Neljä äitiä esittelee tatuointinsa – Mariliisin kuvan takaa löytyy koskettava tarina

Kysyimme naisilta tarinoita lempitatuointien takana. Kuvalla on usein yhteys tärkeimpään: omaan lapseen.

Tatuointi voi olla tapa koristaa kehoa tai kertoa jostakin itselle merkityksellisestä aiheesta.

Kysyimme neljältä suomalaisäidiltä, mitä heidän lempitatuointinsa merkitsevät.

Kuvien takaa paljastui monta koskettavaa tarinaa.

Kädestä löytyvät lasten nimet

Tiina kertoo, ettei pysy enää laskuissa kuviensa määrässä. Tatuointeja on kehossa kymmenittäin, ehkäpä 30.

Varsinaista suosikkia tatuointien joukosta Tiinan on vaikea valita, mutta kokonainen lempikäsi naiselta löytyy.

– Vasen käteni on lähes kokonaan tatuoitu. Siinä on minulle merkityksellisiä asioita, kuten kolmen lapseni nimet, äitini lempikukka, edesmenneen kummitätini lempikukka, ystävän kanssa otettu samanlainen tatuointi ja lapsuuteni lempilelu eli My Little Pony.

Tatuoinnin takana koskettava tarina

Mariliisin käsivartta koristaa tatuointitaiteilija Samuel Bomanin työ. Tarina kuvan takana on koskettava.

Ilta-Sanomille Mariliis kertoo saaneensa tietää jo odotusaikana, että esikoisella on Situs Inversus, tila, jossa sisäelinten sijainti on kuin peilikuva niiden normaalista sijainnista. Poika sairastaa myös Kartagenerin oireyhtymää, joka aiheuttaa muun muassa hengitystieongelmia.

– Minulta kysyttiin, haluanko tehdä abortin. Ei tullut kuuloonkaan.

Poikansa elämästä Mariliis kertoo sosiaalisessa mediassa avoimesti, jotta voisi antaa vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

Kädessä oleva kuva muistuttaa Mariliisia rankoistakin kokemuksista. Vierellä elää tällä hetkellä onneksi onnellinen pieni poika.

– Hän on maailman iloisin vauva, Mariliis kertoo.

Ruusut kuin kaksi kaunista lasta

Turkulaisella Mira Kalliolla on seitsemän tatuointia. Kahden lapsen äiti kertoo, että ihmiset ovat aina suhtautuneet hänen tatuointeihinsa ihaillen.

– Lempitatuointini on uusin ruusutatuointi. Ruusut kuvastavat kahta lastani ja ne ympäröivät infinity-tatuointia, jossa on päiväys kun tulin äidiksi. Ruusut ovat kauniita, kuten lapsenikin, Kallio kertoo.

Tatuoinnit keräävät kiitosta työssä

Jennin käsiä koristavat kukat, joita kolmen lapsen äiti rakastaa. Nainen kertoo huvittuneena olevansa kurja viherkasvien hoitaja. Elävät kasvit tuppaavat kuolemaan, mutta onneksi tatuoidut kukat pysyvät.

– Kukat ovat mustavalkoisia. Taustalla on ajatus siitä, että elämä ja minä itse olen sitten se väri, Jenni kertoo.

Nuorten ja lasten parissa työskennellessä, erityisesti lastensuojelussa, tatuoinneista on ollut vain hyötyä. Perheenäiti myöntää kuitenkin kohdanneensa myös ennakkoluuloja tatuoinneistaan.

– Monet, varsinkin miehet, ovat tutustuttuaan minuun hämmästyneet sitä, että omaan fiksun arvomaailman, moraalin ja olenkin syvällinen.