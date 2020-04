Miran ja Eetun suuret kesähäät vaihtuivat maistraattiin ja kahteen todistajaan – vanhemmat seurasivat suorana videolta

Koronatilanne vaikuttaa monen hääparin suunnitelmiin.

Kun laukaalaiset Mira, 29, ja Eetu, 28, kihlautuivat romanttisesti vuosi sitten järvenrannalla, ei heillä ollut pienintäkään aavistusta siitä, millaisessa tilanteessa koko maailma olisi heidän häävuonnaan.

Niinpä parin hääsuunnitelmat lähtivät lennokkaasti käyntiin.

– Kaikki varattiin hyvissä ajoin syksyllä, kutsutkin lähetettiin jo joulukuussa.

Tänä keväänä Mira ja Eetu ymmärsivät kuitenkin monen muun häitään suunnittelevan parin tapaan, etteivät juhlat ehkä tulikaan onnistumaan.

Parin kuunnellessa uutisia kokoontumisrajoituksista, häästressi nousi entisestään.

– Tilanteen epävarmuus ja häilyvyys konkretisoitui poikkeustilan julistamisen aikaan, ja tuolloin pohdittiin miten mahtaa häiden käydä, Mira sanoo.

Vanhemmat olivat vihkimisessä läsnä videopuhelun kautta

Stressi tilanteesta ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä Eetu sai eräänä iltana idean.

– Nyt kun kaikki on epävarmaa ja häilyvää, yhdestä asiasta olen varma. Haluan sinut vaimokseni nyt heti, Eetu sanoi ja ehdotti että pari ”karkaisi” vihille jo ennen vihkimistä.

Mira ja Eetu sanoivat toisilleen tahdon 3. huhtikuuta maistraatissa kahden todistajan läsnä ollessa samaan aikaan, kun toinen todistajista välitti videota Miran vanhemmille ja parhaalle ystävälle.

–Tilaisuus oli ihanan intiimi ja piristi kevättä todella paljon, Mira kertoo.

– Halusimme varmistaa avioliiton solmimisen vaikkei tulevaisuudesta muutoin olekaan varmuutta. Mies totesi, ettei tilanne ainakaan vie mahdollisuutta häneltä saada minut vaimokseen.

”Pyrimme pysymään rauhallisina ja seuraamaan tilannetta”

Rakastunut pari ei antanut muuttuneiden suunnitelmien latistaa tunnelmiaan, päinvastoin he olivat naimisiin karkaamisesta jopa innoissaan.

Maistraattivihkiminen ei estä kirkollista siunausta ja hääjuhlien järjestämistä. Tästä syystä kirkkoa ei olekaan vielä peruttu.

Tuore aviopari ei myöskään ole vielä peruuttanut elokuun alulle suunniteltuja hääjuhlia, joiden kokoluokka on noin 80–100 vierasta.

– Olemme varautuneet hääjuhlan siirtämiseen, mutta liikkeitä sen suhteen tehdään vasta kesällä. Hääjuhlat pidetään joko suunnitellusti tai sitten muutetaan suunnitelmia.

Toistaiseksi taloudellisilta tappioilta on säästytty, mutta myös niihin on varauduttu.

– Häävalokuvaaja on tarjonnut päivämäärän siirtoa. Varausmaksut on maksettu kuvaajasta ja hääpaikasta, eli jos menetämme jotain, niin hääpaikan varausmaksu, 500 euroa, on suurin ja mahdollisesti ainoa kuluerä.

Mira on huomannut kärsivällisen asenteen auttavan tilanteessa.

– Pyrimme pysymään rauhallisina ja seuraamaan tilannetta. Luotan siihen, että vaikka juhlat jouduttaisiin siirtämään, keksimme siihen yhdessä keinot ja organisointitaitoisena saamme järjestymään juuri haluamamme juhlat kun sen aika on. Joustavuus antaa mahdollisuuden stressata vähemmän!

Kirkkohäät peruuntuivat: ”Oikeastaan fiilis on aika helpottunut”

Heli, 23, kertoo päätyneensä perumaan syksyksi suunnitellut häät.

– Emme kihlattuni kanssa halunneet altistaa sukulaisia koronalle. Häät olisivat olleet syksyllä, jolloin rajoituksetkin varmaan hellittäisivät, mutta emme oikeastaan usko, että korona maagisesti katoaisi syksyyn mennessä.

Tällä hetkellä suunnitelmissa on suorittaa vihkiminen maistraatissa. Itse hääjuhla siirtyy ainakin vuodella.

– Taloudellisia kuluja ei onneksi tullut yhtään eli aika hyvillä mielin ollaan molemmat. Oikeastaan fiilis on ollut aika helpottunut. Häiden järjestäminen oli stressaavampaa kuin olimme kuvitelleet ja järkyttävän kallista.

Naimisiinmeno tarkoittaa Helille ja hänen kihlatulleen ennen kaikkea lupautumista toisilleen loppuelämäksi, ei isoja hääjuhlia.

– Kyllä tämä silti on pienoinen kompromissi, sillä olisimme halunneet kirkkohäät. Onneksi kirkkovihkimisen voi järjestää myös jälkikäteen.

Onko korona vaikuttanut sinun hääsuunnitelmiisi? Ota yhteyttä: taiga.hakkila@iltasanomat.fi.