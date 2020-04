Perheenäiti Mira asui Espanjassa 13 vuotta – näissä arkisissa asioissa ero Suomeen on selvä

Espanjassa perheaika on rentoa yhdessäoloa. Kesällä oleillaan rannalla.

Espanjassa perhe menee kaiken muun edelle. Perheen kanssa oleminen on ennen muuta rentoa yhdessäoloa ja osa sosiaalista elämää.

1. Espanjassa lapset saavat aina positiivista huomiota

Ensimmäiset kuusi vuotta elin Espanjassa paikallisten silmissä liki näkymättömänä. Sitten vauvavatsani alkoi kasvaa.

Yhtäkkiä puolitututkin pysäyttivät kadulla, kyselivät vauvan sukupuolta ja syntymäajankohtaa – molemmat seikat ovat Espanjassa ehdottomasti yleistä, julkista faktaa. Ja kun vauva oli vaunuissa, samat vastaantulijat seisahtuivat niiden ääreen lirkuttamaan.

Espanjassa lapset ovat huomion keskipisteitä mutkattomalla ja luontevalla tavalla.

Otitpa lapsesi mukaan mihin tahansa, kukaan ei mulkaise pahasti.

Ja lapset todella otetaan mukaan joka paikkaan.

Espanjassa lapset ovat tervetulleita joka paikkaan.

Perheaikaa ja omaa aikaa ei erotella niin kuin Suomessa. Vapaa-aika on perheaikaa! Miltei kaikki tapahtumat, juhlat ja illalliset on tarkoitettu koko perheelle. Kukaan ulkopuolinen ei olkaansa hetkauta, vaikka tenavat käyttäytyisivät – suomalaisesta näkövinkkelistä – kuinka villisti ja kurittomasti tahansa.

Sunnuntaisin voi olla vaikea sopia treffejä espanjalaisten kanssa, sillä sunnuntait ovat erityisiä perhepäiviä. Tavallista on kokoontua pitkälle lounaalle isolla porukalla; perheeksi kun lasketaan myös tädit, serkut ja muut sukulaiset.

2. Espanjalaislapset eivät ole koskaan yksin

Hieman hirvitti laittaa oma 1-vuotias espanjalaiseen päiväkotiin, ryhmään, jossa oli 20 muuta saman ikäistä ja vain kaksi hoitajaa. Mutta niin Espanjassa tehdään. Maassa ei puhuta pikkulasten kotihoidon vaan sosiaalisten taitojen tärkeydestä – ja niiden treenaus aloitetaan viimeistään taaperoikäisenä tarhassa.

Siinä missä suomalaislapset kasvatetaan omatoimisiksi ja itsenäisiksi, espanjalaislapset eivät saa olla yksin missään. Jos Espanjassa jättäisi ekaluokkalaisen kotiin itsekseen, saisi luultavasti poliisit peräänsä.

Alakoululaiset viedään ja haetaan koulusta, vaikka koulu sijaitsisi fyysisesti miltei naapurissa. Iltapäivällä, jos kukaan ei ole kotona, mennään isovanhemmille tai naapuriin. Aina on joku vanhempi, jolta saa paitsi turvaa ja seuraa, myös valmiiksi tehtyä välipalaa.

3. Espanjalaiset vanhemmat ottavat rennommin

Selkäytimeeni on iskostunut, että ulos on mentävä joka päivä, mieluusti kahteen otteeseen. Niinpä olenkin seistä törröttänyt lukemattomat kerrat espanjalaisessa leikkipuistossa ypöyksin lapseni kanssa, kun maa on ollut märkä ja tuuli vähän tuivertanut.

Espanjassa ei ole tapana ulkoilla, jos on sateista, koleaa tai muuten kurja sää; ei päiväkodeissa, kouluissa eikä vapaa-ajalla.

Siinä missä suomalaisena olen muutenkin nojautunut tiukkoihin aikatauluihin, rutiineihin ja asiantuntijoiden ohjeisiin, espanjalaiset näyttävän suhtautuvan moneen asiaan paljon rennommin.

Katalonian perinteisiin kuuluvat ihmistornit. Lapsilla on kunniatehtävä nousta tornin huipulle.

On muun muassa tavallista, että lapsille annetaan aamu- ja välipalaksi keksejä tai Nutella-leipää.

Illalliselta tai juhlista ei lähdetä kesken kaiken pois, jotta lapset pääsisivät nukkumaan, vaan tenavat valvovat, tai simahtavat jonkun syliin.

Espanjalaiset fiestat ja perinteiset katujuhlat on suunnattu koko perheelle. Lasten suosikkeja ovat muun muassa jättiläiset, jotka tanssivat kaduilla ja aukiolla.

Kun Suomessa perheet harrastavat ja touhuavat paljon ja monenlaista, Espanjassa pikemminkin vain ollaan yhdessä.

4. Suomessa on paremmat koulut ja lapset saavat rypeä

Lapsillamme on aina ollut Espanjassa jotenkin vääränlaiset vaatteet; liian käytännölliset ja lapselliset. Espanjalaislapset eivät ryve kurassa, loiki lätäköissä ja kiipeile puissa. Heidät puetaan niin sievästi, että edes liukumäestä ei voi laskea, jos se on hiukan kostea.

Espanjassa esikoulu alkaa kolmivuotiaana, ja koulu kuusivuotiaana. Isoja tasoeroja löytyy niin kouluista kuin opettajista, mutta keskimäärin suomalaiskoulut päihittävät espanjalaiset mennen tullen.

Espanjassa on ihan tavallista, että oppilaita jää luokalleen – liki joka kolmas käy jonkin peruskoululuokan pariin kertaan. Osa välttää sen käymällä iltaisin maksullisilla englannin-, matematiikan- tai jonkun muun aineen yksityistunneilla.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.