Pikkulasten leikki äidin ystävättären vierailun aikana sai kiusaantumaan: ”En tiennyt, olisiko pitänyt itkeä vai nauraa”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Miisa kolme vuotta oli mummulassa ja tarjolla oli pappan graavaamaa lohta, Miisan herkkua. Hän katseli lautasellaan olevaa kalaa ja sanoi: ’Miisa ei tykkää hämähäkeistä.’ Kalan mausteena oleva tillinmuru näytti hänen mielestään hämähäkiltä.”

Mummipa vain

”Kaksivuotias poikani tuli aina kanssani vessaan mukaan ja ihmetteli, kuinka laitoin roll-on deodoranttia kainaloon. Pian oppikin tunnistamaan valkoisen dödöpurkin. Kerran jouduin laittamaan tamponin pojan nähden ja poika seurasi toimenpidettä tarkkana. Tämän jälkeen tokaisi iloisesti: ’Sinne meni se deodorantti.’ No, valkoinenhan sekin on... Toivottavasti ei muista tätä hoidossa kertoa.”

”Tyttärilläni, 6 ja 4 vuotta, oli pienempinä tapana käyttää lyhenteitä väreistä. Olin kieltänyt joidenkin lyhenteiden käytön kokonaan. Näistä lyhenteistä kielsin nimenomaan sinkun, punkun ja orkun käytön, eli sinisen, punaisen ja oranssin. Ei tässä mitään, mutta kerran kaverini ollessa kylässä päätettiin pelata tyttöjen kanssa. Kaverini oli aivan ihmeissään, kun tytöt alkoivat jakamaan värinappeja ja sanoivat: ’Äiti sinä olet sinkku’ ja ’tässä sinulle punkku’ ja ’sinä saat orkun’. En tiennyt, olisiko pitänyt itkeä vai nauraa.”

Susinne

”Lasten suusta kuulee totuuden? Olin päiväkodissa töissä. Muutamat lapset tulivat luokseni ja katsoivat ihmeissään. Sitten eräs tyttö tokaisi: ’Sinulla on partaa.’ Olen nainen. Selitin heille, että leuassani on pari luomea ja niissä on aina kasvanut karvoja. Samanlaisia oli mummollani. Eivät tainneet uskoa selitystäni, ehkäpä eivät tienneet, mitä luomet ovat...”

Luotua

”Olin päässyt armeijasta lomalle ja väsynyt, koska olin juuri palannut sotaharjoituksista ja niinpä menin aikaisin nukkumaan. Äkkiä heräsin siihen, että joku heittää hiekkaa naamalleni, se oli 5-vuotias pikkuveljeni. Karjaisin, että mitä (ruma sana) oikein teet, johon veljeni vastasi, että olen nukkumatti ja tämä on unihiekkaa. Enpä olisi tuolloin paljon unihiekkaa tarvinnut, tai pitäisikö sanoa herätyshiekkaa.”

res.kers.

”Pyysin 4-vuotiasta poikaani siivoamaan lelujaan, jolloin hän tuumasi minulle: ’Typerä nainen, suu kiinni ja rätti heilumaan.’ Kuukausia myöhemmin selvisi, että lause on Muumeista.”

Tiitu

”Iskä sanoi pikkusiskolleni, että ulkona sataa, johon pikkusisko vastasi: ’Miksi et laita hanaa kiinni?’”

Melina 3v

”Olimme kaksivuotiaan Aleksi-pojan kanssa Nordea-pankissa. Matkalla pankkiin kuunneltiin radiota, josta tuli joku laulu, joka jäi kaksivuotiaan mieleen. Meidän vuoron tultua istutin pojan vastaanottopöydälle ja poika katsoi hetken pankkivirkailijaa silmiin ja yhtäkkiä lauloi suureen ääneen: ’En usko enää haaveisiin.’ Koko pankki tirskui naurusta.”

Satu laa