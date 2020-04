Kolmen lapsen äiti Tii, 29, hankki rintaimplantit: ”Äiti itki, koska oli niin onnellinen puolestani”

Tii, 29, kertoo, että rintaleikkauksessa käyminen on tuonut itsevarmuutta ja hyvää oloa. Positiivista palautetta saa toki myös ulkopuolelta. Erityisesti miehet huomaavat eri tavalla kuin ennen. Naisilta sen sijaan voi tulla pitkiä katseita, nainen myöntää.

Lappeenrantalainen kolmen lapsen äiti Tii Saarno-Talka haluaa hälventää kauneusleikkauksiin liittyviä ennakkoluuloja. Hänelle rintaimplantit ja huulitäytteet ovat tuoneet itsevarmuutta ja hyvää oloa.

Vuosi sitten lappeenrantalainen Tii Saarno-Talka, 29, nosti tililtään säästönsä, matkusti Helsinkiin ja meni rintaleikkaukseen. Samalla reissulla hän hankki huuliinsa täytteet.

Saarno-Talkalle kauneusoperaatiot toivat paljon hyvää mieltä, joka oli ollut kadoksissa pitkään.

– Aiemmin en pystynyt kävelemään edes peilin ohitse ilman, että tuli ikävä olo, Saarno-Talka kertoo.

Kolmen lapsen äiti haluaakin hälventää kauneusleikkauksiin liittyviä ennakkoluuloja.

Saarno-Talkan viesti on seuraava: itsensä hyväksyminen on tärkeää, mutta jos hyväksyminen vaatii vaikkapa silikonirintoja, antaa mennä vaan.

Taustalla koulukiusaamista

Epävarmuus omasta kehosta on ollut Tii Saarno-Talkan matkassa aina.

Omaa ulkonäköä ei ole ollut koskaan helppo hyväksyä, ei itsen eikä muiden.

– Olin ala- ja yläkoulun ajan se koulukiusattu, hammasraudat ja tukka sekaisin -tyyppi, joka mietti jo silloin, että kun kasvan isoksi, hoidat kaikki ulkonäköasiat kuntoon.

Positiivisen palautteen määrä kasvoi aikuisena, kun Saarno-Talka osallistui muutamaan missikisaan ja alkoi tehdä mallintöitä. Silti ajatus muutamasta korjaavasta toimenpiteestä ei jättänyt rauhaan.

Ajatus vain vahvistui, kun Saarno-Talka sai muutaman vuoden välein kolme lasta.

– Kun oli kolme lasta tehnyt, niin rinnat olivat menneet imetyksessä. En halunnut ajatella asiaa aamusta iltaan.

Vaikka omassa päässä päätös oli kypsynyt, leikkaukseen menosta oli silti vaikeaa kertoa lähipiirille, erityisesti äidille.

Pelko siitä, etteivät muut ymmärrä, oli kova.

– Kävi kuitenkin päinvastoin. Äiti itki, koska oli niin onnellinen puolestani. Hän on nähnyt, kuinka huonosti olen voinut. Se oli todella koskettavaa.

Rintaimplantit ja huulitäytteet eivät ole pelkkää pintaa, nainen sanoo. Kaikki eivät pysty hyväksymään itseään sellaisena kuin ovat, vaikka kuinka yrittäisivät.

– Toki minä itsekin kannustan muita olemaan tyytyväinen itseensä. Mutta jos se vaatii sitä, että haluaa tehdä itselleen jotain, niin sitten niin kannattaa tehdä.

Mikä on ”normaalia”?

HUS:n tukielin- ja plastiikkakirurgian osastonylilääkäri, plastiikkakirurgian dosentti Sinikka Suominen muistutti Ilta-Sanomissa aiemmin, ettei implantti koskaan ole pysyvä ratkaisu.

Niihin liittyy pitkäaikaisongelmia, ja implantti saatetaan joutua vaihtamaan elämän aikana useitakin kertoja. Esimerkiksi epäsymmetrian korjaus pyritään toteuttamaan ensisijaisesti omalla kudoksella, muotokorjauksin ja rasvansiirroilla.

– Lähes kaikilla naisilla on hieman erikokoiset rinnat. Kuppikoon verran on aivan normaali puoliero.

Myös pienet rinnat ovat täysin normaalit, Suominen sanoo.

– On tärkeää ymmärtää, että pienirintainenkin on nimenomaan normaali, ei mitenkään poikkeava. Rintojen koko ja muoto on synnynnäisesti hyvin vaihtelevaa ja saattaa muuttua elämän varrella, painon muutosten tai raskauksien myötä.

Hyvää mieltä myös liikunnasta

Tyytyväisyys ulkonäöstä heijastuu kaikkeen, Tii Saarno-Talka kertoo. Mieli on nykyään huomattavasti parempi kuin aikaisemmin.

– On jotenkin helpompaa olla itsensä kanssa, nainen kuvailee.

Saarno-Talka satsaa hyvään mieleen myös liikkumalla ja syömällä terveellisesti. Kolmen lapsen äiti treenaa yksin ja yhdessä lastensa kanssa yleisurheillen, tanssien ja poikkeusajan jälkeen myös kuntosalilla käyden.

– Meidän perheessämme terveelliset elämäntavat tulevat kuin luonnostaan. Niistä ei tarvitse mitenkään stressata.

Liikunnallinen arki ja terveellisesti syöminen on koko perheen juttu.

– Kun toiset mummot tuovat kaupasta Kinder-munia, meillä herkutellaan pilkotuilla appelsiineilla.

Vaikka asiat ovat nyt hyvin, ihmismieli on kummallinen, Saarno-Talka myöntää.

Vaikka hänen kohdallaan rintaleikkauksessa käyminen on parantanut elämänlaatua, täysin vapaa Saarno-Talka ei siltikään ole ulkonäköpaineista.

Kun vartaloaan on muokannut jo kerran, kynnys seuraavalle toimenpiteelle saattaa laskea.

– Sitä alkaa miettiä, että mikäs tämä tämmöinen juttu onkaan. Kauhea kaksoisleuka tai muuta vastaavaa. Itsestään löytää vain lisää virheitä. Sitten pitää vain pysäyttää omat ajatukset.