Tämän puolisostaan eroavat haluavat tietää – eropuhelimessa toistuu nyt sama kysymys

Koronakriisi saattaa aiheuttaa erobuumin, arvioi Yhden Vanhemman perheiden liitto ry:n puheenjohtaja Susanna Kavonius. Eropuhelimeen ja -chattiin tulvii nyt kysymyksiä, joista osa oli tuntemattomia vielä joitakin vuosia sitten.

Kun Yhden vanhemman perheiden liiton puhelin pirisee, soittaja on mitä todennäköisemmin nainen, jonka parisuhde on juuri päättynyt eroon.

Vielä pitäisi järjestellä kuntoon uusi arki ja lasten asiat.

Viime viikkoina liiton auttava puhelin on soinut usein, ja tarvetta on ollut myös netin kautta saatavalle avulle. Eron ABC -chatpalvelun motto on: kun eronnut tuntee järjestelmän, on helpompaa neuvotella lapsen edun mukainen ratkaisu erotilanteessa.

Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius on kuullut työssään koronakriisin aiheuttaman hädän.

– Suomalaiset eroavat tyypillisesti joulun ja kesäloman jälkeen. Nyt perheissä on samoja ongelmia kuin lomillakin, mutta alkoholinkäyttöä tai riitoja ei tässä tapauksessa pääse töihin karkuun. Uskon, että kun poikkeustila tästä laukeaa, edessä on todellinen erobuumi, Kavonius sanoo.

Liiton auttava puhelin tai chat voivat tuntua hyviltä vaihtoehdoilta hakea apua tilanteessa, jossa moni haluaa pysyä puolueettomana. Yhteisiin sukulaisiin voi harvoin tukeutua eron hetkellä.

– Meillä ei tarvitse pelätä, että vertaistuen antaja toitottaisi, että mitäs sinä meidän Mikasta noin puhut, sehän on ihan hyvä mies, Kavonius kuvailee.

Eron ABC -chatissa ja puhelimitse eronnut saa paitsi vertaistukea, myös tietoa siitä, mitä järjestelmämme eroasioista sanoo.

Yleisimmät Yhden vanhemman perheiden liittoon tulevat kysymykset koskevat nykyään vuoroasumista eli sitä, että yhteinen lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona.

– Se on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana valtavasti. Jos ero tulee jokseenkin sovussa, suurin osa päätyy vuoroasumiseen, Kavonius kertoo.

Vuoroasumisen suosiosta huolimatta systeemi ei ole kaikille tuttu.

Eroavat kyselevät paljon esimerkiksi vuoroasumiseen liittyvistä käytännöistä.

Näin koronan aiheuttaman poikkeustilan aikaan toinen vanhemmista voi vaikkapa vaatia, että asuminen toisen vanhemman luona lopetetaan kokonaan.

Vuoroasuminen voi aiheuttaa närää myös ulkopuolisissa.

– Meillä Suomessa saattaa yhä joissakin kunnissa olla lastenvalvojia, jotka eivät hyväksy sopimusta vuoroasumisesta.

Yhden vanhemman perheiden liiton näkemys on, että vuoroasumisessa toteutuu lapsen etu.

– Ruotsissa on havaittu, että sekä vanhemmat että lapset voivat vuoroasumisessa paremmin. Tietoa siitä, johtuuko tämä vähentyneistä riidoista tapaamisoikeuteen liittyen, ei toki ole.

Eroaminen voi olla myös taloudellinen kriisi. Susanna Kavonius on seurannut huolestuneena työpaikkojen joustamattomuutta työaikojen suhteen. Joidenkin on pakko jäädä eron jälkeen kotiin hoitamaan lasta.

Koronakriisi, vuoroasumisen haasteet ja eroon liittyvät tunnepuolen asiat. Eroamiseen liittyy lukemattomia vaikeita tunteita ja käytännön asioita.

Erityisen huolestunut Kavonius on niistä perheistä, joissa ero aiheuttaa taloudellisen kriisin. Ongelmia voi olla tiedossa jo silloin, kun asumisen kuluja ei jaeta enää entiseen tapaan kahden henkilön kesken.

Asiantuntija on seurannut huolestuneena myös työpaikkojen kiristyneitä käytäntöjä. Joustoja yhden vanhemman perheille ei ole tarjolla entiseen tapaan. Joidenkin on siis pakko jäädä lasten kanssa kotiin.

– Yhden vanhemman perheissä naisten työttömyys on yleistynyt, Kavonius toteaa.

Erosta toipuminen vie yleensä ainakin vuoden, asiantuntija kertoo. Kiirehtiä ei kannata.

Eroaminen ei ole helppoa, mutta siitä toipuminen on mahdollista.

Moni pääsee jaloilleen, kun erosta on kulunut vuoden päivät.

Asiantuntija muistuttaa, että toipuminen voi olla mahdollista nopeamminkin, jos todella käsittelee asiaa, vaikkapa suosituissa eroryhmissä, vertaistuen avulla.

Eroprosessia ei kuitenkaan kannata kiirehtiä, Kavonius muistuttaa.

– Huonoin tapa erota on se, että loikkaa välittömästi seuraavaan suhteeseen. Silloin vie yleensä vanhat taakkansa mukanaan. Aika harva menee naimisiin sen ihmisen kanssa, kenen kanssa on käynyt vieraissa.