Perheenäiti Kirsi ajautui hetken huumaan baarituttavuuden kanssa ja petti miestään: ”Sain osakseni ihailua ja siinä hetkessä se riitti”

Kirsi, 30, kantaa edelleen häpeää nuoruutensa teosta.

30-vuotias Kirsi koki nuorena rakkauden, josta moni vain haaveilee.

Kirsi aloitti seurustelun jo hyvin nuorena. Yläasteen ihastus koulukaveriin johti teinirakkauteen ja seurusteluun.

– Esikoinen ilmoitti tulostaan, kun olimme molemmat alaikäisiä ja tuolloin muutimme yhteiseen asuntoon Etelä-Suomessa. Ennen esikoisen syntymää mies ehti juuri täyttää 18 ja itse olin vielä 17-vuotias.

20-vuotiaina nuoret rakastavaiset päättivät mennä naimisiin ja hankkia esikoiselleen sisarukseen. Perheonni täydentyi vuosi häiden jälkeen.

Kaikki oli paremminkin kuin hyvin. Paitsi että Kirsi kävi sisäistä kamppailua, joka kaatoi lopulta elokuvamaisen rakkaustarinan.

Hetken huuma vei mennessään: ”Sain osakseni ihailua ja siinä hetkessä se riitti”

Parin kuopuksen syntymän jälkeen Kirsi oli alkanut kamppailla oman naiseutensa kanssa. Epävarmana hän kuvitteli miesten huomion nostattavan hänen omaa suhdettaan itseensä.

– Kuvittelin huomion jotenkin korreloivan naiseuden statusta. Olin nuori ja naiivi ja kuvittelin olevani oikeutettu kaikkeen siihen, mikä minulle toi mielihyvää täysin huomioimatta niitä asioita, joista olisi pitänyt kantaa vastuu.

Kaikki kulminoitui, kun suhde oli kestänyt seitsemän vuotta.

Kun Kirsi eräänä tyttöjen iltana sai osakseen tuntemattoman miehen ihailua baarissa, pääsi vahinko tapahtumaan.

– Sain osakseni ihailua ja siinä hetkessä se riitti. Kotona kahden pienen lapsen, työn sekä arjen pyörityksen keskellä samanlainen huomio omalta mieheltä oli jäänyt taka-alalle, ja kuvittelin vihdoin saavani sitä, mitä ansaitsen naisena, eli miehen ultimaattisen ihailun.

”Kuvittelin, että olin oikeutettu tekoon”

Kirsi harrasti baarituttavuutensa kanssa seksiä ja päätyi tapaamaan miestä vielä muutaman kerran hairahduksen jälkeen samoissa merkeissä.

– Aluksi jopa kuvittelin, että olin oikeutettu tekoon, koska minua ei huomioitu tai ”nähty” kotona samalla tavalla.

Kotona Kirsi kiemurteli kuukauden päivät valheissa ja piilotteli tekoaan.

Lopulta itsekkyys kävi hänelle liian tukalaksi ja hän kertoi miehelleen suoraan pettäneensä.

– Kerrottuani ilmoitin heti erosta. Mies ei varmasti osannut odottaa tätä kaikkea ja siksi vastaanotto oli lähinnä hiljaisuus.

Uusi elämä pelotti

Eron jälkeen Kirsi muutti parin yhteisestä kodista pois kahden pienen lapsen kanssa. Muutos tuntui pelottavalta.

– Mietin, kuinka pärjään? En osannut aluksi kuvitella elämää uudessa kodissa yksin lasten kanssa.

–Hävetti se, etten osannut pitää sitä lupausta avioliitosta tai lupausta pitää lapsilla perhettä, Kirsi kertoo. Kuvituskuva.

Vaikka elämänmuutos aiheutti Kirsille pelkoa, oli päällimmäinen tunne aivan toinen.

Häpeä.

– Hävetti se, etten osannut pitää sitä lupausta avioliitosta tai lupausta pitää lapsilla perhettä.

Rinnassa poltti ahdistus. Kirsi yritti sysätä ahdistustaan suojellakseen itseään ja selviytyäkseen arjesta. Helppoa se ei kuitenkaan ollut.

– Onnekseni välit lasten isään olivat koko tämän prosessin ajan asialliset ja hän kaikin puolin oli valmis auttamaan, varmasti ajatuksenaan, että kunhan lapsilla on hyvä olla.

Pari sopikin keskenään, etteivät he halunneet riidellä keskenään suhteestaan, vaan pyrkivät sen sijaan keskittymään vanhemmuuteen. Hiljalleen elämä palasi raiteilleen.

Pettämisellä vaikutus myös uuteen suhteeseen

Nyt erosta ja siihen johtaneesta illasta on kulunut yhdeksän vuotta. Välit entiseen mieheen ovat edelleen hyvät ja molemmat ovat onnellisesti suhteissa tahoillaan.

Tapahtunut on jättänyt jälkensä Kirsin miessuhteisiin – kenties myös auttanut häntä olemaan parempi kumppani.

– Se on vaikuttanut niin, että olen nähnyt sen, mitä itsekäs omien impulsiivisten halujen tyydyttäminen tuo. Se, mitä luulee ansaitsevansa ja mihin olevansa oikeutettu, jonkun keksityn syyn nojalla, ei ole todellista. Varmasti monella tulee houkutuksia ja vaikeina hetkinä on helppoa paeta johonkin, missä näitä ongelmia ei tarvitse kohdata.

Vaikka kaikki onkin nyt hyvin, häpeä ei ole vieläkään kaikonnut.

– Tunnen syyllisyyttä tekoa kohtaan, joka on satuttanut niin kovasti toista ihmistä. Tämä ihminen on ollut iso osa omaa historiaani ja on edelleen tavalla ja toisella läsnä. Ei hän tai kukaan ansaitse sellaista.

”Tärkeintä on kantaa vastuu”

Kirsi tietää oman kokemuksensa kautta, että pettäminen rikkoo avioliittoja, perheitä, parisuhteita ja yksilöitä.

– Syy oli minun. Tärkeintä on kantaa vastuu siitä. Pettäminen ei ole ikinä petettävän syy.

Kirsi haluaa kuitenkin tuoda esille myös sen seikan, että pettäjä jättää myös itseensä jäljen.

– Ihminen on erehtyväinen ja tekee virheitä. Virheestä itsensä loppuelämän ruoskiminen ei auta ketään, vaan siitä opitaan ja eletään toivottavasti jatkossa niin, että päätökset tehdään oikein.

Kirsin nimi on muutettu.

