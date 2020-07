Suomalaisen Miran lapset käyvät koulua Malesiassa – erikoinen näky portilla naurattaa joka päivä

Malesiassa toimiva kansainvälinen koulu on kuin pieni globaali kylä, jossa näkyy monen kulttuurin vaikutus. Vanhemman näkövinkkelistä katsottuna moni asia on koulussa yllättänyt ja hätkähdyttänyt, kertoo lasten äiti Mira.

On muuan näky, joka naurattaa lasten koulun portilla harva se päivä: tummaan pukuun sonnustautunut yläkoulun rehtori, joka toikkaroi pitkän kepin kanssa apinavahdissa, hätistelemässä hännäkkäitä loitommalle. Vaikka koulu sijaitsee 35-kerroksisten tornitalojen keskellä, läheltä alkaa vehmas sademetsä. Joskus apinat karkaavat koulun pihapuihin, toisinaan jopa auditorioon.

Koulun pihalla alakoulun rehtori tervehtii jokaista oppilasta nimeltä ja läpsäyttää ylävitoset – joka ikinen aamu – ja morjestaa siinä ohessa vanhemmat; lapset on saatettava kuudesluokkalaisiksi asti kouluun, ja haettava pois, vaikka kotimatkaa olisi vain muutama minuutti.

Teemapäivinä rehtori pukeutuu, koululaisten ja opettajien ohella, pyjamaan ja kylpytakkiin, uimahousuihin tai supersankariksi.

Lapsemme käyvät Malesiassa yksityistä kansainvälistä koulua, jonka opetussuunnitelma on amerikkalainen ja kieli englanti. Oppilaita ja opettajia on yli 55 maasta. Samassa rakennuksessa, eri kerroksissa ja siivissä, hyörivät kaiken ikäiset lapset 3-vuotiaista lukiolaisiin, yhteensä reilut kuusisataa. Ei voi kuin hämmästellä, miten hienosti sellainen soppa toimii.

Tavallisempien aineiden ohella opiskellaan Malesian kulttuuria ja historiaa. Vieraana kielenä voi lukea espanjaa, ranskaa tai mandariinikiinaa.

Koulussa juhlistetaan muun muassa halloweenia ja joulua, kiinalaista uuttavuotta ja intialaista diwalia – kaikki osallistuvat yhtä lailla, kulttuuritaustausta ja uskonnosta riippumatta.

Tärkein juhla on kansainvälisyyden päivä. Silloin saa sonnustautua kansallispukuun, liehuttaa kotimaan lippua ja tarjota luokkakavereille oman maan tyypillistä ruokaa – Suomeen vivahtavat nakit ja mustikat toimivat testatusti paremmin kuin karjalanpiirakat ja munavoi.

Se on myös ainoa päivä vuodesta, jolloin konkreettisesti näkyy se, mistä maasta kukin lapsi tulee, tai minkä maan passi hänellä on. Muina päivinä kansalaisuudella tuntuu olevan yllättävän vähän merkitystä. Monesti kyselen lapsiltani, mistä maasta heidän kaverinsa ovat. Olan kohautus on tyypillinen vastaus.

Kun nuorimmaiseni aloitti koulussa esiopetuksen 3-vuotiaana, huolestutti, miten niukasti päivään mahtui ulkoilua ja vapaata leikkiä, suomalaiseen päiväkotiin verrattuna olemattoman vähän. Aasialaisia vanhempia sen sijaan huoletti, oppivatkohan lapset tarpeeksi.

Lukujärjestyksessä oli jo siinä vaiheessa englantia ja matematiikkaa, yhteiskuntaoppia ja luonnontieteitä, vaikkei niitä toki vakavamielisesti opiskeltukaan. Vuotta myöhemmin pidettiin jo pienimuotoisia esityksiä dinosauruksista ja planeetoista.

Välillä ärsytti, miten paljon jouduin itse osallistumaan pienen koulupäivän kulkuun, vaikka töitä tekevänä luistin kaikesta, mistä kehtasin. Luokan ilmoitustaululla oli aina lista, jossa haettiin vapaaehtoisia askartelemaan, lukemaan, milloin mitäkin puuhastelemaan. Jos mentiin liikuntatunnilla uimaan – koulun ulkoaltaisiin – tarvittiin pari vanhempaa avustamaan pukeutumisessa ja pari lisää veteen valvomaan. 14 lapsen ryhmässä se tarkoitti sitä, että ellei ravannut koulussa yhtä mittaa, oli jatkuvasti huono omatunto.

Kokeita ja muita testejä on alakoulusta lähtien aivan yhtenään. Todistukset ovat jopa naurettavan perusteellisia; jokainen oppiaine liikuntaa myöten arvioidaan monelta kantilta ja usealla arvosanalla.

Monessa muussa asiassa koulu on kuitenkin ollut todella positiivinen kokemus. Opetus on tasokasta, ryhmät ovat pieniä ja lapsilla on kivaa.

Mahtava systeemi on se, että harrastukset pidetään heti koulupäivän jälkeen samoissa tiloissa. Ei ole kuljetusrumbia, eikä iltaisin tarvitse lähteä mihinkään.

Toinen mahtavuus on koulupukupakko, niin vieraalta kuin ajatus aluksi tuntuikin. Sehän toimii suorastaan täydellisesti tällaisessa maassa, jossa on aina hellekeli, ja kouluasuna shortsit ja lyhythihainen paita. Minään aamuna ei tarvitse kinastella vaatteista!

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.