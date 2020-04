Saaran mies joutui vankilaan – lapsen toteamus kassajonossa sai aikaan hämmentyneitä katseita

Saara on elänyt vangin vaimon elämää hieman yli vuoden. Alkusokki on vaihtunut pärjäämiseen. Tästäkin selvitään.

Oli vuoden 2019 alku, ja uusmaalaisen Saaran perheen elämä teki täyskäännöksen yhden päivän aikana.

Poliisit pysäyttivät perheen auton ja ottivat mukaansa silloin 36-vuotiaan Saaran aviomiehen. Tilanne tuli täytenä yllätyksenä, ja alkusokkia lisäsi se, että mies lähti viranomaisten matkaan siltä seisomalta.

Kymmenen vuotta avioliitossa ollut pariskunta ei saanut tavata toisiaan kolmeen kuukauteen. Tilanne oli tietenkin kriisi myös perheen lapsille. Saaralla on kuusi lasta, joista kolme yhdessä nykyisen aviomiehen kanssa.

– En ollut ajatellut, että kaikki muuttuisi näin radikaalisti, yks kaks. Lapset erilaisine tarpeineen jäivät nyt minun vastuulleni.

Saaran aviomiehen pidätys oli kriisi myös perheen lapsille.

Tilanne oli raskas, ja tunneskaala alkuviikkoina aikamoinen. Sydäntä särkeviä olivat myös lasten kysymykset: minne isä on mennyt?

– Saimme onneksi apua kriisityöntekijöiltä, jotka neuvoivat, miten lapsille kerrotaan asiasta. Pienet lapset luulevat herkästi, että asia on heidän vikansa. Heille kerrottiin asiasta siis vain vähän, mutta niin, etteivät he syyllistäisi itseään.

Kriisikeskus tuki myös siinä, miten lasten kanssa kannattaa jatkossa toimia. Tärkeää oli, että lapset saivat mahdollisuuden puhua asiasta avoimesti ja käydä kriisiä läpi vaikkapa leikkien avulla.

– Alussa tuli erikoisiakin tilanteita, kun lapsi saattoi sanoa kaupan kassajonossa, että isä on vankilassa. Kyllä siinä kohtasi hämmentyneitä ilmeitä, Saara kertoo.

Pääosin ihmiset suhtautuivat kuitenkin uutiseen ymmärtäväisesti. Saara päättikin puhua tapahtuneesta avoimesti lähipiirin lisäksi niille, joiden kanssa perhe oli tekemisissä lasten koulun ja päiväkodin puolesta.

Aivan kaikki kohtaamiset eivät menneet hyvin.

– Kerran kouluterveydenhoitaja melkein lyyhistyi kuullessaan tilanteesta. Jo silmistä näki, mitä hän ajatteli. Ulkopuolisten ei kuitenkaan tulisi jättää vangin leimaa perheeseen ja lapsiin, Saara muistuttaa.

Vaikeiden kohtaamisten vierellä auttoivat rakkaiden ystävien sanat, jotka yhä liikuttavat. Läheiset vakuuttivat naiselle, että tästä selvitään – yhdessä.

– Kukaan ei ole kääntänyt meille selkäänsä, Saara sanoo kiitollisena.

Vaikka perhe on jo selvinnyt alkujärkytyksestä, selvää on, että elämä on muuttunut täysin aiemmasta.

Kun ennen työt jaettiin kotona vanhempien kesken, on Saaran täytynyt opetella aikaisemmin miehelle kuuluneita töitä, kuten autonhuoltoa ja pihatöitä. Aluksi rutiinit luontuivatkin kuin pakotetusti, zombiemaisesti. Selvittävä oli, vaikka huoli painoi mieltä. Sitten uusi arki alkoi rullata paremmin.

– Ihminen tottuu kaikenlaiseen. Nykyään teen sen minkä voin ja jätän loput tekemättä. Onneksi on Google ja ystävät, jotka ovat tarjonneet apuaan.

Yksi arkea eniten rasittavista tekijöistä on tiukentunut rahatilanne.

Saara on kotona lasten kanssa, ja miehen tulot ovat pienet. Opiskeleva ja töitä tekevä vanki saa palkkaa 3,01–4,29 euroa per arkipäivä. Mies saa myös niin sanottua makuurahaa 1,60 euroa jokaiselta päivältä.

– Kuukaudessa tuo ei riitä kuin nippanappa hygienia- ja pyykinpesutarpeisiin. Moni vanki, myös minun puolisoni, saa siis rahallista avustusta kotoa.

Viimeiseen vuoteen on mahtunut monenlaisia tunteita, mutta Saara on pysynyt päätöksessään pysyä miehensä tukena. Ajatus ei ole muuttunut, vaikka mies kertoi vangitsemisensa alussa, ettei oleta automaattisesti vaimonsa pysyvän tämän rinnalla.

Saaralle mies on kuitenkin yhä se sama ihminen, johon hän on rakastunut. Ei vanki, ei rikollinen, vaikka tapahtunutta ei voi muuksi muuttaa.

– On tärkeää muistaa, että myös vangin sisällä on ihminen. Ihminen, joka on rikki tai jota on satutettu, ja joka on voinut tästä syystä ajautua tiettyihin tekoihin. Kaikki ei ole niin yksioikoista, Saara sanoo.

Vankilassa on leikkihuone, jossa perhe tapaa.

Yhtä pitävä perhe tapaa tavallisesti kaksi kertaa viikossa, mutta poikkeusaikana tapaamisiin ei ole mahdollisuutta.

Vankilassa on lapsille leikkihuone, jossa isä saa olla lastensa kanssa noin tunnin kerrallaan. Myös vanhemmat tapaavat samassa tilassa, mutta heillä ei ole lupaa koskettaa toisiaan.

– Se tuntuu pahalta, sillä toista kaipaa.

Onko avovankila tai mahdollinen koevapaus joskus mahdollista, sitä perhe ei vielä tiedä, mutta mielessä on kuitenkin jo aika, jolloin koko joukko saisi olla enemmän yhdessä.

Saara haaveilee kokkaavansa miehelleen tämän vapauduttua herkkuruokaa, jota vankilasta ei saa, ja lapset puhuvat ajasta, jolloin ”isi tulee kotiin”.

Parempi tulevaisuus siintää miehenkin mielessä. Hän on sitoutunut yhteiseen tulevaisuuteen.

– Olemme päättäneet, ettei elämä mene siihen, mitä se oli aikaisemmin. Haluamme elää elämää yhdessä ja keskittyä lapsiimme ja töihin.

Saara saa voimaa luonnosta ja lapsistaan, jotka auttavat palauttamaan tähän hetkeen.

Uteliaita ulkopuolisia Saara haluaa muistuttaa, että kuten me kaikki, myös vanki haluaa yleensä jättää menneet taakse, eikä puhua aiemmista virheistään. Ihminen puhuu yleensä itse, jos haluaa kertoa asiasta.

Saara katsoo tulevaan positiivisesti.

Vaikeina hetkinä hän hakee voimaa luonnosta. Myös lapset auttavat aikoina, jolloin mieli harhautuu miettimään menneitä tai tulevia.

– Vaikka päivässä olisi monta kyyneltä, lapset palauttavat takaisin juuri siihen hetkeen mitä eletään. Heidän avullaan on helppoa olla juuri tässä ja nyt.

