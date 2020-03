”Äidin pelihousut on revitty riekaleiksi ja isä tekee töitä autotallissa” – hulvattomat kuvat etäopetuksen kaaoksesta

Etäopetus vaatii vanhemmilta pitkää pinnaa. Stressaavista ajoista selviää onneksi huumorilla.

Poikkeustila on muuttanut kaikkien suomalaisten arjen.

Kiireisintä on tällä hetkellä perheissä, joissa lapset käyvät koulua kotoa käsin.

Kotona opiskelu voi olla hauskaa, haastavaa tai kaikkea siltä väliltä.

Kysyimme suomalaisperheiltä, miten arki nyt rullaa.

Huumoria peliin

– Koitan hieman tuoda huumoria mukaan tähän tilanteeseen, joka voi koetella kovastikin, kertoo hauskan kuvan Instagramissa julkaissut Satu-Johanna.

Satu-Johannan perheessä kotona opiskelee perheen kakkosluokkalainen. Perheen äiti istuu vieressä töitä tehden. Iloa päiviin tuo ulkoilu keskellä päivää sekä kouluruokailu. Koululainen on alkanut opetella ruoanlaittoa itse.

Täysin mutkitta ei uusi arki ole lähtenyt käyntiin, Satu-Johanna muistuttaa.

– Äiti on äiti, vaikka kotikoulussa ollaankin. Äiti ei ole ope. Onneksi etäopetus toimii Ruokolahden kirkonkylän koulussa hyvin.

Verenpainemittari esille

Aitoon kylässä asuvan Hanna Keinon kotona on tällä hetkellä koko lapsikatras: perheen 2-, 6- ja 8-vuotiaat tyttö ja pojat.

Kun kolme eri-ikäistä lasta erilaisine tarpeineen laitetaan yhteen tilaan tekemään omia hommiaan, syntyy helposti varsinainen sekasoppa. Iloista sekasortoa perheeseen aiheuttaa tällä hetkellä meneväinen kaksivuotias, joka haluaa kaikkien huomion.

– Hän ei ymmärrä, että veljien pitäisi tehdä omia juttujaan, vaan hän vetää aikamoista pelleshowta. Kaksivuotias varastaa kyniä ja kumeja ja käy suttaamassa veljien tehtäviä, Keino kuvailee.

Hulinan väliin mahtuu kuitenkin myös mukavia hetkiä, perheenäiti muistuttaa. Mukavinta on, kun koko perhe pääsee askartelemaan, piirtämään, maalaamaan tai tekemään ruokaa yhdessä.

Vaikka kotona on nyt pääosin vilskettä, Hanna Keinon verenpaine on pysynyt kurissa. Yhden stressaavan päivän jälkeen perheenäiti päätti mitata sen kotimittarilla.

– Verenpaine oli yllättävän alhainen. Olin aivan yllättynyt, Keino kertoo ja nauraa.

Isä siirtyi autotalliin

Sanni Hautakosken kotona on 2,5-vuotias Minka ja 9-vuotias Nelli. Nellin etäopetusta on takana reilu viikko. Viikon aikana kotona on itketty ja naurettu enemmän kuin aikoihin.

– Kotikoulu on hauskaa, mutta myös todella haastavaa. Äidin pelihousut on revitty riekaleiksi ja isä tekee töitä autotallissa, Sanni Hautakoski kertoo.

Kuvassa yhdeksänvuotias Nelli leipoo mehevää suklaapiirakkaa.

– Minka huudahti taikinan nähtyään: ”Hei, me leivotaan Pipsa Possun kuralätäkköä!”

Välitunti sängyssä

Marjut Ollilan perheessä on kolme lasta, joista yksi opiskelee etänä. Välillä vietetään myös rentoja välitunteja, kuten kuvasta näkyy.

– Haasteena on ollut, miten pitää perheen kaksi pienempää lasta hiljaisissa puuhissa, kun kolmasluokkalainen tekee töitä. Ja omat työt, missä välissä ne olisi tarkoitus hoitaa?

Alkukankeuden jälkeen homma sujuu kuitenkin jo hyvin.

– Koululainen tiivisti ensimmäisen kotikouluviikon jälkeen fiilikset sanomalla, että nyt tämä alkaa sujua, kun pään lisäksi kroppakin tajuaa, että koulua se on täällä kotonakin, ja pitää jaksaa pitää pylly penkissä, Ollila kertoo.

Verkko ylikuormittui

Marjan kotona koulua käy kaksi koululaista. Samaan aikaan myös äiti tekee kotona töitä.

– On täytynyt hankkia ylimääräinen läppäri. Ja verkko on välillä ylikuormittunut, Marja kuvailee.

Yhdessäolo on korviahuumaavasta metelistä huolimatta mukavaa.

– Nautin siitä, että ehdimme jutella ja viettää aikaa enemmän yhdessä kuin normaalisti, vaikka oma työskentely välillä keskeytyy, kun lapset pyytävät apua koulutehtäviinsä.

Köksäntunti kotona

Tanelin kotona Festus-pojan päiviin on kuulunut muun muassa omaehtoinen kotitaloustunti.

– Köksäntunti lähti Festuksen omasta aloitteesta. Hän olisi halunnut leipoa pullaa, mutta päädyimme leipomaan tiikerimuffinsseja. Leipomisintoa riitti yllättävän hyvin loppuun saakka. Varsinkin kulhon rapsiminen hoitui huolella, Taneli kertoo.

Hitaita aamuja ja hulinaa

Neljän lapsen äidillä Sadulla riittää kotona nyt kiirettä. Kotona opiskelee lapsista kaksi. Perhe on nauttinut hieman tavallista hitaammista aamuista ja yhdessäolosta.

Pelkkää juhlaa kotikoulun käyminen ei toki ole ollut.

– Pahimmat hetket ovat varmasti niitä, kun koitat löytää lapsille työrauhan. Samalla yrität auttaa heitä läksyissä, tehdä ruokaa, kotitöitä ja omia hommia, Satu kertoo.

Tehdäänkö teillä samaan aikaan etätöitä ja käydään koulua? Pura tunteesi – tai jaa parhaat vinkkisi – alla kommenttikentässä!