”Lapset tekevät naisten välille sellaisen railon, jota on vaikea korjata” – äidit ja lapsettomat avautuvat sanoja säästämättä

Elämänmuutokset muuttavat ihmistä ja myös ystävyyssuhteita. Kysyimme lapsen saaneilta äideiltä ja lapsettomilta naisilta, mikä ystävyyssuhteessa hiertää, kun elämäntilanne muuttuu.

Kun nainen saa lapsen, uusiksi ei mene pelkästään arki. Ajankäyttö muuttuu ja puheenaiheetkin yleensä vaihtuvat – ainakin aluksi.

Toisinaan käy niin, että lapsen myötä muuttuvat myös ystävyyssuhteet.

Kysyimme lapsettomilta ja lapsen saaneilta naisilta, minkälaisia ärsytyksenaiheita erilaiset elämäntilanteet ovat aiheuttaneet ystävyyssuhteissa.

Vastauksista voi lukea suuria tunteita, ikävää, surua, ymmärtämättömyyttäkin – puolin ja toisin. Ei ole pieni juttu, kun tuntuu, että ystävä muuttuu tai katoaa ja yhteys katkeaa.

Kokosimme vastauksista yhteen molemmat puolet, kaunistelematta. Ehkä toisen tilanteen ymmärtäminen paremmin voi vielä palauttaa katkenneen yhteyden.

”Äitiys ei voi olla ainoa rooli”

– Äidiksi tuleva ystävä olettaa loputonta venymistä, ymmärtämistä ja tukemista tarjoamatta samaa vastavuoroisesti.

Tulevat äidit hokevat mantran lailla, kuinka itsestä ei tule sitä kotiin lapsen kanssa jäävää mamia, jonka elämän koko sisältö täyttyy kaikkeen lapsiin liittyvästä. Kuinka edelleen nähdään kuten ennenkin ja aikaa kyllä riittää. Jep. Jokaisen kohdalla tapahtuu päinvastoin.

Tapaamiset pitää sopia kuukausien päähän ja silloinkin äidin ehdoilla juuri tietyn aikaikkunan sisään heidän luonaan. Keskustelun pääsisältö pitäisi olla tässä lapsessa ja sen ihastelussa.

Kun itse vaihdat puheenaihetta johonkin muuhun, äiti ei tunnu olevan kykenevä vastavuoroisesti olemaan kiinnostunut toisen asioista. Tai ylipäätään muusta kuin lapsiteemaisista aiheista.

”Ystävyyssuhteet muuttuvat usein huomattavasti sen jälkeen, kun tulee perheenlisäystä”, kertoo yksi.

Kun äidillisen kaverin saa vihdoin lukuisien sovittelujen jälkeen viinilasilliselle keskustaan, on tasan kaksi tuntia aikaa. Sitten äidin täytyy lähteä takaisin kotiin syöttämään tai nukuttamaan vauvaa. Ja sen kahden tunnin aikana äitikaverilla on yksi ainoa puheenaihe: lapsi.

Jos tapaatte äidin kotona (koska lapsettomalle käy kaikki), mikään ei ärsytä niin paljon kuin se, että kun pitkän tauon jälkeen saa vihdoin viettää aikaa ystävää nähden, keskeytykset katkovat senkin. Äiti ei ehdi kuunnella tai sanoa yhtä ainoaa ehyttä virkettä, koska lapset pyörivät jaloissa tauotta.

Äitiys muuttaa, ymmärrän sen. Mutta äitiys ei voi olla ainoa rooli – jotakin, johon hukkuu ja kadottaa oman itsensä.

Sain lapsen – minua ei enää kutsuttu mukaan

– Olin täyttänyt 24 vuotta kun tulin ensimmäisen kerran raskaaksi, eikä ystäväpiirissäni ollut muita lapsia. Olin onnellinen ja yllättynyt, kuten olivat ystävänikin. Eräs ystäväni itki osin liikutuksesta, mutta kertoi myös surusta mitä koki siitä, että en olisi enää osa tyttöporukkaa. Vakuuttelin toisin, mutta niinhän siinä kävi.

