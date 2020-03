Asiantuntijan neuvo uusperheille on avoin keskustelu.

Kahden aikuisen liitto, jonka alkaessa molemmilla on jo perhettä. Niiden yhdistäminen saattaa rakastumisen alkuhuumassa tuntua helpolta tehtävältä, mutta iso osa uusperheistä kohtaa ongelmia viimeistään muutaman vuoden kuluttua.

– Kolme vuotta on kipupiste. Jos ei ole riittävästi keskusteltu vanhemmuuden ja ulkopuolisuuden tunteita, silloin notkahduksen riski on suurin, sanoo Suomen uusperheiden liitto Suplin hankepäällikkö Elisa Jyllikoski.

Jyllikoski on työskennellyt uusperheiden kanssa 16 vuotta ja suunnitellut muun muassa uusperheen StepApp-valmennusta. Hän tietää, että uusperheissä usein otetaan ongelmat vakavasti ja ollaan valmiita tekemään töitä tilanteen korjaamiseksi.

– Osa hakee apua jo ennen yhteen muuttamista, jotta uusperheen arki sujuisi. Suplin Stepping-hankkeen valmennuksiin tulevista suurin osa on niitä, jotka ovat asuneet kolme vuotta uusperheenä.

StepApp-valmennus on viiden viikon mittainen, ja siinä käydään läpi tunnetaitoja, omia toiveita tai pelkoja ja keinoja ongelmanratkaisuun.

– Suplilla on myös maksuton neuvontapuhelin. Lisäksi apua tarjoavat esimerkiksi kouluttamamme uusperheneuvojat, kasvatus- ja perheneuvolat, kirkon perheneuvoja sekä pariterapeutit.

”Paljon on kiinni myös siitä, miten ero edellisestä suhteesta on sujunut”

Uusperhettä on Jyllikosken mukaan katsottava eri kannalta kuin ensiperhettä. Ytimessä on toki pari, joka on valinnut toisensa, mutta mukana on paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet tilanteeseen tahtomattaan.

– Ihmissuhteita on yhtäkkiä paljon enemmän. Lapsella voi olla uusia sisaruksia ja lisäksi tupla- tai triplamäärä isovanhempia entiseen verrattuna, ja uusiin ihmissuhteisiin sopeutuminen vie aikaa, Jyllikoski sanoo.

Uusien suhteiden luominen ja vakiinnuttaminen voi aiheuttaa hämmennystä ja harmiakin. Tähän kannattaa varautua ja olla valmis käsittelemään monenlaisia tunteita.

– Paljon on kiinni myös siitä, miten ero edellisestä suhteesta on sujunut. Jos on paljon keskeneräisyyttä, se vaikuttaa uuteen arkeen. Myös viha on kiinnipitävä tunne.

Monimutkaisenkin suhdesopan voi saada toimimaan

Menneisyyden ja uusperheen koon lisäksi sopeutumiseen vaikuttaa ihmisen oma temperamentti. Osa lapsista voi esimerkiksi reagoida voimakkaammin uuteen tilanteeseen kuin toiset, myös iästä ja kehitysvaiheesta riippuen.

Monimutkaisenkin suhdesopan voi saada toimimaan, mutta yleensä se vaatii hieman työtä. Elisa Jyllikosken neuvo on avoin keskustelu.

– Kesken riidan tai kiireessä ei ole yleensä paras aika keskustella, vaan varata aikaa tarkoituksellisesti.

Uusiin ihmissuhteisiin kannattaa perehdyttää kuten työelämässäkin tehdään. Aluksi voi tuntua siltä, että kotona on kaksi leiriä, kahdet säännöt ja kaksi kieltä, mutta asetelmaa voi tietoisesti rikkoa.

– Bonusvanhempi voi viedä yhtä hyvin leffaan tai harrastuksiin kuin biologinenkin vanhempi. Tärkeää olisi luoda me-henki, tunne omasta laumasta, johon kuuluu muitakin kuin biologisia perheenjäseniä.