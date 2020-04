Pikkupoika katseli kaupassa vierasta miestä ja lausui äidille sanat, joita varmasti kukaan ei odottanut: ”Oli pakko vaihtaa kassaa”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Poikani oli 3- tai 4-vuotias. Olimme kaupan kassalla, olin ostamassa mämmiä. Hän piti mämmiä käsissään ja ihmetteli: ’Äiti, miksi sä ostat kuravelliä?’”

Tiina

”Pikkukoululaisilla oli aiemmin läksynä opetella ulkoa raamatunkertomuksia. Kerroin läksynä olleen pääsiäiskertomuksen ja muistin asian niin, että Jeesus vei opetuslapset ravintolaan ja tilasi lammasta ja viiniä. Kotiin tuli palautetta.”

Niinpä

”Poikani oli nelivuotias, kun kassajonossa tuumasi takana olevasta miehestä: ’Kato äiti, toi näyttää ihan viemärirotalta.’ Oli pakko vaihtaa kassaa.”

Minä seinäjoki

”Veljen 4-vuotias tytär oli saunassa miesten kanssa. Naiset olivat tuvassa ruokaa laittamassa, kun tyttö tuli saunasta. Hän naisille kertomaan saunakokemuksiaan: ’Meidänpä isällä on pienin pippeli, mutta suurimmat munat.’”

malla

”Olimme saunassa kolmivuotiaan Mikon kanssa. Suihkussa Mikko sanoi: ’Isilä on pippeli, Mikola on pippeli.’ Sitten pieni hiljaisuus ja: ’Äitilä on hiukset.’ Jostain syystä älliä tuli aina vain yksi.”

Tiina

”Mieheni oli kaupan kassalla jonottamassa. Edellä oleva lapsi katseli pitkään miestäni ja tokaisi äidilleen: ’Kato äiti tossa on iskä!’ Oli siinä miehellä selittämistä, että en ole, vaan olen varmaan iskän näköinen.”

Kaksoisolento!

”Kolmevuotias lapsenlapseni jutteli pihalla tarhatädin kanssa, joka kertoi, että hänellä oli hirveä hätä ja pitäisiköhän lähteä vessaan. Vastaus: ’MIETI ITSE.’”

pissi

”Olimme taannoin perheemme kanssa automatkalla ja pysähdyimme isolle huoltoasemalle. Kävin poikani Ollin (4 v.) kanssa miestenhuoneessa. Siellä oli yksi pisuaari, joka oli selvästi alempana kuin muut, tarkoitettu lapsille. Kun tulimme pois miestenhuoneesta, Olli sanoi suureen ääneen: ’Isä, tuolla WC:ssä on pisuaari, joka on niille, joilla on pitkä pippeli.’”

Häkeltynyt

”Pieni Silja-tyttö opetteli juomaan mukista. Hän otti kiinni mukin kyljestä, jolloin muki useasti luisti kädestä. Neuvoin, että ota kiinni korvasta. Silja katsoi minua pitkään ja otti kiinni omasta korvasta ja yritti juoda yhdellä kädellä pitäen mukin kyljestä kiinni. Ilmeisesti olisi pitänyt neuvoa tarkemmin.”

Kyllä isi osaa neuvoa...

”Poikani sai aikanaan eskarissa tehtävän, jossa nimettiin pihan pikkulintuja. Erityisesti kaksi lajia jäi mieleen: puntulkku ja taliainen.”

Bumba