Koin valtavaa ulkopuolisuuden tunnetta, kun joskus harvoin tuli hetki, että olisin päässyt tai jaksanut lähteä ulos. Minua ei enää kutsuttu mukaan, eikä muilla ollut juuri sillä hetkellä aikaa.

En ollut enää osa niitä viestiketjuja että minua muistettaisiin. Toivon, että olen pystynyt itse paremmin huomioimaan tämän asian, kun kukin on vuorollaan ollut samassa tilanteessa.

Uusi elämä on yhtäkkiä ainoa oikea elämä

– Kokemukseni mukaan ystävyyssuhteet muuttuvat usein huomattavasti sen jälkeen, kun tulee perheenlisäystä. Yhteistä aikaa on vaikea löytää, aikaisemmat yhteiset aktiviteetit eivät enää kiinnosta, puheenaiheet muuttuvat.

Ymmärrän uuden elämäntilanteen tuomat muutokset tiettyyn pisteeseen saakka, mutta joskus ystävä tuntuu muuttuvan täysin eri persoonaksi lasten saannin jälkeen. Pahinta on, jos uusi elämä on yhtäkkiä myös ainoa oikea elämä. Kerran lapsen saanut ystäväni jopa totesi minulle, että kyllä minäkin vielä saan saman kuin hän. En ollut koskaan ilmaissut hänelle haluavani lapsia.

”Kerran lapsen saanut ystäväni jopa totesi minulle, että kyllä minäkin vielä saan saman kuin hän. En ollut koskaan ilmaissut hänelle haluavani lapsia.”

Kun lapseton valittaa väsymystään...

– Eniten ärsyttää se, että lapseton valittaa, että on väsynyt, kun nukkui vain kuusi tuntia viime yönä. Siinä kohtaa ajattelee, että jaa. Tervetuloa minun elämääni.

Olen väsynyt, koska olen valvonut viisi yötä putkeen ja nukkunut viitenä yönä sen verran, mitä ihminen nukkuu normaalisti yhtenä yönä. Viimeisen kuukauden olen nukkunut neljä tuntia yössä. Että teepä itse sama ja huolehdi vielä päivät sairaasta lapsesta.

Lisäksi ärsyttää, jos ystävän kanssa on sovittu, että tavataan ja tämä alkaa juuri ennen tapaamista muuttamaan suunnitelmaa, eli paikkaa tai aikaa. Tapaaminen ei välttämättä käykään sitten, kun on se lapsi.

”Lapsen saanut puhuu ainoastaan lapsista”

– Se on ikävää, jos lapsen saannin jälkeen ei pystytä puhumaan enää mistään muusta. Jos vaikka kaveriporukka kokoontuu, ja äidiksi tullut ei pysty huomioimaan keskusteluissaan lapsettomia. Se on ehkä sellaista tahatontakin ulos sulkemista, jos keskusteluihin valitaan koko ajan puheenaihe, johon osa ei voi sanoa mitään. Myös ne ihmiset ärsyttävät, jotka hankkivat lapsia, mutta valittavat niistä sen jälkeen koko ajan. Ei ole lasten edun mukaista, jos äiti puhuu ainoastaan siitä, miten kamalaa lapsen kanssa on. Ja pahimmillaan niin, että lapsi seisoo metrin päässä.

Lapsen rytmiä ei ymmärretty

– Kavereiden saattoi olla vaikea ymmärtää, miten rytmitettyä elämä oli. En siis välttämättä voinut lähteä kovin nopeasti liikkeelle, sillä piti huomioida, koska oli lapsen ruoka-aika, uniaika ja niin edelleen. Tämä on edelleen asia, jota kaikki eivät välttämättä käsitä. 4,5-vuotiaan kanssa ulos lähtemiseen saattaa liittyä vaikkapa useammat raivarit ja jäähyt, ennen kuin olemme saaneet edes vaatteet päälle. Onneksi ihmiset odottavat harvemmin ketään minuutilleen saapuvaksi.

”Usein äidit vain katoavat lapsen saamisen jälkeen”

– Kun kaveri saa lapsen, koko maailman tulisi pyöriä jälkikasvun ympärillä. Lapsen saanutta äitiä itsekkäämpää tyyppiä ei tästä maailmasta löydy!

Lapsen saanut kaveri ei tietenkään jousta, joten tapaamisenne järjestetään aina lapsiperheen aika- ja paikkatoiveiden mukaan. Lapsen saanut kaverisi myös vaatii, että yhtäkkiä sinunkin tulisi olla kiinnostunut lapsista, vaikka olet koko elämäsi ajan ollut kiinnostunut kaikesta muusta. Joudut siis näyttelemään kiinnostunutta, vaikka lapset eivät oikeasti kiinnosta – eivät, vaikka lapset olisivatkin tärkeän ystäväsi lapsia.

Jos olisin älynnyt ajoissa, olisin valinnut ystäväpiiriini enemmänkin lapsettomia ihmisiä. Lapset nimittäin tekevät naisten välille sellaisen railon, jota on vaikea korjata. Toisaalta, onnekas on se, joka saa pidettyä ystävyyden äitiin ylipäätään kasassa. Usein äidit vain katoavat lapsen saannin jälkeen. Tavallaan ymmärrettävää, mutta tuntuuhan se kurjalta, että vuosikausien ystävyys ei äideille yhtäkkiä merkitsekään mitään.

Miesten ystävyyteen lasten hankkiminen ei vaikuta. He säilyttävät yhä oman elämänsä ja kiinnostuksenkohteensa lapsista huolimatta. Naiset taas muuttuvat täysin.

”Eniten ärsyttää se että lapseton valittaa, että on väsynyt, kun nukkui vain kuusi tuntia viime yönä”, kertoo yksi vanhemmista.

Satuttaa, jos lapseton sanoo, että tämä on oma valinta

– Ulkopuolisuus ja yksinäisyys pienen lapsen kanssa voi olla todella hajottavaa. Jos vanhempi jää ulkopuolelle, se voi sattua todella paljon. Kyse on myös vapaudesta. Lapseton voi lähteä minne tahansa, jos haluaa, pienten lasten kanssa et pysty tai et jaksa. Univelassa omien hetkien vähyys voi tuntua joskus todella raskaalta.

Sattuu vielä enemmän, jos lapseton sanoo, että olet tehnyt omat valintasi, älä valita. Kaikki kaipaavat omaa aikaa ja se on inhimillistä. Siitä ei tulisi syyllistää.

Lapsi on hirviö, mutta ystävä olettaa, että rakastat

– Äidit kuvittelevat, että kaikki rakastavat heidän lapsiaan, vaikka lapset olisivat hirviöitä. Oletus kyläillessä on myös, että lapset saavat metelöidä ja keskeyttää ystävien välisen keskustelun jatkuvasti niin, ettei keskustelusta tule enää mitään. Olen nähnyt kaikenlaisia perheitä: niitä, joissa lapset kiljuvat ja hakkaavat kattiloita, kun aikuiset puhuvat, ja se on vanhempien mielestä ihan ok. Sitten on perheitä, joissa lapselle sanotaan, että odota vuoroasi, aikuisilla on juttu kesken. Näissä perheissä lapselta kyllä kysytään aikuisten lopetettua keskustelunsa, mitä hän oli sanomassa.

Kaverit jatkoivat jokaviikkoista bilettämistä

– Olen kaveriporukassamme ainut, jolla on lapsi. Olemme täysin erilaisissa tilanteissa. He jatkavat jokaviikkoista bilettämistä, eivätkä aina ymmärrä, etten voi lähteä juhlimaan enää samalla tavalla kuin ennen. Tästä on seurannut loukkaantumisia, kun en ole aina päässyt mukaan kaikkiin rientoihin.

Kahdenkeskistä aikaa ei ole

– Kun paras kaverini sai lapsia, ärsyttävintä oli, että kahdenkeskistä aikaa ei ollut. Kun kyläilimme toistemme luona, lapset olivat keskiössä. Oli aika, jolloin en vuoteen tiennyt mitä ystävälleni kuuluu, koska lapset veivät aina huomion. Puhuimme sitten kasvotusten tai puhelimessa. Ärsyttävintä oli kuitenkin parhaan kaverini läsnäolon puute. Kun näimme kaupungilla, hän oli niin hurmioitunut vapaa-ajasta ilman lapsia, että ei kiinnostunut keskusteluistamme, vaan säntäsi liikkeistä toiseen ostovimmaisena.

Ystävä sai lapsia ja katosi

– Ennen lapsia ystävyytemme oli ihanaa mutta aika vaativaa: ystäväni kaipasi paljon yhteistä aikaa, pitkiä puheluita tai tuntien viestittelyä. Hän oli kaveripiiristäni se, joka eniten tarvitsi seuraa lounaalle, kahville, leffaan, baariin, milloin mihinkin. Perheen perustamisen jälkeen yhteydenotot ja viesteihin vastaaminen harvenivat radikaalisti, mitä pidin täysin normaalina ja ajattelin, että myöhemmin hän tulee kaipaamaan vielä vanhoja ystäviäänkin. Olin väärässä. Lapset kasvoivat, ja yhteydenpito jäi hänen puoleltaan joulukorttiin, jossa jälkeläiset poseerasivat tonttulakeissa. Ymmärsin, että aikoinaan hyvin tiivis ystävyytemme liittyi osin siihen, että hän ei vain osannut olla yksin.

Iso kuilu elämäntilanteissa

– Lapsien saaminen ja siihen liittyvät haasteet ensin keskenmenoineen, sitten keskosuuden kokemisineen, reflukseineen, korvatulehduskierteineen, syömisongelmineen, aistiyliherkkyyksineen, adhd-epäilyineen ja asperger-epäilyineen ovat imaisseet minut niin sisäänsä, että tuntuu, että olen osittain hukannut itseni ja myös ystäväni.

Minulla on muutamia lapsettomia ystäviä, ja kun harvoin näemme, on minulla tarve purkaa sydämeltäni meidän arkeemme liittyviä asioita. Ne liittyvät suurimmaksi osaksi lapsiin, joten lapsettomien ystävien seurassa tunnen syyllisyyttä, että jauhan vain lapsista. Eniten surettaa yhteydenpidon puute ja iso kuilu elämäntilanteiden erilaisuudessa.

Suurimman tuen koen tässä elämänvaiheessa saaneenikin vertaistuesta eli ihmisistä, jotka voivat samastua elämäntilanteeseen ja sen haasteisiin.

Lapseton ei mukamas tiedä mitään elämästä

– Kun ystävät saavat lapsia, rivien välistä voi hyvin usein lukea, että ihminen, jolla ei ole lapsia, ei voi tietää mitään elämästä. Lapsettomien murheet ovat perheellisten mielestä aina heidän murheitaan pienempiä.

Äitien seurassa on vaikea olla. Äidin pää nimittäin pyörii lapsen jokaisen liikkeen mukana, eikä ystävä enää näe eikä kuule muuta kuin oman lapsensa. Joskus olen kertonut äitiystävilleni höpöjuttuja vain testatakseni, kuuntelevatko he.

Ja vielä yksi juttu: ne rumat Gore-Tex-vaatteet! Eikö enää mihinkään muuhun voi pukeutua, jos on äiti?

Onko sinun ystävyyssuhteesi muuttunut tai katkennut, kun toinen on saanut lapsen? Miten se kävi? Vai onko ystävyys jopa syventynyt, vaikka toinen on astunut uuteen elämänvaiheeseen ja toinen ei? Jatka keskustelua alla kommenteissa!