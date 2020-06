Sulhasen äiti joi estonsa pois ja heitti hätkähdyttävän kommentin häävieraille: ”Todella asiatonta”

Halvat tarjoilut, rasittavat ohjelmanumerot, känniörvellykset... On taas hääkauden aika.

Itkeä vai nauraa? Kesähääkauden lähestyessä Vauva.fi:ssä on verestelty ihmeellisiä hääkokemuksia.

– Olin morsiamen kaveri ja sain kutsun häihin. Kutsu oli kaksiosainen: minut oli kutsuttu kirkkoon seuraamaan vihkimistä ja iltabileisiin juhlapaikkaan. Näiden välissä oli kuitenkin ns. häävastaanotto/päivällinen muussa tilassa, jonne minua ei kutsuttu. Eli vihkimisen ja iltabileiden välissä oli monen tunnin ”tyhjä tauko” vietettäväksi toisella paikkakunnalla, jonne olisin vihkimistä varten matkustanut. Ymmärrän, että hääpari halusi säästää tarjoilukuluissa karsimalla juhlavieraita, mutta skippasin koko juhlapäivän suosiolla. Ei napannut vihkiminen, yksin kaupungilla vietetty iltapäivä jotain noutoruokaa mutustaen + kännisten ihmisten katselu iltabileissä.

Näin kuuluu keskustelun avaus. Lisää tarinoita riittää jaettavaksi.

”Asiatonta”

”Ystäväni meni naimisiin vuosia sitten. Hääjuhlissa sulhasen äiti tuli hiprakassa sanomaan pienelle pöytäseurueellemme ’en ymmärrä, miksi poikani on valinnut tuon Pirkko-Justiinan vaimokseen! He ovat niin erilaisia!’

En tiedä, tajusiko sulhasen äiti puhuvansa morsiamen kavereille, mutta mielestäni kommentti oli todella asiaton oman lapsensa häissä. Olkoon mitä mieltä tahansa, mutta tuollaisia puheita ei tarvitsisi lausua kenenkään hääpäivänä.”

”Paha mieli jäi”

”Olin tuntenut erään ystäväni pari vuotta, kunnes hän oli menossa naimisiin. Koin itse avioeron pari kuukautta ennen ystäväni hääpäivää. Ystävä perui kutsuni häihin, sillä sanoi etten pystyisi kuitenkaan iloitsemaan hänen puolestaan ja olemaan iloisen näköinen juhlissa. Hän ei halunnut myöskään ottaa riskiä, että itkisin hänen hääpäivänään. Olin ollut eroni jälkeen tosi rikki ja itkenyt paljon. Ystävän teosta jäi tosi paha mieli.”

”Kaikki näkyi”

”Morsiamen äidillä oli ai-van lii-an pie-ni vaalea neuloshame, jonka läpi loisti jenkkakahvoihin puristuneet mustat stringit.”

”Oudoimmat häät ikinä”

”Olin juhlistamassa syntymäpäivääni pikkukaupungissa, kun yhtäkkiä jossain vaiheessa iltaa erkaannuin kavereistani ja lyöttäydyin jollain ilveellä tuntemattomien miesten polttariporukan mukaan. Päädyin heidän kanssa samaan tilataksiin ja jonnekin pöndelle sulhasen kotitilalle. Ja mainitsen, että olen siis itsekin mies. Aamulla sitten heräsin umpi krapulaisena jonkun saunarakennuksen pukuhuoneen lattialta, jossa olin nukkunut. Menin ulos ja päädyin keskelle juhlavalmisteluja. Häät olivat ilmeisesti sinä päivänä ja edellisillan sulhanen tuli luokseni ja kertoi, että pääsen illalla takaisin kaupunkiin hänen tuttavansa kyydillä, jos haluan. Jäin sitten niihin hääjuhliin!

Ihme kyllä kukaan ei tuntunut suhtautuvan minuun mitenkään kummeksuen, kun esittelin itseäni juhlaväelle. Kaikki olivat oikein ystävällisiä. Ja sulhanen jopa antoi puhtaan paitansa lainaksi ettei tarvinnut juhlissa olla edellisyön alkoholin katkuisessa paidassa. Tämä on kyllä ehdottomasti elämäni yksi oudoimmista häistä ikinä. Kuulostaa uskomattomalta, mutta täyttä totta!”

