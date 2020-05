”Silloin tajusin, että minusta on tullut äitini!” – naiset kertovat hetkestä, jolloin se iski päin näköä

Omena ei aina putoa kauas puusta. Suomalaisnaiset kertovat, missä asioissa he ovat aivan samanlaisia kuin omat äitinsä.

Komentelen kuin äitini

– Sain kuulla jo teini-iässä muistuttavani äitiäni ja äidinäitiäni ulkonäöllisesti. Vannoin silloin, ettei minusta kyllä tule oman äitini kaltaista. Kun löysin mieheni ja ensimmäiset lapseni syntyivät, huomasin pieniä arkisia asioita, jotka tein samalla tavalla kuin äitini. Samalla tavalla komentelen muita ja yritän saada muut näkemään oikean perspektiivin. Toistan samoja eleitä ja sanontoja kuin äiti. Hetki sitten huomasin ojentavani siskoani kuin omaa lasta konsanaan. Silloin tajusin, että ei hitsit, minusta on tullut äitini! Oona, 27

Tajusin lenkkipolulla olevani aivan kuin äitini

– Olin tyttäreni kanssa lenkillä. Olin karanteeniaikana jättänyt ulkoisen olemukseni hyvin luonnolliseen tilaan, sillä olin juuri ollut tekemässä pihahommia vanhaksi venäläistakiksi kutsumani kultainen toppatakki päälläni. Jalassa minulla oli nuhjuiset, mutta vielä täysin käyttökelpoiset Adidaksen lenkkarit.

Ajattelin, että tämä on ihan ok vaatetus, kunnes viidesluokkalainen tyttäreni alkoi pitää minuun etäisyyttä tyhjällä lenkkipolulla. Pari muutakin oli lenkillä, ja tyttäreni kysyi varovaisesti, että ”olisiko minun aika ostaa uudet kengät? Ja takki? Ja kammata hiukset. Ja ja...”

Jotkut huomaavat jo lapsina olevansa samanlaisia luonteeltaan kuin äitinsä.

Tuo oli se hetki, kun siirryin mielessäni suoraan vuoteen 1998. Muistin, miten itse olin pikkukylämme raitilla pitänyt äitiini sosiaalista kolmen metrin väliä. Tuolloin häpesin äitini vaatevalintoja, enkä ymmärtänyt miten hän voi kulkea sellaisissa vaatteissa häpeämättä. Nyt ymmärrän. Ymmärsin myös, että ei ole kauas omena puusta pudonnut.

Maria, 35

Minustakin tuli puiden ihastelija

– Kun olin lapsi, olin erittäin turhautunut äitini tavasta jäädä sunnuntaikävelyillä ihastelemaan kaunista luontoa. Minä halusin mennä enkä ihastella jotakin typerää puuta! Nyt kun olen aikuinen, minusta on tullut aivan samanlainen puiden ihastelija kuin äidistänikin. Kaunosieluja kummatkin.

Heidi, 38

Toiset huomaavat vasta itse äideiksi tultuaan olevansa sittenkin kovin samanlaisia kuin äitinsä.

Emme kumpikaan siedä tyhmyyttä

– Olemme aina olleet äitini kanssa samanlaisia luonteiltamme. Kun sain oman tyttäreni 22-vuotiaana, huomasin miten samanlaisia olemme myös äiteinä. Eniten olen äitini kaltainen siinä, että meistä kumpikaan ei siedä tyhmyyttä. On vaikeaa löytää itsestään empaattisuutta, jos haaveri on tullut omasta tyhmyydestä tai uhkarohkeasta toiminnasta. Lisäksi meillä on yhtä musta huumorintaju. Vaikka perheemme on kohdannut menetyksiä, me vitsailemme häikäilemättömästi kaikista synkistä asioista. Välillä minua kauhistuttaa, miten samanlaisia olemme. Mutta samalla olen todella iloinen siitä, että olemme äitini kanssa niin samalla aaltopituudella, ettei tarvitse miettiä, mitä suustaan päästää.

Viivi, 25

Huomasin muistuttavani sittenkin äitiäni

– Muutettuani pois kotoa huomasin kauhukseni muistuttavani sittenkin äitiäni. Piirre tuntuu korostuvan iän myötä erityisesti oman lapsen kanssa ja parisuhteessa. Mieheni on jopa alkanut käyttää äitini nimeä verbinä, kun minun on kotoa lähtiessäni vielä pakko siivota jotakin tai asettaa matto siistimmin.

Onneksi tulen koko ajan lempeämmäksi sekä itseäni että äitiäni kohtaan. Hän on oikeasti tosi fiksu, käytännönläheisesti luova ja hyvä äiti.

Iiramaria, 35

Elämä on mukavampaa äidin opein

Äidiltään voi myös yrittää oppia, vaikka yhtäläisiä luonteenpiirteitä ei olisikaan.

– Äidin lempeys on asia, jota olen vanhetessa alkanut itsessänikin vaalia. Minusta on löytynyt äidillisen kärsivällinen puoli. Näin minutkin kasvatettiin. Olen alkanut löytää itsestäni äitini kiltteyttä ja lämmintä suhtautumista muihin ihmisiin, vaikka olenkin isäni kaltainen epäilevä luonne. Olen huomannut elämän olevan kaikille mukavampaa, kun katsoo maailmaa äidin tavoin, nähden vähän iloa ja kauneutta kaikissa asioissa, sekä hyvissä että pahoissa. Olen iloinen, että omilta vanhemmiltaan voi vielä tässäkin iässä oppia uusia asioita ja ajattelutapoja. Äiti on onneksi aina äiti, ja opettaa vieläkin kädestä pitäen elämää lapsilleen, toivottavasti oman polun loppuun saakka.

Michaela, 26