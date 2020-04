Suomalaisten silottelemattomat kuvat: Tällainen sotku räjähtää, kun koko perhe on koko ajan kotona

Suomalaiset esittelevät kotiensa arjen, jossa kaikki ei ole aina tip top.

Perhe-elämä on täynnä tunteita, tekemistä ja tavarapaljoutta.

Erityisesti poikkeusaikaan kotona vietetään aikaa niin paljon, että huoneisiin alkaa kuin huomaamatta kertyä epämääräisiä kasoja, lattialla lojuvia leluja ja muuta roinaa.

Kun tekemistä on poikkeuksellisen paljon, on aika toivottaa suorituspaineille hyvästit ja olla itselleen armollinen. Nyt jos koskaan saa laskea rimaa! Kaiken ei tarvitse olla tip top.

Kuusi suomalaista avaa Instagram-kuviensa avulla, miltä arki työntäyteisissä kodeissa parhaillaan näyttää.

Etätyöläisen arki

Etätyötä tekevä Ani haastaa muutkin kuvaamaan kotejaan juuri siinä kunnossa, missä ne juuri nyt ovat. Tavarantäyteinen sohva löytyy nyt melkein joka kodista.

Leikkejä ja kokkailua

Lapsiarki on ihanaa, luovaa – ja monesti myös sotkuista!

Imuri esille!

– Imuria harvemmin laitetaan enää siivouskomeroon, koska sitä tarvitaan niin usein, että sen uusi paikka on keittiössä. Tai olkkarissa. Tai makkarissa. Tai eteisessä. You name it, suurperheen äiti Sini kertoo ironisesti.

Arjen estetiikkaa

Realismia on, että pyykkejä ja kotitehtäviä on nyt monessa kodissa siellä täällä.

Kaaos pyykkikomerossa

Oli poikkeustilaa tai ei, tällainen pyykkikaaos on tuttua monelle.

Ei tarvetta kiirehtiä

Tavarat paikoilleen...

No mutta. Ehtii sitä myöhemminkin...

Kaunis sekamelska

Sitä paitsi. Parhaimmillaan iloisessa sekasotkussa oleva koti voi olla hyvinkin kaunis.

Eikö tämä ollut vielä mitään? Lähetä arkirealistinen otoksesi teidän kodistanne: maarit.rasi@iltasanomat.fi.