”Helteessä”

”Se perinteinen hääparin odottelu juhlapaikalla kuvien oton ajan. Kirkon jälkeen olivat kuvauksessa yli 2 tuntia, ja me vieraat odottelimme lukitun juhlapaikan ulkopuolella 30 asteen helteessä. Istumapaikkoja oli 4, vieraita noin 70. Osa vanhuksia. Tarpeeksi kyselemällä saimme pitopalvelun tuomaan ulos pari vesikannua ja muutaman kertismukin.

Sisällä oli tosi kuuma ja pöytiin auotut viinipullot olivat kädenlämpöistä viiniä täynnä. Herkkua. Ilta oli aikataulutettu ja kaasot kireitä kuin viulunkielet.”

”Talonmies muistelee”

”Olin nuorena erään tanssipaikan talonmiehenä 13 vuotta ja mm. häitä pidettiin usein. Muutama mieleen jäänyt tapaus. Eräs morsian ehti pitää kolmet häät sinä aikana.

Kerran nuoripari oli tullut pari päivää ennen asuntovaunuun juhlapaikalle, edellisenä yönä heräsin tappelun ääniin, siellähän nuoripari paini pihalla veripäissään. Häät peruttiin.

Erään sulhasen kaverit alkoivat kännissä heittämään sulhasta ilmaan, kaksi kertaa saivat kiinni ja kolmannella mätkähti maahan. Käsi poikki ja sairaalareissu.”

”Morsiuspari kävi vetäisemässä pikaiset pusikossa koko hääkansan kulkiessa pitkin pihapiiriä. Oksat vain heiluivat toimituksen ajan.”

”Lahja vain toiselle”

”Aikoinaan menimme silloisen mieheni kanssa naimisiin ja appivanhempani eivät pitäneet minusta erilaisen perhetaustani vuoksi. Hääpäivän alla appivanhemmat ilmoittivat hankkineensa häälahjaksi auton. Samaan hengenvetoon he muistivat korostaa, kuinka auto sitten merkitään vain miehen nimiin ja se on vain miehen käytössä. Entiset appivanhempani eivät ennenkään olleet käytökseltään kaikkein ystävällisimpiä, mutta nykyisin osaan tälle tilanteelle jo nauraa. ’Tässä on häälahja vain toiselle teistä.’”

”Ujo kaaso”

”Kaaso ei suostunut tekemään muuta hääpäivänä kuin pitämään morsiamen hääkimppua vihkimisen ajan. Kaikki sosiaaliset tilanteet ahdistivat niin, ettei halunnut tehdä mitään muuta. Seremoniamestarina toimi sulhasen sisko ja hääpari hoiti itse kaikki juhlavalmistelut. En ymmärrä, miksei tuo kaaso vain kieltäytynyt tehtävästä?”

”Ateisti”

”Sulhanen mökötti silmin nähden kirkkohäiden ajan, sillä oli paatunut ateisti ja vastusti kirkkohäitä. Oli kuitenkin suostunut niihin morsiamen mieliksi. Kirkossa otetuissa kuvissa morsian hymyilee leveästi ja mies näyttää jostain norjalaisesta mörinämetallibändistä karanneelta.”

”Se yksi poikkeus”

”Hääkutsussa oli pyydetty vieraita pukeutumaan tiettyihin ei-kirkkaisiin väreihin, tyyliin tummansiniseen, beigeen jne. Pariskunta halusi tyylikkäitä kuvia häistään, joissa kenelläkään ei olisi mitään räikeän pinkkiä minimekkoa. Arvatenkin juhlakansan joukossa oli joku iäkäs sukulaistäti, jolla oli kirkkaan violetti puku.”

”Eka keikka”

”Hääjuhlissa sulhanen soitti vastaperustetun bändinsä kanssa. Hääjuhlien päätteeksi sulhanen hehkutti ’ekaa keikkaa’ ääneen. Morsian oli hieman vihainen, kun hääpäivän sijaan uunituore aviomies piti päivän olennaisimpana antina keikkaa.”

”Haukuntaa kirkossa”

”Eräät häät kirkossa olivat alkaneet, kun tajusin kesken papin puheen kuulevani koiran haukkumista. Päätä kääntelemällä selvisi, että eräs häävieras oli sniikannut koiran kirkkoon (ei siis ollut mikään opaskoira, vaan sellainen sylipuudeli). Kysäisin juhlassa asiasta, niin rouva selitti ettei halunnut jättää koiraa yksin autoon vihkimisen ajaksi. Mielessäni mietin, eikö koiraa voinut jättää ihan vain kotiin. Kiva myös, jos hääpari tai joku läheinen olisi sattunut olemaan pahasti koirille allerginen.”

