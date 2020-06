”Tuolla seisoo joku mies!” – lapsen sanat pysäyttivät leppoisan aamun mökillä, outo näky jäi ikuisesti vaille järkevää selitystä

Ilta-Sanomien lukijat kuvailivat erikoisia tilanteita, joille eivät ole tänä päivänäkään löytäneet selitystä.

Uskotko yliluonnolliseen?

Aihe jakaa mielipiteitä niin puolesta kuin vastaan.

Olemme kertoneet aiemminkin lukijoille sattuneista tilanteista ja tapahtumista, joista oudoimmat nostavat ihon kananlihalle.

Kokosimme jälleen yhteen lukijoiden tarinoita, jotka kuulostavat vähintäänkin erikoisilta ja jättävät mieleen pyörimään kysymyksen – voiko tämä olla totta?

Ovatko seuraavat tarinat silkkaa sattumaa, mielikuvituksen tuotetta vai kenties jotain muuta? Päätä itse.

Näin Ilta-Sanomien lukijat kertovat oudoista sattumuksista:

”Kieltämättä mielenkiintoinen sattuma”

– Näin nuorena unta, jossa ajoin tutulla tiellä kolarin ja lensin autosta ulos. Heräsin, kun olin juuri törmäämässä pää edellä tien laidalla olevaan suureen kiveen. Jonkin aikaa tuon unen jälkeen täsmälleen samassa paikassa ajettiin oikeasti kolari, jossa muistaakseni kuoli useita ihmisiä. Kiveä siinä kohdassa ei ole, enkä usko yliluonnolliseen, mutta mielenkiintoinen sattumahan tuo on...

”Ehkä hän kävi tarkistamassa, ketä mökillä sinä sunnuntaiaamuna sattui olemaan”

– Olin sukulaiseni lasten kanssa mökillä. Oli sunnuntaiaamu ja olin keittiössä keittämässä aamupuuroa. Minulle tuli jostain syystä outo tunne – kuin joku näkymätön olisi tarkkaillut minua. Pyörähtelin ympäri ja katsoin, näkyikö keittiössä ketään. Ei näkynyt. Sillä hetkellä lapset olivat katsomassa television äärellä lastenohjelmaa tuvan puolella. Yhtäkkiä kolmevuotias lapsi huudahti katsoen lasiovista pihalle: ”Tuolla seisoo joku mies!” Pyysin häntä kuvailemaan miestä. Lapsi kuvailikin miehen tarkasti aivan vaatetusta myöten. Hän kuvaili edesmennyttä veljeäni, joka elämänsä aikana oli viettänyt paljon aikaansa suvun mökillä. Ehkä hän kävi vain tarkistamassa, ketä mökillä sinä sunnuntaiaamuna sattui olemaan.

”Usein ennustukset tapahtuvat jo lähipäivinä”

– Näin erään painajaisunen tsunamikatastrofin aikaan. Unessa näytettiin minulle valtava hiekkaranta, joka oli suuren lentokentän kokoinen. Unessa ei kuitenkaan näkynyt vettä, vaan se oli ikään kuin hävinnyt pois. Hiekkarannalla oli ihmisiä vatsallaan ja tunsin unessa kauheaa surua ja ahdistusta. Rannalle paistoi kirkas aurinko, ja ihmiset näyttivät ikään kuin sulavan hiekkaan. Ymmärsin unessa, että aurinkoisessa rannikkomaassa tulisi pian kuolemaan suuri määrä ihmisiä. Seuraavana aamuna kuulin uutisissa hyökyaalloista Thaimaassa ja siitä, että matkayhtiöllä oli ongelmia tavoittaa henkilökuntaansa ja asiakkaitansa. Olen nähnyt ennustusunia paljon vuosikymmenten aikana. Usein tapahtumat, joista näen unta, tapahtuvat jo lähipäivinä.

”Olin ikään kuin itseni, mutta eri elämästä”

– Kun vierailen Etelä-Euroopassa, Välimeren läheisyydessä, minulle tulee aina hyvin vahva deja vu -kokemus. Ikään kuin olisin entisessä elämässäni ollut pitkään sellaisessa kuumemmassa ilmanalassa. Ostin viime vuonna Pohjois-Afrikassa pitkän mustan kaftaanin ja kun laitoin sen ensi kertaa päälleni, minulle tuli tunne, kuin olisin ollut ”kotona”. Olin oma itseni, mutta ikään kuin eri minä, kuin jostakin toisesta elämästä jossa käytin sellaisia vaatteita. Kokemus oli erittäin kiinnostava ja kiehtova.

