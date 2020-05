Anneli ja Mikael ovat odottaneet lasta 17 vuotta – tökeröiden kommenttien ja keskenmenon jälkeen he tekevät elämän mullistavan ratkaisun

Mikaelin ja Annelin tarina nähdään kolmiosaisessa Adoptio, viimeinen mahdollisuus -dokumentissa.

Lapsettomana Anneli sai kuulla jatkuvasti tökeröitä kommentteja. Jopa läheiset ihmiset saattoivat todeta, että koiriako te meinaatte vain hankkia.

– Eräs kommentoi jopa, että pitääkö hänen tulla makaamaan meidän väliin, Anneli ihmettelee Teema & Femin kolmiosaisessa Adoptio, viimeinen mahdollisuus -dokumentissa.

Anneli ja hänen puolisonsa Mikael olivat toivoneet lasta 17 vuotta. Mikaelille teini-ikäisenä tehty kivesleikkaus vaikutti epäsuotuisasti siittiösoluihin. Pari oli puhunut aina adoptiosta mutta kävi hedelmöityshoidoissa. Toisella yrityksellä Anneli alkoi odottaa kaksosia

Ikionnellisen parin ilo hiipui, kun sikiöiden sydänäänet eivät enää kuuluneet. Annelin piti synnyttää lapsensa kuolleina. Suru vei sisäiset voimavarat eikä hän tiennyt, miten selviäisi.

– Seuraavaksi kävi ilmi, että vatsassani on kasvain. Se oli järkytys. Sitä on pyörällä päästään menetettyään lapset ja kuulee samassa yhteydessä kasvaimesta.

Mikael ehdotti hyppäämistä suoraan adoptioon eli suunnitelma B:hen. Annelista tuntui vastenmieliseltä mennä kunnan sosiaalitoimistoon käynnistämään adoptioprosessi. Työntekijät esittivät intiimejä kysymyksiä ja kävivät jopa parin seksielämän tarkkaan läpi.

Adoption kohdemaaksi valittiin Filippiinit. Se oli listalla kolmantena Venäjän ja Kirgisian jälkeen. Vanhempia sukulaisia mietitytti lapsen väri. Heillä ei ollut käsitystä siitä, miten monimutkaista lapsen adoptoiminen on. Se ei käy niin, että lapsi valittaisiin vain jostakin katalogista.

Adoptoiminen on kallista. Mikael sanoo suoraan, ettei hänen kaltaisellaan tavallisella kaupan työntekijällä olisi ollut siihen mahdollisuutta, ellei hän olisi perinyt isäänsä. Hän suree niiden lapsettomien pariskuntien puolesta, jotka eivät voi valtavien kustannusten takia osallistua adoptioprosessiin.

Samantha-niminen tyttö sulatti suomenruotsalaisen pariskunnan sydämet jo sillä hetkellä, kun he näkivät manilalaisessa lastenkodissa asuvan lapsen kuvan ensi kertaa. Videopuheluissa paria odotti reipas, englantia osaava pikkuneiti, joka odotti malttamattomana lumiukon rakentamista ja uusia Suomesta saatavia ystäviä.

Samantha sulatti parin sydämet.

Ohjelman kaikki kolme noin 15 minuutin jaksoa esitetään peräkkäin sunnuntai-iltana.

Jaksoissa seurataan vanhempien matkaa Filippiinien Manilaan hakemaan lastaan. Anneli ja Mikael ovat kuulleet monilta kommentteja siitä, että he lähtevät pelastamaan lapsen.

– Tyttö tarvitsee äidin ja isän ja me tarvitsemme lapsen. Me pelastamme toisemme. Emme lähde sinne minnekään pelastusretkelle. Lähdemme hakemaan tytärtämme. Se on meille tärkeintä.

