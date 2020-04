Miran lapset puhuvat kolmea kieltä – näin se vaikuttaa perheen arkeen

”Meille lasten monikielisyys ei ole koskaan ollut tavoite itsessään, vaan siihen on ajauduttu olosuhteiden vuoksi. Ympärillä on ollut aina paljon muitakin kaksi- ja monikielisiä perheitä, joten se on tuntunut ihan normaalilta”, Mira sanoo.

Lasten kasvaminen monikieliksi ei suju itsestään, mutta se on myös antoisaa ja hauskaa: perheessämme kaikki opettavat toinen toisiaan, kertoo Mira Jalomies.

”Kolme kieltä on pienelle lapselle kyllä aivan liikaa”, totesi varhaiskasvatukseen ja lasten kielenkehitykseen perehtynyt sukulainen meille vuosia sitten.

Isku osui ja satutti. Olimme pilanneet heti kättelyssä kaiken!

Asuimme Espanjassa, paikassa, jossa espanja oli yleiskieli ja katalaani tavallisin käyttökieli. Minä puhuin siellä syntyneelle esikoisellemme tietysti suomea. Suomalais-italialainen mieheni puhui espanjaa – joka ei ole hänen äidinkielensä, mutta jota hän sujuvasti osaa – jotta lapsen olisi helpompi solahtaa paikalliseen yhteisöön. Katalaanista huolehtivat kaverit ja päiväkoti.

Muutaman vuoden ikäinen lapsi vastasi sillä kielellä, millä hänelle juteltiin. Hän tuntui hallitsevan tilanteen hienosti, mutta ehkä vain kuvittelimme niin. Jospa sukulainen tiesi paremmin.

Monikielisyys vaatii jatkuvaa panostusta, mutta siitä on ollut valtavasti iloa ja hyötyä koko perheelle. Meillä kaikilla on espanjan-, suomen- ja englanninkielisiä ystäviä ja sukulaisia.

Muutimme Brasiliaan. Ekaluokkalaisen koulukieli vaihtui katalaanista englanniksi ja portugaliksi ilman suurta draamaa.

Kuopuksen puhumaan opettelu oli sen sijaan hirveää kuultavaa. Suomen, espanjan ja portugalin äänteiden, tavujen ja vähän sinnepäin -sanojen sekamelskasta saimme selkoa vain me vanhemmat – ja lähinnä arvailemalla.

Ensimmäistä kertaa monikielisyys arvelutti; tästähän meitä vähän niin kuin varoitettiin.

Portugali jäi lopulta kertakäyttötavaraksi, joka unohtui, kun muutimme Malesiaan. Kolmivuotias kuopus aloitti englanninkielisen päiväkodin täysin ummikkona, ensimmäiset kuukaudet vain elehtien ja ilmeillen. Sitten sanat alkoivat tulla, yhä selkeämmin joka kielessä.

Nyt neljä vuotta myöhemmin hän on ekaluokkalainen, joka juttelee sujuvasti kolmella kielellä, vaikka englanti sujuukin helpoiten.

Uskaltaisikohan jo huokaista?

Kuopuksella kielten oppiminen on ollut hitaampaa ja työläämpää kuin veljellään. Nyt lasten koulukieli on englanti, mutta jonain päivänä se voi olla espanja tai suomi.

Kotona kaikki jatkuu niin kuin aina ennenkin. Mies keskustelee espanjaksi lasten kanssa ja minä suomeksi kaikkien kanssa. Keskenään lapset käyttävät espanjaa – en tiedä, miksi juuri espanjaa.

Välillä kommunikointimme toki lipsahtaa hirveäksi sekakieleksi. Joskus repsahdan, enkä jaksa vahtia, että minulle vastataan joka ikinen sana suomeksi.

On ollut aikoja, jolloin kummankaan lapsen suusta ei ole tullut kotona yhtäkään kokonaista lausetta puhtaasti vain yhdellä kielellä. On keksitty omia sanoja ja lisäilty suomalaisia päätteitä englantiin.

Ylivoimaisesti helpointa olisi antaa lasten pälättää mitä haluavat.

Mutta ei tulisi mieleenkään luovuttaa. Niin paljon töitä on jo tehty. On raahattu hyllymetreittäin kirjoja ja sarjakuvia Suomesta ja Espanjasta, ja niitä on luettu niin, että korvista tursuaa. Lastenohjelmia, elokuvia ja dokumentteja vuorotellaan eri kielillä. On täytetty tehtäväkirjoja ja tankattu kielioppia.

Aina kun joku väittää, että lapset oppivat kielet ihan itsestään ja automaattisesti, tekisi mieli tinttaista.

Jos nimittäin jotain olen tässä vuosien mittaan oivaltanut, niin sen, että sujuvan kielitaidon oppiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on ikuisuusprojekti, jossa ei saisi hetkeksikään herpaantua, ja josta voisi aina suoriutua paremmin.

Mutta tukevasti plussan puolella ollaan. Olen saanut kehuja siitä, miten hyvin lapset ovat oppineet suomea, vaikka eivät ole asuneet maassa päivääkään. Jostain syystä kukaan ei ole hoksannut kehua puolisoani, joka on jaksanut puhua kaikki nämä vuodet espanjaa, vaikkei se ole hänen äidinkielensä. Sen sijaan on aidosti ihmetelty: mikset ole opettanut lapsille myös italiaa?

Koulukieli englanti jyrää nyt kaiken alleen. Isompi, seiskaluokkalainen, hallitsee sen jo paremmin kuin moni natiivi – ja ylivoimaisesti sujuvammin kuin kukaan muu meidän perheestä. Nuorempi kirii hyvää vauhtia perässä.

Suomi ja espanja eivät yllä samalle tasolle, mutta niin sen täytyy nyt mennä.

Silti lomat Espanjassa ja Suomessa tulevat aina enemmän kuin tarpeeseen. Muutaman hiljaisemman päivän jälkeen on hieno huomata, miten jokin vipu tuntuu naksahtavan lasten aivoissa toiseen asentoon, ja yhtäkkiä englanti ja sekakieli väistyvät.

Se, että voi jutella luontevasti niin suomen- kuin espanjankielisten ystävien ja sukulaisten kanssa, on mielettömän iso ilo.

Sparraamme toinen toisiamme. Lapsia opettaessa omakin kielitaito säilyy, ja kohenee. Jo vuosia lapset ovat korjanneet englannin ääntämystäni ja tulkanneet puhettani espanjaksi, kun omat taidot ovat pettäneet.

Nyt he koettavat paukuttaa päähäni koulussa opiskelemaansa mandariinikiinaa.

Sukulaisen sivallus ei ehkä osunutkaan maaliinsa. Tuntuu, että olemme onnistuneet sittenkin ihan hienosti. Vaikka toisaalta, projektihan on tietysti vielä kesken.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.