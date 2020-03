Pikkutyttö varmisti äidiltä tärkeän yksityiskohdan vauvojen tekemisestä: ”Takanamme olleet vanhemmat repesivät nauruun”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”Olin anoppilassa kylässä ja mieheni veljentyttö oli myös kylässä siellä. Anoppi jotain puhui tästä tytöstä, että kuinka reipas hän oli. Tyttö kapusi mumminsa syliin ja sanoi: ’Mummi, minä en ole tyttö.’ Anoppi tähän: ’No et sinä kovin pojaltakaan näytä.’ Tyttö: ’En minä ole tyttö tai poika, olen isin kulta.’”

musu

”Anu 4 v. kysäisi tarhan portilla: ’Äiti, miten isi saa ne vauvan siemenet sinun masuun?’ Takanamme olleet vanhemmat repesivät nauruun... Olimme kotona keskustelleet siitä miten vauvoja tehdään.”

Äiskä

”Ihmettelin yksi päivä, miksi 4-vuotias tyttöni on piirtänyt kuulakärkikynällä ympyrän napansa ympärille. Kysyin tytöltäni asiaa ja hän vastasi, että kun kummisedälläkin on! Kummisedällä on aurinkotatuointi napansa ympärillä.”

äiti

”Tyttäreni Elisa (tuolloin noin 4 v.) oli siskoni kanssa saunassa ja kysyi: ’Miksi sinulla on tuolla tollasta villaa? Äitillä ei ole!’”

Pinkcat

”Veljen nelivuotias tytär oli saunassa miesten kanssa. Naiset olivat tuvassa ruokaa laittamassa, kun tyttö tuli saunasta. Hän tuli naisille kertomaan saunakokemuksiaan: ’Meidämpä isällä on pienin pippeli, mutta suurimmat munat.’”

Täti

”Pohjoinen asuinpaikkamme vaikuttaa tietenkin poikien juttuihin. Esikoisen eskarikaverit olivat tuumanneet näin: ’Minusta tulee isona salakaataja!’ Kaveri siihen: ’Niin minustakin!’ Johon meidän kuuliainen ja sääntöjä pilkulleen noudattava 6-vuotias totesi vain: ’Höh, ettehän te voi, kun teillähän on silloin jo vaimot!’ Ihan ei selvinnyt, menikö otsikoissa olleet salarakkaat ja -kaadot ehkä pienessä päässä sekaisin..?”

Pohjoisen äippä

”Siskon poika oli jotain kuuden vanha, kun mummolaan pyöräilivät ja sadekuuro yllätti. Poika oli sanonut äidilleen: ’Tänä iltana ei sitten kiitellä jumalaa iltarukouksessa, kun kasteli meidät.’”

Eno

”Kerroin 5-vuotiaalle Anniinalle, että mummi ja vaari myyvät talonsa ja muuttavat teidän kanssa tähän samaan kylään. Anniina siihen: ’Se on kerta kaikkiaan hyvä, olen jo niin kyllästynyt siihen teidän taloon.’”

aila-mummi

”Poika 3 v. pötkötteli sängyssä äidin vieressä ja kuuli, kuinka 1 kk ikäinen pikkuveli pieraisi sängyssään. 3-vuotias poika tokaisi: ’Hyi!’ Äiti kertoi, etteivät vauvan pierut haise, mihin poika vastasi: ’Minun ja isin pierut haisee.’ Äiti jatkoi kysyen: ’Äitin pieruthan ei haise?’ ’Ei, ne on naisen pieruja’ vastasi poika.”

Nainen

”Kummipoika katseli kun rakennettiin heidän perheelleen kotia ja tauolla juotiin pullonsuusta olutta. 4-vuotias Jari totesi minulle, että anna maistaa. Selittelin, että ei tämä sovi lapsille ja että täytyy olla karvoja rinnassa, että tällaista saa maistaa. Jari lähti mietteliään näköisenä sivummalle ja tuli juosten takasin, veti paitansa ylös ja näytti sormella rintaansa: ’Kato nyt, karva.’”

Kaide

”Likka heitti seurakunnan kerholla isältään (minulta) kuulemansa läpän: ’Jeesus tulee, ota koppi.’ Eivät tädit kuulemma kauheasti nauraneet.”

Kurre