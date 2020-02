Video: Aino-vauva oppi kävelemään puolivuotiaana – asiantuntija yllättyi: ”Tavallisesti seitsenkuinen ryömii”

Nurmijärveläinen Aino Kopakkala otti ensimmäiset kävelyaskeleensa vajaan seitsemän kuukauden iässä. Tavallisesti seitsenkuinen opettelee vasta istumaan ja ryömimään.

Nurmijärveläisen Roosa Kopakkalan tytär Aino järjesti perheelleen perjantaina varsinaisen yllätyksen, kun hän otti ensimmäiset kävelyaskeleensa vain vähän yli puolen vuoden iässä.

– Kaikki on sitä aina ihmetelleet, että ei voi noin pieni mennä, Kopakkala kertoo.

Artikkelin videolla näkyy, kuinka Aino etenee aluksi taaperokärryä työntäen. Sitten vauva irrottaa otteensa, ottaa pari konttausaskelta ja nousee itsenäisesti seisomaan. Sitten tyttö alkaa varovaisesti kävellä ilman tukea äidin kannustaessa ja kehuessa vierellä.

Äidin mukaan neuvolassa on hieman hämmästelty nopeaa kehitystä, mutta ei sen suuremmin. Tuorein kehitysaskel otettiin vasta viime perjantaina, joten neuvolassa ei ole vielä ehditty asiasta kertomaan. Aivan pikkuvauvana he olivat käyneet Ainon kanssa fysioterapeutin vastaanotolla, joka oli ennustellut nopeaa kehitystä.

– Fysioterapeutti sanoi, että Aino on tosi jäntevä ja voi lähteä tosi ajoissa liikkumaan.

IS:n jututtaman asiantuntijan mukaan on varsin harvinaista, että vauva oppii kävelemään alle seitsemän kuukauden iässä. Hänellä moista ei ole tullut vastaan. Tavallisesti suomalaislapset oppivat kävelemään 13–15 kuukauden ikäisinä.

– Tavallisesti seitsenkuinen ryömii ja saattaa alkaa nousta konttausasentoon. Pikkuhiljaa vauva ei enää viihdy selällään ja alkaa nousta istuma-asentoon, kuvailee lapsiin erikoistunut fysioterapeutti Laura Einistö.

Einistön mukaan varhain kävelemään oppiva vauva on todennäköisesti jäntevä ja hänellä on motivaatiota lähteä liikkeelle. Tulevaa kehitystä se ei välttämättä ennusta suuntaan tai toiseen.

– Sillä, että tavoittaa tiettyjä virstanpylväitä tiettyyn ikään mennessä ei ole niin paljon merkitystä kuin liikkeen laadulla. Se, millä tavalla lapsi liikkuu, ennustaa enemmän sitä, kuinka motorisesti taitava hän on. Varhain kävelemään oppinut lapsi voi olla myöhemmin tosi taitava motorisesti tai sitten ihan tavallisesti kehittyvä lapsi, Einistö sanoo.

Aino on Roosan ja hänen miehensä ensimmäinen yhteinen lapsi. Kummallakin on ennestään yksi lapsi, mutta kumpikaan heistä ei ole kehittynyt lähimainkaan niin nopeasti kuin Aino. Perhe ei Kopakkalan mukaan ole erityisen liikunnallinen, eivätkä he itse ole kehittyneet poikkeuksellisen nopeasti.

– Tytön isä on lähtenyt melko aikaisin kävelemään, mutta ei sentään näin aikaisin. En ole kyllä aikaisemmin kuullut, että kukaan olisi vielä puolivuotiaana kävellyt, Kopakkala kertoo.

Jo neljän kuukauden ikäisenä Aino oppi konttaamaan sekä istumaan ja seisomaan ilman tukea.

Neljän kuukauden iässä konttaaminen on niin ikään harvinaista, fysioterapeutti vahvistaa.

Ainon nopea kehitys on aiheuttanut haasteita Kopakkalan perheen arkeen. Vilkkaasti liikkuvan vauvan perään saa olla katsomassa koko ajan varsinkin, kun perheeseen kuuluu lisäksi koira.

– Menee kaikki pehmolelut ja koiranluut suuhun ja koiran vesikipolle ennättää heti, kun selän kääntää, Kopakkala kertoo.

Fysioterapeutti komppaa vanhempia. Varhain liikkeelle lähtevällä lapsella ei välttämättä ole niin paljon ajatusta mukana. Myöhempään kävelemään oppiminen voi johtua lapsen harkitsevasta ja varovaisesta luonteesta.

– Tuon ikäinen viipottaa aika kovaa. Jos on motorisesti aika taitava, voi olla, ettei muu kehitys ole tullut niin mukana, Einistö sanoo.

Fysioterapeutin mukaan on mahdollista, että aikaisin liikkumaan lähteminen on perinnöllistä. Tai sitten ei.

– Yleensä varhain liikkeelle lähteminen kertoo ainakin siitä, että lapsi on hyvin kiinnostunut ympäristöstään.