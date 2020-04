5 lastenhuonetta, joissa säilytystilat on ratkaistu harvinaisen kauniisti

Suomalaiset kertovat, miten he ovat ratkaisseet lastenhuoneen säilytysongelmat kauniisti.

Nämä kuvat osoittavat, että lastenhuoneiden säilytysongelmat voi ratkaista myös esteettisesti.

Lastenhuoneen tavarakaaos on tuttu juttu kaikille lasten vanhemmille.

Kun huone pursuu leluja, tarvitaan säilytysratkaisuja, jotka mahdollistavat romun sulkemisen silmien ulottumattomiin aina niinä hetkinä, kun perheen pienimmät eivät leiki.

Kysyimme viideltä taidokkaalta sisustajalta, miten he ovat ratkaisseet lastenhuoneen säilytysongelmat.

Kauneimmat vaatteet esillä rekissä

– Meillä on lastenhuoneessa lipastot, joihin olemme erikseen hankkineet säilytyslokerot. Vetolaatikot on olleet tosi näppärät. Niihin on ollu helppo järjestää lapsen vaatteet kokojen mukaan, kertoo Johanna.

Laatikoiden sisällä olevat lokerikot ovat myös helpottaneet vaatteiden järjestyksen ylläpitämisessä, sillä niihin on saanut pystyviikattua vaatteet kivasti. Pystyviikkauksella vaatteet on helpompi löytää kiireessä.

Lastenhuoneessa arvostetaan myös kauniita asioita.

– Hyllyjen päälle saa kivasti koriste-esineitä näytille. Herkullisimpia vaatteita pidämme esillä säilytysrekissä.

Väriä ainaisen valkoisen sijaan

Emilia halusi lastenhuoneeseensa säilytysratkaisun, joka olisi yksinkertainen mutta näyttävä. Lisäksi hän halusi huoneeseen väriä ainaisen valkoisen sijaan.

– Arvostan huonekaluissa pitkäikäisyyttä ja ajattomuutta. Rakastan myös puuta materiaalina, ja sen sävy sopii hyvin yhteen vihreän seinän kanssa, tuoden pehmeyttä huoneeseen.

Vaatteet on aseteltu helposti saataville. Ne pysyvät siistissä järjestyksessä erikseen ostettujen lokeroiden avulla.

– Jokaiselle vaatekappaleelle on oma lokeronsa, Emilia kertoo.

Kaappi, johon mahtuu paljon leluja

Nelli halusi lastenhuoneeseen käytännöllisen mutta kauniin kaapin. Myös lapsen on helppo käyttää kaappia itse. Lelut saa sujautettua sinne sukkelaan.

– Kaappiin mahtuu paljon leluja. Kaappi on lisäksi kätevä, kun sen sai kätevästi seinään kiinni, ja alta pääsee helposti myös imuroimaan.

Keltainen katseenvangitsija

Niina esittelee kaapin, jota ei jokaisessa lastenhuoneessa tule vastaan. Keltainen kaappi on todellinen katseenvangitsija.

Visualisti-opiskelija kertoo, että kauniit lelut, kirjat ja suloiset tavarat saa esille kivasti käyttämällä vanhoja huonekaluja.

– Huonekalut voivat olla vähän erikoisia ja hassun mallisiakin. Maalaamalla kalusteet iloisilla sävyillä niihin saa omistajansa persoonallisuutta mukaan.

Niina suosii lastenhuoneen sisustamisessa sitä, että myös lapsi pääsee mukaan sisustamaan ja päättämään oman huoneensa väreistä ja tavaroista.

– Mitään suuria rahasummia ei kannata maalattaviin huonekaluihin tuhlailla, ettei kirpaise liikaa. Kirpparit ovat oivia paikkoja tehdä löytöjä lastenhuoneisiin.

Niina suosii lastenhuoneen säilytysratkaisuissa myös helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta.

– Liian hataria vanhoja ratkaisuja ei kannata laittaa huoneisiin ollenkaan. Kannattaa tarkistaa, että kaapit ovat turvallisesti seinässä kiinni.

Esteettinen säilytysjärjestelmä

– Meille tämä säilytysjärjestelmä valikoitui vuosia sitten osin esteettisyyden takia. Laatikot ovat hyvän kokoisia muuttuviin tarpeisiin. Sarjaa voi myös täydentää tarvittaessa. Lastenhuoneessa on myös saman sarjan penkki, joka kätkee meillä Legot sisälleen, Anu kertoo.