”En uskaltanut tai halunnut tietää totuutta” – Maijan poika alkoi käyttää huumeita 12-vuotiaana

Maijan keskimmäinen lapsi ajautui huumekierteeseen vain 12-vuotiaana. Monen vuoden piina näyttää olevan tällä erää ohi, mutta helpolla pojan ongelmat eivät ole perhettä päästäneet.

– Keskimmäinen lapseni oli jo lapsesta saakka elämyshakuinen. Sellainen, jolla piti olla jatkuvasti toimintaa ja pikkuisen vaaran tunnetta mukana, kuvailee Pohjois-Suomessa asuva Maija.

Kuolemattomuuden illuusio tuntui olevan alusta saakka läsnä pojan tekemisissä, mutta oman lapsen huumeidenkäyttöä ei silti ollut helppoa uskoa.

– En uskaltanut tai halunnut tietää totuutta, Maija toteaa hiljaa.

Kaikki alkoi kahdeksan vuotta sitten, lapsen 12-vuotissyntymäpäivien tienoilla.

Koulusta oli tullut jo pidemmän aikaa viestiä, että poika käyttäytyi levottomasti ja lähti välitunneilla isompien poikien matkaan.

Äiti päätti lähteä koululle tarkistamaan tilannetta itse. Yllätys olikin melkoinen, kun selvisi, että poika vietti aikaa itseään huomattavasti vanhemmassa, epämääräisessä seurassa.

Äidin mieleen ei vielä tässä vaiheessa tullut, että myös oma lapsi voisi käyttää huumeita. Kyseessä oli sama poika, joka oli vielä pikkulapsena vastustanut kiivaasti aikuisten alkoholinkäyttöä ja tupakanpolttoa.

Väärään seuraan joutumista ei silti perheessä katsottu läpi sormien. Maija laittoi poikansa arestiin siitäkin huolimatta, että perheen muut lapset pitivät veljensä toimia nuoruuden levottomuutena. Äiti sai kuulla olevansa ylihuolehtiva.

Vaisto oli kuitenkin oikeassa.

Ei mennyt pitkään, kun poika karkasi jälleen vanhempien kavereiden matkaan.

– Kun poika siirtyi kuudennelle luokalle, olimme jo tilanteessa, jolloin hän ei pysynyt lainkaan kotona. Silloin poika lähti pariksi kuukaudeksi sijoitukseen kodin ulkopuolelle, Maija muistelee.

Sijoitus vaikutti aluksi hyvältä tavalta puuttua tulehtuneeseen tilanteeseen. Poika näytti pelästyvän eroa äidistään niin, että oli valmis tekemään kaikkensa saadakseen tulla takaisin kotiin.

Kotiinpaluu sujuikin hyvin, kunnes ”ryöpsähti jälleen”, Maija kuvailee.

Poika alkoi nukkua 20 tunnin yöunia ja itkeskellä, mikä ei ollut hänelle lainkaan tyypillistä.

– Menin Googleen ja etsin tietoa oireista. Kaikki kirjoittamani oireet antoivat saman vastauksen. Ne johtuisivat huumeiden käytöstä.

Totuus oli pakko kohdata silmästä silmään: Maijan pienen pojan elämään olivat astuneet ensin kannabis, sitten kovemmat aineet, kuten amfetamiini. Kun vuodet kuluivat, poika käytti aineita myös suonensisäisesti.

Kaiken lisäksi äidistä tuntui, ettei apua saanut mistään.

– Monet olivat sitä mieltä, että kyseessä on niin pieni lapsi, ettei hän voi käyttää huumeita. Jo pelkästään terveyskeskuksen huumetestiä varten olisi pitänyt olla lastensuojelun asiakkuus. Oli rankkaa, että oma hätä sivuutettiin.

Koko perhe koki suuren elämänmuutoksen, kun poika siirtyi kahdeksannelle luokalle ja koulu ilmoitti, ettei voinut ottaa häiritsevää poikaa enää lähiopetukseen. Maija päätyi opettamaan lastaan kotona.

Vuoden päästä tästä Maija teki päätöksen: hän irtisanoutuisi vakityöstään, kotitalo myytäisiin ja perhe aloittaisi alusta uudella paikkakunnalla. Muuttoa vauhditti se, että pojan huumevelkojen takia myös perheen toista poikaa oli uhkailtu.

– Kotonamme oli myös käyty. Mitään ei viety, mutta sen oli tarkoitus olla varoitus, Maija kuvailee.

Ajatus oli, että uudella paikkakunnalla kaikki muuttuisi paremmaksi.

Kävi kuitenkin päinvastoin.

Jo muuttopäivänä poika katosi perheen elämästä kokonaan. Pojan uudet piirit löytyivät kovien aineiden käyttäjistä.

Tilanne alkoi vaikuttaa koko perheeseen. Lopulta myös Maijan voimat hiipuivat.

