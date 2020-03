Suomalainen Mira kertoo: Tällaista on korona-arki tiukkojen liikkumisrajoitusten Malesiassa

Miran perheessä on kaksi kouluikäistä lasta. He käyvät toistaiseksi etäkoulua kotoa.

Melasiassa asuva Mira Jalomies kertoo, kuinka korona näkyy maassa, jossa esimerkiksi ulkonaliikkumisrajoitukset asetettiin voimaan päivän varoitusajalla.

Naapurin omakotitaloon iski muutama päivä sitten salama. Katosta irtosi pala, ja nyt sadevesi lorisee sisään.

Toisesta talosta menivät sähköt samassa myräkässä.

Meillä hajosi, ukkoseen millään tavalla liittymättä, nurmen alla mutkitteleva vesiputki, jota on korjailtu tänä vuonna jo kolmesti. Takapiha on kuin suihkulähde, päivä päivältä näyttävämpi.

Vielä jokin aikaa sitten nämä sattumukset olisivat olleet liki merkityksetöntä arkipäivää. Mutta tällä hetkellä ne ovat isompi huoli, koska nyt kukaan ei tule tällaisia pikkujuttuja korjaamaan.

Entä jos jääkaappi hajoaa? Uutta ei voisi ostaa.

Asuinmaassamme Malesiassa on rekisteröity koronatapauksia noin puolet enemmän kuin Suomessa, ja siihen on reagoitu tiukasti. Räväkät ulkonaliikkumisrajoitukset tulivat voimaan pari viikkoa sitten kertarysäyksellä, vain vuorokauden varoitusajalla.

Maan rajat, koulut, toimistot, liki kaikki palvelut ja muut suljettavissa olevat paikat suljettiin. Töihin saa mennä vain, jos se on yhteiskunnan toiminnan kannalta ehdottomasti välttämätöntä. Asuinalueemme kymmenet lehtien haravoijat ja nurmikon leikkaajat täyttävät jollain mystisellä tavalla tämän kriteerin.

Malesiassa astui voimaan pari viikkoa sitten tiukka ulkonaliikkumiskielto, jolla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Kotoa saa poistua vain ruokakauppaan ja apteekkiin.

Me tavalliset ihmiset emme saa sen sijaan poistua kotoa mihinkään, ainoastaan ruoka- ja lääkeostoksille. Autossa saa olla vain sen kuljettaja. Lähikaupan ovella mitataan lämpö, eikä sisään pääse ilman kasvosuojaa ja kertakäyttöhansikkaita.

Ja koska kauppa on tällä hetkellä ainoa paikka, jossa on pakko olla muiden ihmisten lähellä, sinne menoa haluaisi vitkutella viimeiseen asti. Mutta onko se viisasta? Mitä useammin maan viranomaiset vakuuttelevat ruoka- ja muiden välttämättömyystarvikkeiden riittävyydestä, sitä enemmän sen todenmukaisuutta alkaa epäillä. Toistaiseksi kaikkea on riittänyt.

Alkuhysteriassa täälläkin hamstrattiin – ei vessapaperia, vaan 10 kilon riisisäkkejä, sipulia ja valkosipulia, muun muassa. Asiakkaiden joukosta pisti silmään eräs, joka hurautti paniikkiostoksille vaaleanpunaisella Lamborghinilla, ja toinen, joka latasi ostoskoriinsa vain pullon giniä, tonic-vettä ja ilmakuivattua kinkkua.

Mira asuu perheineen Malesiassa neljättä vuotta. Syksyllä he muuttivat pääkaupungista Kuala Lumpurista Etelä-Malesiaan.

Tropiikin kostea kuumuus tappaa koronavirukset! Näin Malesiassa ajateltiin vielä tovi sitten, kun koronatilanne oli rauhallinen ja hallinnassa.

Hikisen tukalasta ilmastosta johtuu sekin, että täällä ei juuri ulkoilla – koskaan. Asuinalueellamme on normaalisti aivan umpikuollutta.

Ensimmäisellä liikkumisrajoitusviikolla tunnelma oli kuitenkin ällistyttävän eloisa. Ihmiset, joita en ollut koskaan ennen nähnyt, kaivautuivat ulos ilmastoiduista koloistaan kävelemään, juoksemaan ja pyöräilemään. Jalkapallokentälle kokoontui iltaisin hilpeä länsimainen seurue pelaamaan baseballia ja juomaan drinkkejä, mikä herätti muissa ansaittua järkytystä.

Sitten peli- ja leikkikentät suljettiin. Alueella päivittäin partioivat poliisit ryhtyivät ajamaan ulkoilijoita koteihinsa. Enää ei uskalla mennä kotipihaa pitemmälle.

Paikallislehdissä kerrotaan ulkonaliikkumiskieltoa uhmaavista lenkkeilijöistä, joista muutamia on pidätetty, sekä maan erityisen pahoista epidemia-alueista, joiden kodeista ei saa enää poistua edes ruokaa ostamaan.

Toistaiseksi täällä on kuitenkin levollisen oloista, ja meillä on kaikki hyvin. On etäkoulu- ja työmahdollisuus. On pieni piha, jossa voi hypätä narua. Laitamme reilusti itikkamyrkkyä, sillä nyt olisi erityisen huono hetki sairastua hyttysten levittämään denguekuumeeseen.

Joskus hiljaisina hetkinä silti synkistelen: Jos sairastuisimme mieheni kanssa molemmat vakavasti, mihin lapset menisivät?

Emmehän edes tunne täältä juuri ketään.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter.