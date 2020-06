Viinat Virosta, vieraat putkaan ja hääparilla ilmiriita – suomalaiset paljastavat hääsekoilut, jotka jäivät lähtemättömästi mieleen

Viinaralli Virosta, liian avoin rintavarustus ja neljättä kertaa avioitunut sukulaisnainen – suomalaisilla riittää ikimuistoisia hääkokemuksia.

Suomalaisissa häissä on nähty yhtä jos toista. Kaikki kokemukset eivät hevillä katoa muistista tai verkkokalvoilta, vaikka kuinka kovasti niin haluaisikin tapahtuvan.

Eräs lukija muistelee sukulaistytön häiden erikoista istumajärjestystä, joka onneksi lopulta koitui onnenpotkuksi.

”Sukulaisilla riitti ihmeteltävää”

”Olin saanut vähän yllättäen kutsun vieraamman sukulaistyttöni häihin. Kun saavuimme juhlapaikalle, huomasin että istumajärjestyksellä oli yritetty tehdä pientä jekkua minulle. Olen sataprosenttisesti skeptikko ja melko ateisti. Istumajärjestys oli laadittu siten, että pitkän pöydän päähän oli sijoitettu sukulaisten lapsia ja ihan päätyyn vihkipappi ja minä kahdestaan vastakkain. Silmäkulmasta olin huomaavinani sukulaisilta pientä virnuilua siitä, miten saisin jutun luistamaan papin kanssa. Kieltämättä sitä itsekin hieman aprikoin alkuun… Onneksi pian tuli ilmi, että myös pastori oli innokas digivalokuvaaja. Tuohon aikaan elettiin digivalokuvauksen alkuvuosia. Siinä riittikin sukulaisille ihmettelemistä, kun ateistin ja pastorin keskusteluista ei meinannut tulla loppua ollenkaan koko iltana.”

”Se oli selkeä merkki siitä, ettei heitä olisi haluttu ollenkaan kutsua”

”Hääpari sijoitti morsiamen vanhemmat aivan tilan kaukaisimpaan pöytään selkä kaikkia tapahtumia kohden, etteivät he nähneet kääntymättä mitään muuta kuin valkoista seinää. Se oli selkeä ja hyvä vihje siitä, ettei heitä olisi haluttu kutsua paikalle ollenkaan.”

”Morsiamen rintavarustus näkyi parvelta kauttaaltaan”

”Olimme häissä pienessä kyläkirkossa Saksassa. Koska kirkko oli pieni, osa meistä joutui parvelle. Ongelmana oli vain se, että morsiamen hääasu oli parvelta katsottuna aivan liian paljastava. Rinnat näkyivät kauttaaltaan parvelta katsottuna. Morsian ei ollut huomannut asiaa. Poikalapset lähetimme alakertaan.”

”Kaikkia ahdisti”

”Hääkokemukseni ovat olleet usein lievästi sanottuna ’mielenkiintoisia’. Eräissä häissä oli satoja vieraita ja koko ilta kului jonottaessa. Onneksi ei satanut, sillä kaikki vieraat eivät olisi mahtuneet sisälle. Eräissä häissä taas appiukko oli saanut päättää vieraat, jotka olivat hänen tuntemiaan ”tärkeitä” ihmisiä, joita morsiuspari tuskin tunsi. Appiukon tavoite ”hienoista juhlista” vähän sortui, kun polttarikansio nakukuvineen kiersi juhlavieraiden joukossa… Yksissä häissä taas sulhasen piti laulaa saadakseen morsian takaisin. Sulhanen oli surkea laulaja, morsianta ei näkynyt ja vaivaantunutta sulhasta aina vaan laulatettiin. Kaikkia ahdisti.”

”Keittotaidon lisäksi olisi hyvä osata myös laskea”

”Eräissä häissä hääpaikan keittiössä hääri ammattikokki, jota etukäteen ylistettiin vuolaasti. Ruoka oli ihan hyvää, mutta se ei riittänyt alkuunkaan. Keittotaidon lisäksi suotavaa olisi myös laskutaito.”

”Lahjalista oli täynnä kalliita toiveita”

”Sain hääkutsun, jossa mainittiin häihin osallistumismaksu. Olen sitä mieltä, että häät tarjotaan vieraille. Kaiken lisäksi hääparilla ei vaikuttanut olevan rahaongelmia, joten viimeiset pennoset eivät tuskin olleet vinkumassa häiden takia. Lahjalistakin oli täynnä kalliita toiveita. Lahjan lähetin, mutta juhlat jätin väliin.”

