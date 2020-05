Kommentti: Korona paljasti – tätä en tiennyt vaimostani enkä lapsistani

Omat lapseni paljastuivat suuremmiksi työelämän disruptoijiksi kuin digitalisaatio tai GAFA-yritykset yhteensä, kirjoittaa kommentissaan toimituspäällikkö Valtteri Varpela.

PASKA JA-HITO PERSE-SAMPERI.

Näin 5-vuotias poikani summasi tuntonsa post-it -lapulle päivän päätteeksi työpaikallani joulukuussa. Hän vietti 4-vuotiaan pikkusiskonsa kanssa toimituksessamme yhden työpäivän, jonka aikana ei malttanut olla varttia pidempään keskeyttämättä, juoksi ympäri toimitusta poliisin hattu päässä ja kaatoi kaakaot näppäimistölle.

Nämä post-it -lapun sanat olisivat päässeet minultakin, jos olisin tiennyt, että keväällä saan tehdä joka päivä töitä aamusta iltaan näiden kahden huippuammattilaisen ja vaimoni kanssa samassa kotitoimistossa.

Korona rysäytti niskaan tyypillisen vaikeampien aikojen organisaatiouudistuksen: paljon lisää vastuuta, ei yhtään lisää liksaa. Uusi työnkuvani flätin matriisiorganisaatiomme alemmassa keskijohdossa pitää sisällään nyt myös nämä vastuut: pari lämmintä ruokaa päivässä plus aamu- ja välipalat, työpaikkakiusaamisen estäminen, päivittäiset 1:1:t ja kehityskeskustelut, jatkuva muutosjohtaminen ”jonkun fiksun ja kehittävän” tekemisen pariin, työsuhdepuhelimen menetys päiväleposadun toistovälineeksi noin tunniksi keskellä päivää ja suora esimiesvastuu alaisten työturvallisuudesta.

Kävi nopeasti selväksi, että uudessa vastuullisemmassa roolissa toimistolle ei voinut enää valua lukemaan aamun lehtiä ja miettimään, että mitäs tänään keksittäisiin. Omat lapseni paljastuivat suuremmiksi työelämän disruptoijiksi kuin digitalisaatio tai GAFA-yritykset yhteensä.

Työpäivä pitää nyt jakaa lyhyempiin tehojaksoihin ja kalenterit synkata aivan eri tavalla. Jos oman työpäivän tehokkain jakso oli ennen klo 8–11, nyt se jakautuu useampaan tunnin slottiin aikaiseen aamuun, keskelle päivää ja myöhäiseen iltaan. Tällöin muu tiimi on offline-tilassa. Luksusta on, kun joinain päivinä talon ulkopuoliset konsultit (isovanhemmat) tulevat pitämään kalvo- ja värityskirjasulkeisia.

On ironista, että vaikka työskentelin ennen vaimoni kanssa samassa työpaikassa, olen nyt paljon paremmin perillä siitä, mitä hän työssään oikeasti tekee ja miltä esimerkiksi hänen englantinsa kuulostaa. Hän on nyt uusi paras työkaverini, jonka kanssa tehdään se luova jauhanta palaverien välissä, joka normioloissa on työpäivän suola.

Koti-lockdown on avannut silmät myös sille, miten vähän yhteistä aikaa lasten kanssa on normaalissa arjessa. Ja miten järjetöntä kiirettä arki joskus on. Normaali maanantai ennen koronaa: lapset päiväkodista, ruoka, treenivaatteet päälle, poika treeneihin, kotiin, suihku, iltapala ja iltatoimet, lapset nukkumaan, omat treenit, kotiin puoli kymmenen.

Vietän paljon aikaa lasteni kanssa ja olen luullut tuntevani heidät läpikotaisin. Siksi olikin yllättävää, että tiimimme ekstrovertein jäsen, myyntipäällikköhenkinen 5-vuotias ilmoitti, että hän ei halua päiväkotiin palata. Omissa oloissaan viihtyvä 4-vuotias koodarin arkkityyppi taas ilmoitti, että hän aikoo mennä heti päiväkotiin, kun sinne vain pääsee. Parasta kaveria on niin kova ikävä.

Kun organisaatio on poikkeustilassa, piilevät kyvyt voivat nousta esimiesten tietoisuuteen täysin yllättäen. Nelivuotias, joka käsityksemme mukaan osasi juuri ja juuri tunnistaa kirjaimet, rupesi kesken illallisen tuijottamaan viereeni ja avasi suunsa: ”O-L-V-I. Olvi!” hän luki selkeällä äänellä ja riemuitsi, kun näki ilmeemme.

Mainittakaan nyt vielä, että se oli ykköstä. Näissä oloissa pää kannattaa pitää skarppina vielä illan tehokkaimpiin työtunteihin.

Kirjoittaja on IS:n verkosta ja urheilusta vastaava toimituspäällikkö.