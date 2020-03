Perheenäiti ruuhkavuosissa: ”Ei tässä elämässä ole enää mitään sijaa seksille” – asiantuntija kehottaa kysymään itseltään yhden kysymyksen

Seksuaaliterapeutti kannustaa seksielämän hiipumista harmittelevia lapsiperheiden vanhempia päivittämään ”seksuaalisia käsikirjoituksiaan”.

– Pitkä avioliitto, täyspäivätyöt ja lapsiarki – tuntuu ettei tässä elämässä ole enää mitään sijaa seksille. Elämä on yhtä sinnittelyä kaikkien velvollisuuksien puristuksessa ja vähitellen se on tappanut kaiken kipinän parisuhteesta. Mikä neuvoksi?

Suomalaisen perheenäidin Vauva.fi:n keskustelupalstalla kirjoittama aloitus on monelle samaistuttava.

Perheenäiti kirjoittaa, että viime aikoina hän on ollut henkisesti niin kypsä, että kun illan vapaa-aika viimein koittaa, hän haluaisi vain olla rauhassa sen sijaan, että stressaisi läheisyydestä tai seksistä miehensä kanssa.

– Kun ei jaksa eikä huvita, ja kumpikin on ainakin vähän katkera toiselle siitä, miksei toinen tee asialle mitään, jolloin lopputulos on se, ettei kumpikaan tee. On jotenkin mennyt maku. Lisäksi kuormittavat tilanteet lasten kanssa ja kotitöiden tekeminen vievät henkiset resurssini niin täysin, etten vain saa väkisin revittyä mitään romanttisia tai seksikkäitä eleitä miestä kohtaan. Olen myös kyllästynyt itseeni, omaan ulkonäkööni ja kaikkeen.

”Lasten synnyttyä alkoi alamäki”

Perheenäidin kokemus on saanut myös muut suomalaiset vanhemmat kertomaan kokemuksistaan.

– Juuri tuota vastaan tappelen koko ajan vaihtelevalla menestyksellä. Oikeasti auttaa, kun laittaa itsensä sivuun ja koittaa tehdä asioita ja eleitä, joista puoliso ilahtuu. Se alkaa sitten maksaa itsensä takaisin hiljalleen. Saman voi tehdä myös niin, että sopii puolison kanssa, että nyt sinä ajattelet minua ja minä sinua ensin. Joissain tapauksissa onnistuu.

– Lasten synnyttyä alkoi alamäki. Ensin laitoin itseni sivuun lasten vuoksi. Palatessani töihin laitoin itseni sivuun, jotta perhearki pyörisi. Tajusin ettei parisuhde voi hyvin, joten laitoin itseni sivuun ja aloin huomioimaan miestä enemmän. Huomasin miehen olevan väsynyt, joten aloin tekemään lähes kaikki kotityöt ja hoidin kaikki lasten asiat yksin. Miehen osaksi jäi vain käydä töissä. Jos erehdyin vaatimaan itselleni jotain, sain kuulla valitusta, miten kaikki muut naiset kyllä hoitavat perheen, kodin ja työnsä eivätkä valita kuten minä. Yritin puhua tunteistani, kunnes tajusin ettei maksa vaivaa. Pakkasin itseni ja lapseni ja muutin pois. Nyt mies ihmettelee, miksi erosimme, koska kaikki oli aina niin hyvin.

Seksielämä korjaantui: ”Sitten alkaa meidän leikkiaika”

Osa keskustelijoista on jakanut perheenäidille omia vinkkejään seksielämän piristämiseen.

– Meillä seksielämä parani ja piristyi, kun otettiin makukondomit mukaan. Kerron miehelle, mikä oli hyvä ja mikä taas ei ollut. Vaihdellaan asentoja. Me myös suukotellaan ja halaillaankin ihan joka päivä. Nipistellään toistemme pyllyjä. Sellaista pientä leikkimielisyyttä pidetään yllä. Kaikki tämä alkoi siitä, kun alettiin oikeasti miettimään yhdessä, miten saada parisuhteeseen kipinää. Lisään vielä, että me oikeasti suljetaan älylaitteet ja tv, kun lapset menevät nukkumaan. Sitten alkaa meidän leikkiaika.