”Suoraan mäkkäriin”

”Hääpari meni naimisiin maistraatissa, ja vieraat oli kutsuttu suoraan juhlapaikalle klo 14. Pari itse kävi kuvauksessa, hääautoajelulla jne. ja tulivat paikalle pari tuntia myöhemmin. Vieraat tietenkin odottivat ja ihmettelivät pihalla siihen saakka (onneksi ei satanut). Kun pari sitten viimein saapui, heitä ei oikeastaan edes kiinnostanut koko vieraiden läsnäolo, istua nyhväsivät vain kahdestaan omassa pöydässään pakolliset pari tuntia, kunnes pakkasivat ’eväät’, kakkua, kuoharia ym. ja lähtivät hotelliin viettämään aikaa kahdestaan siinä kuuden aikaan illalla, vieraat jäivät juhlimaan keskenään.

Toinen tapaus oli noin 150 vieraan häät, joissa päädyimme perheeni kanssa istumajärjestyksessä viimeiseen pöytään, johon oli laitettu kaikki pikkulapsiperheet. Kaikki muut vieraat hakivat ruokaa ennen meitä ja kun viimein pääsimme nälkäkiukkuisten lasten kanssa hakemaan ruokaa, kaikki oli loppu. Pelkkää ankeaa vihreää salaattia oli enää jäljellä. Sieltä juhlista lähdettiin kyllä aika äkkiä sinne kuuluisaan mäkkäriin.”

”Pappi portsarina”

”Morsian vaati pappia toimimaan portsarina kirkon ovella, että morsiamen sisko ei voisi tulla häihin. Morsian kuunteli naama punaisena ja savu suunnilleen nousi korvista, kun pappi selitti, ettei he henkilöpapereita kysele ja kaikki voivat tulla kirkkoon.”

”Piinaava kävely”

”Tunnelmallisessa, keskiaikaisessa kaupungissa järjestetyt häät, joissa yllätysnumerona vihkimisen jälkeen järjestettiin opastettu kävelykierros. Siellä käveltiin sitten jonossa juhlakorkkareissa, helteessä ilman vesipulloja mukulakivillä nuoret ja vanhat, lapsiperheet ja huonojalkaiset iäkkäät sukulaiset. Hääjuhlaan oli panostettu paljon mutta tunnelma meni pilalle nälkäisenä, väsyneenä ja jalat vesikelloilla. En vieläkään ymmärrä mitä muuten ihan fiksun pariskunnan päässä liikkui.”

”Ylimääräinen vieras”

”Häät etenivät seuraavalla kaavalla: vihkiminen ulkona + onnittelumaljat ulkona vihkipaikan lähistöllä + ruokailu sisällä. Onnittelumaljan jälkeen olin siirtymässä sisälle juhliin, kunnes tajusin pöytäkartasta ettei minua oltu plaseerattu mihinkään istumaan. Siinä nolona seisoin ovella muiden vieraiden valuessa sisälle ja mietin, mitä teen.

Paikan työntekijä pelasti minut, kattoi erääseen pöytään ylimääräisen paikan ja menin sinne istumaan. Tunsin itseni tyhmäksi, kun en tajunnut hääparin kutsuun ’jääthän myös vihkimisen jälkeen?’ kyllä vastattuani kutsun koskevan vain onnittelumaljaa eikä itse juhlaa.”

”Erikoisia toiveita”

”Morsian olisi halunnut lähteä vihkimisen lopuksi marssimaan kirkon keskikäytävää niin että ihmiset nousevat seisomaan ja katselevat kun he kävelevät ulos. Morsian olisi kuitenkin myös halunnut että he olisivat hääparina kävelleet suoraan ovesta ulos ja hääväki olisi siellä taputtamassa. Hieman hymyilytti kun joku kirkon vahtimestari koitti selittää morsiamelle ettei vieraat voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, vaan hääparin täytyy hetkeksi mennä ’piiloon’ jotta väki saadaan kirkosta ulos.”

”Myötähäpeää”

”Jokainen tietysti järjestää häänsä niin kuin itse haluaa, mutta mielestäni tylsimmät häät meni seuraavalla tavalla: ruokana vain keittoa ja leipää, jälkiruokana vain kakku. Kaikki tämä oli katettu varmaan neljän tai viiden pöydän yhdistelmästä kootulle valtavalle pöydälle (joka vain korosti sitä miten halvalla tarjoiluista oli haluttu päästä) vaikka koko kattaus olisi hyvin mahtunut yhdelle ainoalle pöydälle. Ohjelmasta en muista kun hääparin tuttavien lauluesityksen: laulu oli epävireistä ja myötähäpeää herättävää.