”Ennen häitä sulhanen on hakenut Virosta pakettiautollisen alkoholia”

”Jo häiden järjestäminen vaikuttaa olevan riskihommaa, ja nimenomaan juurikin alkoholin takia. Hääpari juottaa koko seurueen änkyräkänniin jo häissä, sitten vielä jatkot häiden jälkeen mökillä saunoen ja ryypäten. Vähemmästäkin niitä riitoja ja tappeluja tulee. Ennen häitä sulhanen on hakenut Virosta pakettiautollisen alkoholijuomia. Vieraat tuovat kumppaninsa kanssa ehkä 50 euron häälahjan jos sitäkään, niin tulee ryyppääminen halvemmaksi kuin ravintolassa.”

”Poliisi otti osan vieraista talteen”

”Saimme kutsun häihin, joissa tunsin vain sulhasen, mutta kutsuttuina menimme tietysti. Tilaisuus alkoi lauantaina päivällä kirkossa. Paikalle saapuessa huomasin sukujen olevan kovin riidanhaluisia ja päihtyneitä. En tiedä, kuka soitti poliisin paikalle. Osa juhlavieraista vietiin talteen, myös sovittu autonkuljettaja. Itse vihkiminen sujui hyvin. Sitten alkoikin tapahtua. Minut pyydettiin avioparin ja seurueen autonkuljettajaksi. Yritin selittää matkalla koko porukalle, että juhlat alkavat vasta nyt, joten juomista tulisi vähentää. Minua kehotettiin jättämään selitykset ja ajamaan. Pääsimme juhlapaikalle monen pysähdyksen jälkeen, sillä vieraat kävivät viinakaupassa. Juhlapaikalla vanhemmat olivat yrittäneet parhaansa mukaan luoda tunnelmaa ruoalla ja juomalla. Juhlapaikalla kaikki meni kuitenkin sekoiluksi ja aviovaimo piti viedä ensiapuun loukattuaan kätensä. Morsiuspari päätyi riitelemään rajusti, ja liitto päättyi pian häiden jälkeen.”

Nainen on mennyt jo neljästi naimisiin. Sormus on kätevästi tatuoituna nimettömään.

”Kirjekuoret katosivat lahjapöydästä”

”Olin vieraana ystäväni häissä, joita vietettiin eräällä pikkukylällä jollain kylätalolla. Puolet vieraista myöhästyi vihkimisestä, joka oli ulkona. Opastus juhlapaikalle oli niin huono ja kuulemma Google Maps ohjasi vieraat aivan väärään paikkaan. Ruoat tulivat pitopalvelusta, mutta lautasia oli liian vähän. Jotenkin se vuokralautasten määrä oli ymmärretty väärin. Tilanteesta selvittiin kaivamalla kylätalon kaapista vanhoja, jo pehmenemään päässeitä kertakäyttölautasia. Hääpari sai lahjaksi paljon kirjekuoria, jotka katosivat mystisesti lahjapöydästä. Morsian itki. Jossain vaiheessa iltaa selvisi, että sulhasen äiti oli käskenyt lasten viedä kirjekuoret talteen autolle, jotta ne eivät katoa. Lapset olivatkin ottaneet ne leikkiinsä piirustuspaperiksi. Kyllä minua ja muutamaa muuta vierasta nauratti, kun kirjeet lopulta palautuivat omistajilleen ja ne oli piirretty täyteen sydämiä ja kukkasia.”

”Otin neitiä käsivarresta ja talutin ulos”

”Olin siskoni häissä vuosia sitten. Joku sulhasen naispuolinen ystävä tuli yksin, vaikka oli kuulemma puolisonkin pitänyt tulla. Illan aikana meno juhlissa rentoutui ja naisvieraalta katosi täysin estot boolilasillisen kohdalla. Hän kuulutti kovaan ääneen kuinka huono mies hänellä oli ja itki vaivaantuneen sulhasen olkaa vasten. Siskoni seisoi vihaisena vieressä. Jossain vaiheessa iltaa nainen alkoi soitella vihaisia puheluita miehelleen eikä kenellekään jäänyt epäselväksi, mitä hän puhui. Sitten hän julisti siitä hetkestä alkaen olevansa sinkku ja yritti iskeä paikalla olleita miehiä, onneksi ei sentään sulhasta. Päätin pelastaa siskoni tärkeimmän päivän siltä osin, kuin se oli enää mahdollista. Otin neitiä käsivarresta ja talutin hänet ulos. Tilasin hänelle taksin toivottaen hyvää loppuiltaa.”

”Tyhmää teatteria”

”Emme voi sietää häitä ja mielestämme ne ovat tyhmää teatteria. Syykin löytyy läheltä: jo neljännessään avioliitossa oleva suvun vamppinainen, jonka kolmissa häissä olen ollut pakosti osallisena, jopa maksajana. Aikansa kun tuota typeryyttä on katsellut, alkaa se tulla korvista ulos. Mutta suurin typerys on se mies, joka on vielä lähtenyt neljäntenä yrittämään. Häiden kautta luultavasti hänkin, polkaisujen ja kieli ulkona suusta -hääkuvien kera, sormus tatuoituna nimettömään.”

