Neljä lasta neljässä vuodessa – yhdet Tinder-treffit muuttivat Juhon ja Tiinan koko elämän

– On kommentoitu, että ei ole meidän tehtävämme ratkaista syntyvyysongelmaa, suurperheen vanhemmat kertovat kuulemistaan kommenteista.

Kun tamperelainen Tiina Ilus, 38, suuntasi kuusi vuotta sitten ensimmäisille Tinder-treffeilleen, oli hän valmistautunut etukäteen pahimpaan.

– Olin tehnyt kaikki back up -suunnitelmat, miten pääsen livahtamaan tarvittaessa treffeiltä.

Suunnitelmille ei kuitenkaan tullut käyttöä. Niin ikään tamperelainen Juho Jokinen, 35, paljastui enemmän kuin mieluisaksi treffiseuraksi, ja ilta oluiden parissa tamperelaisessa ravintolassa oli varsin onnistunut.

Lopulta Tinder-treffit olivat Tiinalle sekä ensimmäiset että viimeiset treffit deittisovelluksen kautta.

Suurperheeksi neljässä vuodessa

Nyt, ensimmäisten treffiensä vuosipäivää lähipäivinä viettävä pari kuvailee rakastumistaan salamarakkaudeksi.

Alku ei kuitenkaan ollut kaikista yksinkertaisin, sillä vuorotyötä tekevän Juhon ja vielä tuolloin kolmea työtä tehneen Tiinan aikataulujen yhteensovittaminen vaati vaivannäköä. Molemmat olivat kuitenkin valmiita tekemään töitä suhteensa eteen.

– Ei mennyt kauaa, kun muutimme saman katon alle juurikin siitä syystä, että näkisimme toisiamme, he muistelevat.

Myös perheen perustaminen nousi nopeasti puheeksi. Esikoinen ilmoitti tulostaan kolmen kuukauden seurustelun jälkeen.

Viime vuonna perheen koko kasvoi kuuteen henkilöön. Tällä hetkellä perheen kodin nurkissa pyörivät – tai oikeastaan suurimmalta osin konttaavat ja ryömivät – 4-vuotias Jesper, 3-vuotias Jessika, 1-vuotias Jiia ja nelikuukautinen Jila.

Neljässä vuodessa syntyneet neljä lasta ovat aiheuttaneet Tiinan ja Juhon lähipiirissä osin ihmetteleviä kommentteja.

– On kommentoitu, että ei ole meidän tehtävämme ratkaista syntyvyysongelmaa, Tiina kertoo.

Juho Jokinen on kirjoittanut myös kirjan suomalaisen miehen näkemyksistä perhe-elämään liittyen.

Perheenäiti pyrkii kuitenkin muistuttamaan ihmettelijöitä siitä, että lapsiluku on heidän oma asiansa.

– Halusimme lapsille pienet ikäerot. Lisäksi ikäni puolesta minulla ei ollut enää montaa vuotta aikaa hankkia lapsia. Meidän kannalta on myös helpompi valvoa vauvavuodet kerralla. Muutaman vuoden päästä lapset ovat suunnilleen samassa iässä ja vaiheessa.

Suurin muutos toisen lapsen kohdalla

Tiinan mukaan suurin muutos arjessa oli toisen lapsen syntymän kohdalla, sillä yhden lapsen kanssa on aina helpompaa lähteä liikkeelle kuin useamman.

Pienten ikäerojen ansiosta lasten tavaroiden ja vaatteiden kierrättäminen vanhemmalta lapselta nuoremmalle on ollut helppoa. Sen sijaan auto oli vaihdettava tilavampaan.

–Yhteiskunta luo vähän sellaisen asetelman, että perheissä pitäisi olla kaksi lasta, Tiina pohtii.

Kokonaisuudessaan suurperheen pyörittämiseen liittyvät asiat eivät kuitenkaan ole olleet perheelle vaikeita. Tosin yksi asia aiheuttaa ajoittain harmaita hiuksia.

– Aika monissa paikoissa ajatellaan, että lapsiperheissä on kaksi lasta – esimerkiksi lounastarjoukset ovat usein neljän hengen perheille. Välillä unohdetaan, että perheissä voi olla enemmänkin lapsia, ja yhteiskunta luo vähän sellaisen asetelman, että perheissä myös pitäisi olla kaksi lasta, Tiina harmittelee.

”Toinen ei saa tulla itsestäänselvyydeksi”

Pariskunta jakaa ajatuksiaan pikkulapsiarjesta varsin avoimesti, ja Juho on kirjoittanut myös kirjan perhe-elämästä. Lisäksi pariskunta kirjoittaa perheblogia.

Onnelliset vanhemmat haluavat puhua lapsiarjen lisäksi myös vanhempien parisuhteen ylläpidon tärkeydestä.

Juho ja Tiina halusivat lapsilleen pienet ikäerot.

– Toinen ei saa tulla itsestäänselvyydeksi. Meille toisen huomioon ottaminen arjen pienille asioilla, kuten aamukahvien keittämisellä, merkitsee enemmän kuin kahden viikon yhteinen matka.

– Aikaa on rajallinen määrä, mutta silloin kun sitä on, siitä pitää osata ottaa kaikki irti, Juho jatkaa.

Ruokaostokset kauemmassa Prismassa kuin ulkomaanmatka

Vanhemmat tietävät, että heidän arkensa saattaa näyttää ulkopuolisten silmiin kaaokselta.

– Meiltä kysytään jatkuvasti, kuinka rankkaa meillä on. Me itse emme tykkää käyttää kyseistä sanaa – mielestämme suhtautuminen arkeen on asennekysymys. Jos ajattelee, että onpa meillä rankkaa, niin sitten ainakin on. Toki meilläkin on haasteita, mutta niitä olisi vaikka lapsilla olisi isommat ikäerot, ne olisivat vain erilaisia, Juho sanoo.

Metsäretket ja -kävelyt ovat koko perheen yhteinen harrastus.

Millainen perheen tavallinen arkipäivä on sitten perheen omin silmin?

Kysymyksen kuultuaan Juho purskahtaa nauramaan.

– Se alkaa miettiessä, että mitähän sitä tänään tekisi ja loppuu siihen, kun mietitään, että mitähän me teimmekään taas koko päivän. Päivät menevät todellakin vilahduksessa.

Perheelle on kuitenkin tärkeää yhteisolo ja yhteinen tekeminen, kuten metsäkävelyt.

– Meille ruokaostoksille meneminen lähikaupan sijaan kauempaan Prismaan on jo kuin ulkomaanmatka.