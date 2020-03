”Miksi teitte lapsia, kun on noin rankkaa?” Laitoshuoltaja Sini, 33, sanoo suoraan, millaista arki on nyt neljän lapsen kanssa

Sini Koivunen kirjoittaa blogia, jossa hän käsittelee myös vanhemmuuden negatiivisia puolia. Viime aikoina hän on saanut kritiikkiä kerrottuaan, että arki poikkeusoloissa voi olla lasten kanssa haasteellista.

Poikkeustilaa viettävä neljän lapsen äiti Sini on suorapuheinen äiti. Totuuden kuuleminen aiheuttaa joissakin myös vastareaktion.

”Miksi teitte lapsia, kun on noin rankkaa?”.

Muun muassa näin on neljän lapsen äidille Sini Koivuselle, 33, kommentoitu, kun hän on kertonut, että arki pienten lasten kanssa on toisinaan mutkikasta, ikävääkin.

Vaasalaisäiti, joka kirjoittaa myös Neljän lapsen tornado -blogia, on tunnettu suorasukaisista kommenteistaan. Avoimuudellaan Koivunen haluaa näyttää, että vanhemmillakin voi olla huonoja päiviä ja ikäviä tunteita, eikä niissä ole mitään hävettävää.

Sini Koivunen on neljän lapsen äiti. Blogissaan Neljän lapsen tornado hän kertoo avoimesti siitä, minkälaisia tunteita, niin hyviä kuin huonojakin, vanhemmuus herättää.

Blogissaan Koivunen haluaa jakaa vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville, mutta suorasukainen tyyli ei miellytä kaikkia.

Erityisesti nyt poikkeusaikana Koivunen on saanut kuulla ikäviä kommentteja kirjoituksistaan.

– Olen niin kyllästynyt siihen, että minulla ei saisi olla tunteita tässä tilanteessa. Ei saisi valittaa siitä, että jouduin jäämään lasten kanssa kotiin, koska joku muu ei näe lapsiaan ollenkaan. Siitäkään ei saisi valittaa, että olen kuukauden täysin palkatta, koska joku joskus joutui lähtemään evakkoon tai sotimaan, Koivunen kuvailee.

Syytä harmille on, sillä Koivusen perheessä arki on muuttunut raskaaksi koronaepidemian myötä.

Perheenäiti on muun muassa joutunut jäämään tilapäisesti pois työstään laitoshoitajana, sillä lähipiirissä on riskiryhmäläisiä, eikä lasten laittaminen päivähoitoon tunnu nyt hyvältä.

Sini Koivusella on neljä pientä lasta. Arjessa riittää poikkeusaikana haasteita.

Palkatta oleminen on rassannut, eikä neljän lapsen kaitseminen erilaisine tarpeineen ole ollut helppoa.

– Haastetta kyllä pukkaa, kun pitäisi suorittaa opettajan virkaa ja pyörittää kaikkea muuta, kuten kotitöitä, ruoanlaittoa ja lastenhoitoa, siinä ohessa.

Ikävätkin tunteet saa näyttää

Oli kyse sitten poikkeustilasta tai tavallisesta lapsiperhearjesta oksennustauteineen, uniongelmineen tai riitoineen, Koivunen muistuttaa, että on täysin inhimillistä tuntea kaikenlaisia tunteita.

Nainen on sanonut ääneen sen, mistä moni haluaa vaieta: joinakin päivinä nyt vain ärsyttää kaikki.

Lapsiarki voi kuormittaa muulloinkin, mutta ahdistuksen ja turvattomuuden tunteet ovat erityisen yleisiä nyt, kun kulkemista ja tekemistä rajoitetaan. Niin on tapahtunut myös Koivusten perheessä.

– Huolestuneisuutta on aiheuttanut muun muassa se, miten maailma nousee kaiken tämän jälkeen. Mietityttää myös, räjähtääkö tilanne täälläkin kohta käsiin.

Sini Koivunen on halunnut jäädä kotiin lastensa kanssa poikkeusaikana. Arki ei kuitenkaan ole helppoa.

Tässä perheessä ikäviä tunteita ei kuitenkaan lakaista maton alle, vaan ne saa sanoa ääneen. Kun huolen sanoo ääneen, on se helpompi jättää taakseen.

– Olemme ihmisiä, emme robotteja, Koivunen painottaa.

Koivunen haluaa säilyttää avoimuutensa myös poikkeustilan jälkeen.

Vaikka huonoja päiviä on, ja sen sanoisi ääneen, elämä lapsiperheessä ei ole rankkaa joka päivä.

– 95 prosenttia arjestamme sujuu hyvin, perheenäiti huomauttaa.