Kim oli aina haaveillut perheestä, Jennin äitiys yllätti iloisesti: ”Nykyään arjessa on joka päivä ilon ja onnen hetkiä”

Janssonien perheessä isä on aina haaveillut perheestä. Äiti huomasi esikoisen saatuaan, miten suuri ilo lapset ovat.

Aurinko paistaa isoista ikkunoista rivitalon päätyasunnossa Vantaan Ilolassa. Janssonien keskimmäinen poika, kohta kolme vuotta täyttävä Leo polkee potkulaudalla ympäri olohuonetta. Kuopus Milo, 1, jokeltelee äitinsä sylissä. Kahdeksanvuotias esikoinen Anton on koulussa. Nelikymppiset vanhemmat eivät näytä perhearjen uuvuttamilta.

– Meillä menee yöt aika hyvin. Pikkuisen pitempään voisi aamuisin nukkua, mutta nukumme laadukasta unta, isä Kim Jansson pohtii.

Perheenisä tekee töitä kotona ja perheenäiti Satu Jansson on vielä hoitovapaalla. Yöunien lyhyydestä huolimatta Janssonit ovat erittäin tyytyväisiä pienten lasten vanhempia.

– Ennen lapsia sitä odotti aina lomaa. Nykyään arjessa on joka päivä ilon ja onnen hetkiä. Nyt kun lähdetään lomalle, niin ihan samalla tavalla se arki pyörii edelleen, Satu Jansson miettii.

Janssonit olivat yli kolmekymppisiä, kun he saivat ensimmäisen lapsensa. Perheenisän mielestä ikä oli siitä hyvä, että ennen isyyttä hän oli ehtinyt mennä ja tulla vapaammin.

– Ei tullut sellaista oloa, että olisin jäänyt paitsi mistään.

Kun pariskunta tutustui, Satu kysyi poikaystävältään, mistä tämä unelmoi. Hämmästys oli suuri, kun vastaus oli perhe. Hän oli ajatellut, että unelmana olisi ehkä ollut ulkomaanmatka tai formula-auton ajaminen.

– Kun perhe on osa toivelistaa, niin lapset ovat jo yksi saavutus, Kim pohtii.

Perheenäiti myöntää, ettei palo vanhemmaksi ollut hänellä yhtä kova. Kun esikoispoika syntyi, mieli muuttui. Perheenlisäys lujitti rakkautta ja pari meni sen jälkeen naimisiin.

– Lapsen syntymän jälkeen heräsi siihen, että mistä saatoin ennen tietää, etten halua lapsia. Kun olin kokenut äitiyden, se yllätti paljon kokonaisvaltaisemmin.

Pariskunta uskoo, että lasten vuoksi he syövät terveellisemmin, koska haluavat välittää hyvät ja terveelliset elintavat myös jälkikasvulleen.

– Jos ei olisi lapsia, en varmasti muistaisi syödä viisi kertaa päivässä, Satu Jansson miettii.

Lasten kanssa liikunnan harrastaminen on siirtynyt paljolti kotiin. Kun keskimmäinen oli pieni, perheenäiti palkkasi lastenhoitajan kotiin, että pääsee välillä keskellä päivää hiihtolenkille. Nykyään esikoinen harrastaa jalkapalloa ja keskimmäinen potkii jo kovaa vauhtia perässä.

– Jalkapallo vie koko perhettä, mutta jotta jaksaa lasten kanssa, niin täytyy pitää myös itsestään huolta.

Satu on kotoisin Posiolta ja Kim Helsingistä. Lastensa kautta heidän on ollut helppo tutustua Vantaalla muihin pienten lasten vanhempiin. Kim toimii esikoispojan jalkapallojoukkueessa apuvalmentajana. Satu puolestaan tekee vapaaehtoistyötä muun muassa imetystukiäitinä.

– Olemme saaneet lasten kautta mielettömiä ystävyyssuhteita.

Janssonit arvelevat, että yksi syy vauvakadon takana voi olla taloudellinen epävarmuus. Siksi poliittisilla päätöksillä pitäisi tukea perhe-elämää. Satu on havainnut myös, että Suomessa usein pieniin lapsiin suhtaudutaan penseästi esimerkiksi siksi, että he pitävät kovaa ääntä.

– Suomalainen kulttuuri on sellainen, että pienten lasten kanssa liikkuessa pitäisi olla anteeksipyytelevä asenne. Toivoisin, että elämän monimuotoisuus otettaisiin ilolla vastaan. Lapsista lähtee ääntä ja välillä he saavat raivareita. Mutta enemmän heillä on hauskoja juttuja ja ilonaiheita, perheenäiti miettii.