassa käymässä, He kertoivat kilvan uudesta talosta, jonne olivat muuttaneet hiljakkoin. Pappa kysyi, miten me osaamme tulla teille ja Sofia alkoi antaa ohjeita.

Hän heilutti vasenta kättä ja sanoi: ”Kun tuutte sitä tietä, niin kääntykää tänne suuntaan. Ja sitten tulee pieni mökki tien vieressä, niin sitten käännytte sinne päin.”

Milla jatkoi tarinaa kertomalla: ”Sitten tuutte sitä tietä niin kauas, että tulee talo, jossa on yläkerta. Niin siellä me asutaan.”

Oli papalla hauskaa, kun sai niin hyvät matkaohjeet.

Nikon ”äiti” esittäytyi

– Mieheni osallistui ensimmäistä kertaa koulun vanhempainiltaan. Jokainen osallistuja kertoi kenen vanhempi on, tyyliin: ”Olen Veeran äiti, olen Sannan äiti”, ja niin edelleen. Kun vuoro tuli miehelle, hän sanoi: ”Olen Nikon äiti.” Kyllä se kevensi ilmapiiriä.

Nolo äiti pankissa

– Olin kahden lapseni kanssa pankissa. Jonoteltiin siinä aikamme. Kun viimein pääsin asioimaan, lapset olivat jo tosi kyllästyneitä odotteluun. Mitään leikkipistettä ei ollut joten he alkoivat leikkiä koiraa.

Lapset konttasivat ympäri lattiaa nuuhkien toistensa pyllyjä. Ja eiköhän vaan käyty minunkin peräpäätä haistamassa, ja kielloista huolimatta. Olisin voinut vajota maan alle häpeästä. Eikä meillä kyllä ole tapana tuollaista leikkiä kotonakaan.

Taskulamppu moottoreineen

– Jani tutki nelivuotiaana taskulamppua, jossa ei ollut paristoa, ja tokaisi: "Tässä ei ole moottoria”.

Lasten sutkautukset naurattavat monesti.

Korviksia naamassa

– Olin 4-vuotiaan tyttäreni kanssa kaupan parkkipaikalla. Vastaamme tuli nuorimies, jolla oli pitkät hiukset ja lävistyksiä kasvoissa. Tytär kysyi kirkkaalla äänellä: "Äiti, miksi tolla tytöllä on korviksia naamassa?".

Minä siihen sitten selittelemään, että kyseessä oli poika, ja että jotkut haluavat koruja muuallekin kuin korviin.

Tiukka ei Olvi-mehulle

– Olin Juulian, 5, kanssa kaupassa. Siellä oli Olvi-merkkistä mehua, jota ostin. Tyttäreni osasi hieman jo lukea. Kassalla tyttö sitten sanoi minulle, etten minä voi tuota juoda, se on isän juomaa. Koitin selittää, että se on mehua, mutta neiti tokaisin: ”Kyllä se on sitä Olvia, jota isä juo”.

Osku liittyi kehuskelijoiden joukkoon

– Meidän ja naapuriperheen pojilla oli tapana kehuskella omien perheidensä hankinnoilla. Naapurin vesseli kehaisi, että meille ostettiin uusi auto. Tähän meidän Osku, 6 vuottam vastasi: ”Meillepä tuleekin vauva, läl lälä lää!”

Roopen ehdotus pilvenreunalle

– Päivittelin mökillä 1990-luvulla, että ensi kesänä olen jo 50-vuotias. Roope, 5, sanoi surullisena, että sitten sä tietysti kuolet. Sanoin, että vasta 100-vuotiaana. Sitten katselen pilven reunalta, mitä te täällä mökillä puuhailette. Roope vastasi: "Tuu sitten joskus alas sieltä."

”Setä meni rakettiin”

– Pääsiäiskirkossa pieni poika ihmetteli kirkonmenoja, kun pappi saarnasi Jeesuksen ylösnousemisesta pitkät tarinat, ja sitten yhtäkkiä hävisi alttarin äärestä. Poika kiinnostui ja kyseli äänekkäästi mummiltaan, mihin se setä meni. Hetken päästä pappi ilmestyi korkealla olevaan saarnastuoliin.

Poika päätteli papin menneen rakettiin.

Kirkko on vanha ja saarnastuoli oli aika korkealle rakennettu. Raput sinne menivät jostain takaa, joten kiipeämistä ei nähnyt. Poika innostui, kun papin pää ilmestyi näkyviin ja sanoi kirkkaalla äänellä: ”Nyt se setä meni lakettiin”.

Ylösnousemustarinasta oli varmaan jäänyt lapsen mieleen jotakin, kun saarnastuolikin muistutti rakettia. Olihan se sellainen suiponmuotoinen rakennelma.