”Sain vastauksen kolme päivää myöhemmin”

– Minulle on tapahtunut usein outoja asioita ja ne ovat olleet sekä positiivisia että negatiivisia. Kerran eräs ystäväni alkoi tupsahdella monella tavalla ajatuksiini ja hänen vierasperäinen etunimensä alkoi tulla vastaan eri uutisissa. Samoin laulu, jota olemme esittäneet yhdessä karaokessa. Minun oli pakko laittaa hänelle viestiä, että mitä kuuluu. Vastauksen sain kolme päivää myöhemmin. Hän kertoi, että oli juuri tapahtumien aikaan ollut synnyttämässä esikoistaan.

Moni lukija on nähnyt ikäviä enneunia.

”Telepatia on tullut useasti tutuksi”

– Telepatia on tullut useammankin kerran tutuksi, varsinkin kavereiden ja entisten seurustelukumppanien kohdalla. Joskus tulee sanottua juuri sama asia samaan aikaan tai jopa soitettua juuri samalla sekunnilla kuin toinen. Jostain syystä tämä telepatiayhteys on vahvimmillaan henkilöiden kanssa, joilla on juuri samanväriset silmät kuin minulla. En tiedä, mitä ajatella, mutta uskon että on jotain muutakin, kuin vain raaka tiede.

”Jos olisin soittanut, en olisi koskaan saanut tietää, aiheutinko toiselle onnettomuuden”

– Muutama vuosi sitten odotimme vierasta Ruotsista, jota ei kuitenkaan alkanut kuulumaan. Talkooväki pohti, oliko vieras tehnyt oharit, kun töitä oli tiedossa. Tällä henkilöllä oli toisinaan tapana jättää tulematta. Minulle tuli todella vahva tunne, että minun pitäisi soittaa ja kysyä, missä vieras oli. En kuitenkaan soittanut, ja myöhemmin kiitin itseäni siitä. Kaksi päivää myöhemmin äitini kertoi vieraan sisaren soittaneen ja kertoneen, että kyseinen henkilö oli kuollut moottoripyöräonnettomuudessa matkalla Suomeen. Onnettomuus oli sattunut juuri silloin, minulle oli tullut tunne, että pitäisi soittaa. Jos olisin soittanut, en olisi koskaan saanut tietää, olisinko puhelullani aiheuttanut onnettomuuden.

”Näin kukkaniityn ja tunsin äänetöntä rauhaa”

– Koin rajatilakokemuksen vuoden -98 keväällä. Seurasin sairaalan leikkaussalin katonrajasta omaa ruumistani ja lääkärien sekä hoitajien toimia ympärilläni. Kuulin selvästi hoitajan ilmoittavan, että leposyke on 200. Samaan aikaan hyvin levollisena ja itsevarmana muistan ajatelleeni, että täältä en halua palata, oli niin hyvä olla. Näin kukkaniityn ja tunsin äänetöntä rauhaa ympärilläni. Vuorokauden kuluttua heräsin suuremmasta sairaalasta, yhden hengen pienestä huoneesta. Nämä tapahtumat ovat mielessäni päivittäin jollain tasolla. Kuolemanpelkoa ei enää ole. Tapahtumien tarkoituksellisuus toisinaan mietityttää.

”Valo lähes sokaisi”

– Vaimoni odotti viimeisillään esikoistamme. Lähdimme keskellä yötä ajamaan pohjoisesta etelään. Yhtäkkiä erittäin kirkas valo näkyi auton ikkunasta. Ihmettelimme valoa, joka vain kirkastui ja jopa sokaisi. Sanoin vaimolleni, että jos vastaan tulisi muita, hekin takuulla ihmettelisivät kummallista näkyä. Ketään ei kuitenkaan tullut vastaan puoleen tuntiin. Valo jatkoi loistamistaan ja häipyi. Lapsi syntyi pian. Nyt hänestä tulee pappi.

Onko sinulla vastaavia kokemuksia? Kerro omasi alla kommenteissa.