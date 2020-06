Konfirmaatiotilaisuus sai yllättävän käänteen, kun pikkupoika äkkäsi virsikirjasta jotain erikoista: ”Kirkkokansalla oli lystiä”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Poikani oli noin 4-vuotiaana mummin luona kylässä. Päiväunille mennessä mummi sanoi: mummokin tulee sinun viereen nukkumaan, kun n jo niin vanha. Siihen poikani tomerasti: ”Et sinä ole mummo vaan mummi! Eeva-mummo (isomummi) on mummo ja se on vanha. Sillä on pää vanha, kädet vanhat ja peppu vanha!”

Yks isi

”Poikani oli neljän ja näimme tuulivoimalan. Poika totesi katsellessaan, että katso, teletappimaa... Siellähän niitä hyrriä pyöri.”

Tero

”Oltiin viety isoveli eskariin ja pikkusiskoni kanssa lähdettiin kotiinpäin. Oli kolea päivä ja vastaamme tuli nuorehko mies shortseissa. 4-vuotias tytär katseli pitkään ja totesi kirkkaalla äänellä: ”äiti, tuolla sedällä oli vaan bokserit jalassa!”

Shortsit

”Olin alle kouluikäisenä isäni kanssa veripalvelussa. Hoitaja ei millään saanut työnnettyä neulaa isäni verisuoneen useammasta yrityksestä huolimatta. Itse katselin sivusta hoitajan yritystä ja lopuksi tokaisin hänelle: ”sinä taidat olla huono täti”.

Kärsimätön lapsi

”TV:n huumoriohjelmat oli katsottu tarkkaan. Olimme lastemme kanssa vuonna 2000 lomamatkalla Helsingissä. Linnanmäen jälkeen menimme raitiovaunulla kohti keskustaa. Juuri ohittaessamme eduskuntataloa, 3-vuotias poikamme havaitsi sen ja huusi kovaan ääneen: ”Hei, Itsevaltiaat asuu tuolla!” – kyllä ihmiset heräsivät ajatuksistaan.”

Henry

”Olimme kesälomamatkalla ja teltassa yöpymässä leirintäalueella, 6-vuotiaan tyttäreni kanssa naurua pidätellen kuuntelimme, kun viereisestä teltasta kuului miehen puhelu kaverilleen. Mies kertoi olevansa erittäin kauniin naisen kanssa telttailemassa jne. Aamulla olimme telttamme edessä, kun viereisestä teltasta peruutteli oviaukon täydeltä naisihmistä. Tyttäreni tokaisi: ”taisi olla aika pimeää viime yönä.”

Lasten suusta kuulee hauskoja sutkautuksia – oli kyseessä sitten konfirmaatiotilaisuus tai kauppareissu.

Iskä

”3-vuotias Laura kysyi äidiltä: ”asutaanko me linnassa, kun meillä on kuningatarhilloa?”

Prinsessa

”Kun tyttäreni oli 2-vuotias ja hän sai pikkusiskon, hän totesi seuraavasti: ”nyt minä tiedän, myy toi äkkiä kirpputorilla. Ei se täällä voi asua.”

Riitta

”Tyttäreni konfirmaatiossa kirkossa, veljeni 5-vuotias poika selaili virsikirjaa ja huudahti yhtäkkiä, että ”isi katso, täältä löytyy poika saunoo”. Sitten hän alkoi laulaa biisiä kovalla äänellä. Kirkkokansalla oli lystiä.”

Sanna

”Kävelin kaupassa erään tuntemattoman perheen ohi. Perheen isä työnsi pientä tyttöänsä kärryillä ja poimi matkaan jotain hedelmiä. Tähän tyttö otti kantaa kovaan ääneen: ”Minua ällöttää, kun minulle ostetaan vaan ruokaa, ruokaa ja ruokaa". Mietin hymyillen mielessäni, että sitten opiskelijaiässä ei varmaan enää ällötä, kun pääsee äidin ja isän kanssa ruokakaupoille.”

Ohikuultua