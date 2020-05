Ekaluokkalaisen hellyttävä lahja liikuttaa opettajaa vielä 35 vuoden jälkeenkin: ”Muistan vieläkin”

Opettajan muistaminen on kaunis tapa, muttei pakollinen.

Koulut ovat taas auenneet, mutta vain hetkeksi, sillä pian niin koululaiset kuin opettajat jäävät kesälomalle.

– Onneksi kesäloma on jo näin lähellä! Kouluun paluu oli siinä mielessä hyvä, että nyt kesäloma alkaa kuitenkin niin, että saamme laittaa koulun ovet kiinni, eikä niin että läppärit vain suljettaisiin kotona etäopetuksessa. Se olisi voinut olla hyvin epämääräinen tunne, kokenut opettaja pohtii raskaan koronakevään jälkeen.

Myös nuori miesopettaja on samoilla linjoilla.

– Lähden kesälomalle erittäin hyvillä mielin ja toivotaan, että kukaan ei saa tartuntaa kesäloman alkajaisiksi. Etäopetus opetti meille kaikille uutta ja oli ihana nähdä, miten ekaluokkalaiset tulivat reippaina Google Meet -etäopetustunneille ja tekivät parhaansa.

Nuori naisopettaja komppaa kollegojaan.

– Kevät on ollut huomattavasti stressaavampi ja kuormittavampi. Odotankin loman alkamista. Nyt on niin sanotusti loman tarpeessa!

Nämä lahjat liikuttivat

Kun lapset ja nuoret siirtyivät koronakevään aikana väliaikaiseen kotiopetukseen, moni vanhempi alkoi arvostaa opettajien työtä entisestä enemmän.

Moni oppilas ja vanhempi tahtoo vuosittain muistaa opettajaa urakoinnista ja opettajat ovatkin kiitollisia muistamisesta raskaan kevään jälkeen.

Opettajien kevätlahjojen ostaminen ei ole missään nimessä pakollista, mutta mikäli kuitenkin haluat muistaa opettajaa, poimi ylös nämä vinkit. Viisi opettajaa paljasti ikimuistoisimmat saamansa lahjat.

”Kevätlahjat ovat mielestäni kiva juttu silloin kun ne ovat lapsilähtöisiä. Ajattelen asiaa niin 20 vuoden opettajan kokemuksella kuin itse vanhempana. Ikimuistoisin lahjani on elämyslahjakorttilahja sen jälkeen kun olin opettanut lapsia kuusi vuotta. Vanhemmat perustelivat lahjan sillä, että olin tarjonnut heidän lapsilleen kuusi vuotta elämyksiä, oli minun vuoro saada elämys. Ikimuistoisen siitä teki se, että siinä oli sanomaa.”

”Liikuttavin lahja, jonka muistan vieläkin, oli oppilaan oma rakas hajukumi, jonka hän oli kääräissyt paperiin, joka oli repäisty ystäväkirjasta. Oppilas oli ekaluokkalainen. Vuosi oli 1985.”

”Mieleeni jäi, kun lapsi toi minulle kourallisen suklaakonvehteja ja se oli mielestäni liikuttavaa. Tärkeintä on se antamisen ilo. Lapsillekin on ihan hyvä opettaa, että ei lahjan aina tarvitse olla kovin suureellinen. Muistan myös, kun oppilas toi minulle ensimmäisenä koulupäivänään ruusuja ja siitä tuli hyvä fiilis.”

”Liikuttavimmat lahjat ovat olleet sellaisia, kun oppilaat ovat selvästi miettineet, mistä minä pidän. Myös askarrellut kortit ja piirustukset ovat ihania lahjoja. Minulle on esimerkiksi kirjoitettu kirje, johon nimeni alle oli listattu positiivisia piirteitäni. Konkreettinen lahja oli ulkomailta tuotu koriste-esine, joka esitti suosikkieläintäni. Myös kukat ja yrtit ovat kivoja lahjoja.”

”Parasta ovat olleet itse piirretyt kuvat. Kerran eräs oppilas huomasi, ettei hänellä olekaan mukaan lahjaa ja hän käski minua odottaa. Myöhemmin hän sitten toi tekniikan töistä puupalikan, johon hän oli hitsannut ja polttanut nimeni. Se oli hellyttävintä.”

Entä millaisia lahjoja opettajat eivät toivo?

”On tavallaan hassua, että suomalaiset opettajat joutuvat pohtimaan jopa tällaisia kysymyksiä. Meillä on vara valittaa lahjoista. Mutta toki ymmärrän, että arvokkaat sekä niin sanotusti ”turhat” lahjat herättävät ristiriitaisia tuntemuksia. Toivoisin yleisesti ymmärrystä siitä, että lahjoja lahjomisen vuoksi on turha hankkia. Lahja on kiitos ja toivoisin, että kukaan ei joutuisi stressaamaan sen vuoksi. En minä ainakaan odota yhtään mitään ja toivon, että vanhemmat eivät ajattele, että lahja on pakollinen hankinta.”

”Kahvikuppeja en haluaisi, sillä ne ovat kuitenkin keskenään eri pareja. Ne myös jäävät helposti työpaikalle roikkumaan.”

”En henkilökohtaisesti toivo kauneus- ja suihkusettejä.”

Oletko sinä keksinyt opettajalle erityisen hienon lahjan? Tai oletko opettaja itse? Millaisia lahjoja oikeasti haluaisit – ja mitä taas et? Kerro alla kommenteissa!