– En jaksanut herättää lapsia kouluun, ja minulle alkoi tulla myös fyysisiä oireita. En nukkunut, oksentelin. Kun työterveydestä ehdotettiin sairaslomaa, en myöntänyt, että olin ylirasittunut.

Omaa masennusta ei ollut helppoa kohdata, vaikka itsemurhasta haaveilusta oli tullut Maijalle arkinen tapa. Tarvittiin vielä yksi romahdus.

Oli juhlapäivän ilta, kun Maija ja hänen silloinen miesystävänsä palasivat kotiin ja asettautuivat nukkumaan eri huoneisiin.

Maijan oli tarkoitus toteuttaa se, mitä hän oli jo kuukausia suunnitellut.

Niinpä hän asettautui nukkumaan, hotki vuosien saatossa kotiin kerääntyneet lääkkeet suuhunsa ja nieli.

Ilman miesystävän väliin puuttumista ilta olisi päättynyt huonosti.

Surullinen ilta toimi vedenjakajana, joka muutti Maijan elämän suunnan.

Miesystävä lähti, mutta Maija uskalsi hakea apua viimein myös itselleen.

Toipumiseen meni aikaa noin vuosi. Tärkein oivallus oli, ettei Maija voisi enää pelastaa poikaansa. Jos niin kävisi, muutoksen tulisi lähteä pojasta itsestään.

– Minun piti tehdä päätös ja katkaista napanuora. Tavallaan ulkoistin pojan ongelmat itsestäni.

Päätös lopettaa yhteydenpito omaan poikaan ei ollut helppo, mutta se oli viime kädessä ainoa oikea ratkaisu.

– Siitä lähti minun paranemiseni, sanoo Maija.

Viime vuoden elokuussa Maija sai pojaltaan soiton, joka alkoi dramaattisesti.

Poika soitti omalta asunnoltaan hysteerisenä ja kertoi haluavansa kotiin. Pahoinpidelty poika oli henkisesti ja fyysisesti lopussa.

Äiti suostui poikansa pyyntöön sillä ehdolla, että tämä suostuisi olemaan kotona selvin päin.

– En todellakaan uskonut, että hän pystyisi siihen. Mutta sinä päivänä, kun poika saapui kotiin, loppui suonensisäisten huumeiden käyttö, Maija kertoo.

Lopettamispäätöksen taustalla saattoivat olla pojan rankat kokemukset. Vaikutti siltä, että poika oli käynyt riittävän pohjalla aloittaakseen alusta.

Ongelmat eivät vieläkään ole täysin takanapäin.

Alkoholin ja kannabiksen käytöstä vieroittuminen on yhä kesken, mutta pojan kovien huumeiden käyttö on tällä hetkellä taakse jäänyttä elämää. 19-vuotias poika asuu nyt omillaan samalla paikkakunnalla lapsuudenperheensä kanssa, ja äiti kantaa yhä huolta lapsensa arjen sujumisesta.

Monen vuoden huumeiden käyttö on jättänyt poikaan jäljen, äiti myöntää.

– Kuitenkin, jos tahtoa löytyy, niin huumeista pääsee irti, Maija uskoo.

” Entiselle narkomaanille on todellinen itsetunnon kohotus, kun joku uskaltaa jutella.

Maijan pojan huumeidenkäyttö on vaikuttanut koko perheen elämään. Perheen muut lapset ovat kärsineet veljen ongelmista, ja kukin on käsitellyt asiaa tavallaan, joko terapiassa tai siirtämällä huolia pois mielestään.

Maijaa ovat auttaneet selviytymään vertaistuki ja työt lähihoitajana. Tekeminen on vienyt katastrofiajatuksia kauemmas.

Tosiasia kuitenkin on, että pojan ongelmat ovat karkottaneet ystäviä myös Maijalta. Harva uskaltaa olla huumeita käyttävän lapsen äidin ystävä. Maija kuitenkin toivoo, että ihmiset kohtaisivat sekä huumeidenkäyttäjät että heidän läheisensä ihmisinä.

– Entiselle narkomaanille on todellinen itsetunnon kohotus, kun joku uskaltaa jutella. Siinä on kuitenkin tavallinen ihminen, jonka kanssa voi jutella aivan normaaleista asioista.

Tulevaisuus on yhä avoin. Hyvää on se, että kovat huumeet ovat jääneet, huonoa se, että motivoituminen kuntouttavaan työtoimintaan ja arkirutiineihin on yhä vaikeaa.

Tällä hetkellä perhettä auttaa se, että jatkon suhteen uskaltaa jo olla toiveikas.

Jos hyvin käy, vastoinkäymiset voi vielä joku päivä muuttaa voimavaroiksi. Näin Maija ainakin toivoo.

– Ehkä se on niin, että me kaikki, lapset ja minä, selviämme tästä vahvempina.

Maijan nimi on muutettu.