– Meillä lapset menevät klo 20 nukkumaan. Yksi viikonloppu laitoin meille lasten nukkumaanmenon jälkeen piknikin olohuoneen lattialle. Laitoin evääksi juustoja, viiniä, pikkupurtavaa ja köllöttelimme lapsivapaalla olohuoneen lattialla.

– Arki niin sujuvaksi kuin mahdollista. Ei turhaa romua, tavaroilla omat paikat. Viikon ruoat suunnitellaan kerralla, tilataan kotiinkuljetus ruokakaupasta. Selkeä työnjako kuka tekee mitä kotitöitä ja milloin. Kuulostaa tylsältä, mutta kun arjen saa pyörimään, se rullaa autopilotilla, eikä vaadi niin paljon. Turha pois – helpotusta elämään nyt ruuhkavuosina. Seksissä meillä on periaate, että jos toinen antaa ymmärtää, niin toinen ymmärtää antaa. Lopulta on molemmilla aina kivaa, vaikka aluksi ei olisi niin jaksanutkaan. Aina ei tarvitse olla mieletöntä ilotulitusta, joskus voi olla ihan vaan tavallista seksiä nopeasti. Seksiä ei kannata ajatella velvollisuutena vaan hemmotteluhoitona, joka rentouttaa, lisää onnellisuushormoneja, tekee hyvää ja antaa energiaa.

Näin asiantuntija kommentoi

Myös Väestöliiton kliininen seksologi ja erityistason seksuaaliterapeutti Jonna Karimo otti kantaa perheenäidin turhautumiseen.

– Kuormittavassa arjessa syntyy usein negatiivinen noidankehä, jos kommunikaatio ei toimi eikä tunne myötätuntoa itseään, kumppania tai tilannetta kohtaan. Tässä on selkeästi menossa elämänvaihe, jossa on paljon kuormittavia tekijöitä.

Karimo tietää, että parisuhteeseen ja sen seksuaalisuuteen vaikuttavat myös katkeruuden tunteet jutun perheenäidin ajatusten tapaan. Hän neuvoo tuomaan tunteet ja ajatukset esille.

– Voi myös kysyä itseltään: miksi haluan kantaa katkeruutta mukanani?

”Käy toimeen”

Karimo muistuttaa, että omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kuten unesta, ruokavaliosta, liikunnasta ja elämän nautinnoista, huolehtiminen vaikuttaa positiivisesti myös parisuhteeseen ja seksielämään.

Karimo kannustaa seksielämän hiipumista harmittelevia lapsiperheiden vanhempia päivittämään ”seksuaalisia käsikirjoituksiaan”. Omaan seksuaaliseen kehoon voi tutustua esimerkiksi sooloseksin avulla.

– Tärkeää on, ettei vaan puhu, vaan myös malttaa kuunnella kumppania. Tarkastele ensin omaa seksuaalisuutta: tarpeita, toiveita, kehollisuutta. Mitä haluan ja mitä kumppani haluaa omalta seksuaaliselta keholta? Onko seksi sellaista, jota haluat sen olevan? Kerro ne sen jälkeen ääneen myös kumppanille. Älä oleta, vaan ole myös kiinnostunut kumppanistasi.

Loppujen lopuksi kipinä harvoin syntyy odottamalla.

– Käy toimeen: millä tavalla ruokit seksuaalista mieltä? Millä tavalla annat tilaa seksuaalisuudelle? Omasta seksuaalisesta hyvinvoinnista täytyy pitää huolta samalla lailla kuin muutenkin kehon ja mielen hyvinvoinnista. Jos on vaikeaa ryhtyä yhdessä toimeen, esimerkiksi seksuaaliterapeutti voi auttaa kohtaamaan tilannetta ja siihen liittyviä tunteita. Ulkopuolinen ihminen voi auttaa uudella näkökulmalla pääsemään negatiivisesta kehästä.