Koko tylsä juhla oli ohi muutamassa tunnissa, minkä jälkeen morsiuspari vain alkoi kantaa lahjoja autoon ja siivota juhlatilaa. Suurin osa vieraista poistui viimeistään tässä kohti paikalta, osa meistä jäi auttamaan juhlatilan siivouksessa. Hääpari jäi viimeisenä sulkemaan ovet. Jotenkin mieleeni jäi niistä juhlista tyhjä pettymys ja myötähäpeä. Tuntui että haluttiin pitää halvalla juhlat jotta saadaan lahjoja, ja parin pakollisen tunnin jälkeen pillit äkkiä pussiin.”

”Niukistelua”

”Hääpari edellytti vieraita valmistautumaan juhlaan kuin Oscar-gaalaan, pukukoodi oli hyvin juhlava ja tiukka ja rahaa meni. Sitten kuitenkaan hääpaikkaa ei oltu juuri koristeltu ja tarjoilua oli niukasti ja se oli opiskelijaravintolatasoista pakastekasviksineen. Mulla paloi kesälomarahat tähän pelleilyyn osallistumisessa.”

”Jäätävä tunnelma”

”Morsiusparin käytös toisiaan kohtaan oli todella jäykkää, eivätkä he katsoneet toisiaan silmiin vihkimisen jälkeen varmaan kertaakaan. Häävalssi oli aivan järkyttävää katsottavaa, kun pääpari hyöri tönkösti tanssilattialla. Myös hääkuvat olivat todella tunteettoman oloisia.

Morsian yritti joskus jälkikäteen paikkailla käytöstä sillä, että heitä oli mukamas suuri päivä jännittänyt niin, etteivät he osanneet olla rennosti. Kuulin myöhemmin mutkan kautta, että pariskunnalla oli ollut pari päivää ennen häitä aivan järkyttävä riita hääjärjestelyistä ja olivat siitä asti pitäneet mykkäkoulua. Ihmekö, että tunnelma oli niin kylmä. Harmi, koska puitteiltaan ja järjestelyiltään nuo olivat varmaan parhaat häät, missä olen ollut. Rakkauden juhlaksi niitä ei vaan voinut kutsua sitten millään.”

”Ulkopuolinen olo”

”Yksissä häissä ei tehty mitään muuta kuin leikitty. Juhlat kestivät pitkään. Mitään muuta ohjelmaa ei ollut kuin erilaisia leikkejä, varmaan kaikki perinteiset hääleikit morsiamen ja sulhasen ryöstöistä tuttu juttuun ja pantomiimiin ja ties mihin, joita hääparin noin 10 kaveria leikkivät juhlayleisön edessä.

Se oli sentään hyvä puoli, että älysivät olla raahaamatta vastentahtoisia ja vaivautuneita vieraita leikkimään yleisön eteen, mutta kyllä siinä hiukan ulkopuoliseksi itsensä tunsi, kun tunteja katseli tuota hääparin ja heidän sisäpiirinsä leikkimistä. En ollut ainoa, joka asiaa ihmetteli. Ja vieraat lähtivätkin aika hyvissä ajoin kotiin, vaikka oli viinaksiakin tarjolla.”

”Varsinaiset satuhäät”

”Kirkossa yksi sukulaismies oli jo niin humalassa, että ei meinannut pystyssä pysyä ja huuteli papin puheen päälle jotain käsittämätöntä mölinää. Sisareni sentään oli jättänyt alkoholitarjonnan iltajatkoille, mutta sehän ei estänyt takakontti- ja povitaskutarjoilua. Muut sukulaiset onneksi skarppasivat vihkimisen ja ruokailun ajan.

Iltajatkoilla sitten muun muassa humalainen äitini istui ja itki ulkona pusikossa epäonnistunutta elämäänsä, sisko kaasoineen makasi kasassa humalassa toisessa pusikossa, veli oli jo karaokebaarissa aiheuttamassa riitaa paikallisten kanssa. Tunnelma kuin satuhäissä.”

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Millaisiin erikoisiin tilanteisiin tai kömmähdyksiin sinä olet hääjuhlissa törmännyt? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä!