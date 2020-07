Äiti pyysi suukkoa lapseltaan kaupan kassalla – ilmoille kajahtikin vastaus, joka sai poistumaan paikalta tulipunaisena

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Aikoinaan yli kolme vuosikymmentä sitten olin monopoliyhtiö Oy/Ab:n tiskin takana myyjänä. Siihen sitten tuli äiti pienen tyttärensä kanssa, joka kiipesi tiskille istumaan ja katsomaan, mitä äiskä ostaa. Viinipullon ilmestyttyä tiskille tyttö hihkaisee kirkkaalla äänellä ”Äiti äiti älä osta tota viiniä, kun sä juot tota viiniä, niin sä alat aina laulamaan”. Äiskällä meni ”vähän” posket punaisiksi ja yritti jotain vitsiä vääntää. Äiskän ääni ei tainnut olla vireessä.”

Ranimex

”Poika kaupan kassalla, kun isä sanoi vessapaperin unohtuneen: Iskä pölli se töistä.”

Juki

”Kaupan kassalla nuoripari 3–4-vuotiaan nappulansa kanssa, joka istui kärryssä ja alkoi kohta kiukkuilemaan, kun kai oli tylsää ja kuuma. Äiti tietenkin: kulta, kulta anna äidille pusu. Nappula vastasi: sua mä en pussaa enää ikinä, näin kun pussasit isin pippeliä yöllä. Äiti katosi naama tulipunaisena paikalta jättäen isin jälkikasvunsa kanssa kaksin.”

Kaupassa

”Poikamme Arttu oli noin 5-vuotias. Kyseli kovasti, miksi hänellä ei ole siskoa tai veljeä. Kerroin, että kaikille ei vain tule sisaruksia, eikä haikara tuo niitä. Arttu kommentoi, että se on ihan helppoa: laittakaa isin kanssa pimppi ja pippeli vastakkain ja toivokaa kovasti!”

äiskä

Lasten odottamattomat huomautukset voivat saada esimerkiksi ruokakaupassa punastelemaan.

”Pieni poikamme, silloin 5v, laitettiin päiväunille. Poika ei oikein mielellään olisi päivätorkuille mennyt. Käymässä oli isoäiti, joka poikaa nukkumaan houkutellakseen sanoi: ”Nukkumisen jälkeen mennään sitten kaikki porukalla kauppaan!” No kauppaan lähdön aika tuli, ja kauppa oli kävelymatkan päässä, ja mummokin sitten tuli lupauksensa mukaan kanssamme. Kauppareissun jälkeen poika juoksi huoneeseensa ja nyyhkytys alkoi kuulua huoneestaan. Menin kysymään, mikä oli pienellä hätänä. Poika siihen: ”Miksi me ei mentykään PORUKALLA?” Sanonta mennään porukalla oli uusi, ja oli mielessään kuvitellut sitä jonkinlaiseksi jännittäväksi kulkuneuvoksi! Selitys asiasta sitten kyllä sai mielen paremmaksi.”

Mamma

”Uusi Kanta-Hämeen keskussairaala avattiin, ja olin siellä ensimmäistä kertaa hoidettavana noin 3-vuotiaana. Lähdimme parkkipaikalta autolla ja kysyin, onko naapuritontilla hautoja. Äitini vahvisti niiden olevan hautoja, johon totesin: ”Noin uusi sairaala ja jo noin paljon hautoja...”

Hautoja

”Viime kuntavaaleissa olin veljenpojan 6v kanssa torilla, kun poika pysähtyi puolueen vaaliteltan luo, osoitti setää ja sanoi: Tuo on se setä, joka saa rahaa kun valehtelee! Hemmetinmoinen naurunremakka siitä tuli, ja ehdokas oli vaikean näköinen. Lähdettiin siitä pojan kanssa nopsaan pois. Perillä kotona kysyin pojalta, mistä on saanut moista päähänsä, niin poika sanoi: Isi on aina huonotuulinen, kun se setä on TV:ssä.”

Von Döbel